‘The Human Upgrade‘: ‘otac biohakiranja‘ o usavršavanju tijela, duše i uma

Biohakiranje posljednji je wellness-trend koji proteklih godina osvaja svijet i ujedinjuje publiku u zajedničkom cilju – poboljšanju zdravlja i funkcionalnosti ljudskog organizma i kvalitete života. Bez obzira na to je li riječ o inženjerima iz Silicijske doline ili pak duhovnjacima koji naginju hipijevskom stilu života, svi pokušavaju pronaći način da usavrše svoje tijelo, dušu i um, a u tome im pomaže poduzetnik, autor i milijunaš Dave Asprey kojemu mediji tepaju da je ‘otac biohakiranja‘.

Naime, on je jedan od IT pionira koji su u ranim danima interneta nudili softverska rješenja za e-trgovinu i s vremenom se profilirao kao jedan od najvećih biznismena i IT stručnjaka u industriji. Prije osam godina osnovao je kompanije Bulletproof 360 i Bulletproof Nutrition te sa svojom bulletproof-kavom postao lifestyle-guru: autor je niza knjiga u kojima piše o poboljšanoj verziji paleoprehrane, suplementima i, općenito, načinima na koje se može hakirati ljudsko tijelo te ga s pomoću prehrane, dodataka, promjene životnog stila i malo tehnologije usavršiti, učiniti snažnijim i zdravijim.

Također je autor podcasta ‘The Human Upgrade‘ u kojem ugošćuje stručnjake iz svijeta medicine, znanosti, ali i spiritualnosti, koji pomiču granice znanosti, tehnologije i osobnog razvoja.