The Family Stallone: Sylvester Stallone krenuo stopama Kardashianki i lansirao reality show

Na streaming platformi Paramount+ od ovog će se četvrtka prikazivati novi reality show – „The Family Stallone“ u kojem redatelji mogu pratiti obiteljski život legendarnog glumca Sylvestera Stallonea. Čuveni Sly televizijskoj je ekipi otvorio vrata svog doma u kojem živi sa suprugom Jennifer Flavin i tri kćeri, Sophiom (26), Sistine (24) i Scarlet (20). Kako prenose svjetski mediji, Stalloneov reality po tonu više nalikuje MTV-ijevom hitu, The Osbournes, nego ulaštenom, glamuroznom TV projektu obitelji Kardashian. Kako su za Reuters u zajedničkom intervjuu izjavili članovi obitelji Stallone, svijetu su željeli odaslati poruku da bez obzira na to tko su i u kakvom obilju uživaju, imaju mnogo istih potreba i izazova kao i bilo koja druga, „obična“ obitelj.

Drugačije od Kardashianki

Ideja o snimanju realityija pala im je na pamet nakon što su Sistine i Sophia kao goste u svom podcastu „Unwaxed“ pozvali svoju obitelj i oduševile slušatelje. Publika je, tvrde, bila oduševljena epizodom, Stalloneovi su im bili zabavni, s njima su se mogli poistovjetiti te su, uz to, dali izvrsne poslovne savjete. Naprosto, željeli su još. Stallone je pak odbacio usporedbu s Kardashiankama koje su, kako je kazao, napravile izvrstan posao, ali ih ne planiraju kopirati. – Oni su to što jesu, mi smo to što jesmo, a publika će dobiti raznoliki sadržaj – nastavio je glumac čije se bogatstvo procjenjuje na 450 milijuna dolara, a godišnja zarada na 44 milijuna. Osim što je u karijeri ostvario zapažene uloge u kultnim filmovima poput Rockyija, Ramba ili Plaćenicima, uspjeh je ostvario i kao producent, scenarist i redatelj.