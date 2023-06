TikTok novinarstvo budućnost je industrije

Tradicionalni mediji u dubokoj su krizi: otpuštaju, propadaju, bore se za opstanak. Istodobno se TikTok transformira te se iz platforme specijalizirane za frivolne teme pretvara u punokrvni rasadnik vijesti, videokomentara i reportaža. Tako se umjesto klasičnih novinara rađaju ‘kreatori sadržaja‘ koji stvaraju TikTok novinarstvo kao autentično, beskompromisno, lako probavljivo i zabavno

Kad je nabrijana rulja početkom 2021. krenula na američki Kongres, korisnica TikToka Vitus V Spehar zavukla se pod radni stol i počela snimati video za TikTok jer je poželjela razmijeniti mišljenje s publikom o događajima koji su šokirali javnosti i prikovali je uz male ekrane. Nije htjela da pratitelji pomisle da je neka vrsna stručnjakinja pa se zapitala koje je sigurno mjesto za započinjanje diskusije. Odluka je, dakako, pala na digitalno okružje, konkretno TikTok, a kao mikrolokaciju odabrala je svoj radni stol. Točnije, prostor ispod stola. O Vitus V Spehar, koja se identificira zamjenicom ‘oni‘, nedavno je pisao Reuters, koji ju/ih je istaknuo kao jednu od ključnih osoba koja transformira novinarsku scenu, a TikTok pretvara u rasadnik novih novinarskih imena koja su kao glavni medij za svoj posao odabrala popularnu platformu u vlasništvu kineskog ByteDancea.

Naime, od događaja u Kongresu prije dvije godine Vitus V Spehar počelo je pratiti tri milijuna korisnika koji uživaju u komentarima dnevnih događaja. Pritom je fokus stavljen na teme u kojima korisnici mogu sudjelovati, poduzeti akciju; žanr true crimea izbjegava se. Cijeli kanal ima lagan, dopadljiv ton bez obzira na to što se pokriva. Reuters navodi da je popularnost videosadržaja, odnosno kratkih videoformi, posebno narasla tijekom pandemije. Korisnici su se na platformi okupljali, raspravljali, dokumentirali i objavljivali sadržaj o onome što se događa u svijetu. Iako se taj sadržaj može definirati kao novinarski, većina se ne smatra novinarima, nego kreatorima ili pak influencerima.

Istaknuti kreatori

Bez obzira na to kakvim se tipom kreatora sadržaja smatrali, zajednička im je želja i potreba da o svijetu i svemu što ih okružuje progovore na autentičan način. Upravo je to privuklo pozornost milijuna mladih sljedbenika, sljedeću generaciju medijskih konzumenata koji vrlo vjerojatno neće (ili barem ne u tolikom obujmu) čitati novine ili gledati vijesti na televiziji. Izbjegavanjem konvencija, piše Reuters, ti kreatori pokušavaju promijeniti narativ cijele novinske industrije, i to u trenutku oštra pada prihoda i povjerenja u tradicionalne medije, kojima stoga treba hitna transformacija. Oni dnevne naslove/teme ne ponavljaju, nego se fokusiraju na vlastito stajalište i povezivanje s publikom komentarima. Tako, primjerice, korisnik TikToka s 5,5 milijuna sljedbenika Josh Helfgott objavljuje videozapise pod jednostavnim, zajedničkim naslovom ‘Gay News‘. U videima raspravlja o aktualnim događajima relevantnima za LGBTQ+ publiku. Kako je izjavio, inspirira ga vlastiti život, odnosno činjenica da se osjećao iznimno izolirano odrastajući kao gej-tinejdžer.

– Želim inspirirati ljude ili im pomoći da se osjećaju manje usamljeno – rekao je Reutersu Helfgott.

Njegovi videozapisi redovito prikupe više od milijun pregleda. Teme kojih se dotiče doista su raznovrsne, od Joea Bidena, koji je bio domaćin Pridea u Bijeloj kući, do ljudskih prava. U svojim pričama nastoji povezati tu populaciju s, nazovimo je, ‘općom‘ jer je primijetio da mnoge teme koje se tiču LGBTQ+ zajednice uopće ne dopru do mainstream-populacije, njima se tradicionalni mediji rijetko bave.

Osjećaj izolacije, usamljenosti, pa čak i neke vrste bespomoćnosti, inspirirao je i Kristy Drutman, koja je lansirala kanal posvećen klimatskim promjenama ‘Brown Girl Green‘. S obzirom na to da je primijetila da konvencionalni mediji rijetko govore o klimatskim promjenama i u tim se raspravama još rjeđe mogu vidjeti pripadnici nebjelačke populacije, Drutman je stvar odlučila uzeti u svoje ruke pa je počela objavljivati na TikToku i Instagramu. Na svom kanalu objavljuje vijesti o klimi i trudi se publici pružiti nadu i ponuditi rješenja. Tako je, primjerice, u jednom od videa objasnila pratiteljima kako mogu dobiti porezne olakšice za energetsku obnovu svojog doma, a u drugom pak analizirala izvješće o klimatskim promjenama koje je pokazalo da još nije kasno za uspjeh u borbi protiv globalnog zatopljenja.

Novi poslovni model

Reuters nastavlja da su ti novinari, kreatori ili opinion makeri ključni za budućnost novinarstva. Naime, tradicionalni mediji u dubokoj su krizi. Iako postoje iznimke poput New York Timesa, koji je znatno povećao prihode od digitalnih pretplata, sve je više priča o padu broja čitatelja ili gledanosti, pa tako i prihoda. U prvoj polovini ove godine nestalo je 1900 radnih mjesta u američkim redakcijama, a u cijeloj prošloj godini ugašeno je 1808 novinarskih pozicija. Medijski brendovi koje su milenijci obožavali i koji su vrhunac popularnosti doživjeli tijekom procvata društvenih platformi poput BuzzFeed Newsa i Vicea ugašeni su ili su na aparatima za održavanje života.

U međuvremenu se TikTok transformira te se iz platforme specijalizirane za frivolne teme (prankove, komediju, odijevanje ili šminkanje) pretvara u punokrvni rasadnik vijesti, videokomentara i reportaža. Istraživanje Instituta Reuters pokazalo je da se dvadeset posto korisnika od 18 do 24 godine služi njime kako bi se informiralo o aktualnim događajima, a to je rast od pet posto u odnosu na lani. Veteranka TV novinarstva Lisa Remillard s Reutersom je podijelila kako se nada da će taj rast rezultirati održivim poslovnim modelom koji bi mogao pomoći neovisnim novinarima da za život zarađuju na TikToku i drugim društvenim platformama. Prije tri godine pokrenula je BEONDTV, digitalnu medijsku kompaniju specijaliziranu za lifestyle i zabavu koja funkcionira kao redakcija, i trenutačno ima 2,5 milijuna pratitelja na TikToku. Svaki dan donosi im nacionalne vijesti, i to od stanja američkog duga do zaoštrenih odnosa između američke vlade i kineske kompanije ByteDance. Nada se da će s rastom broja pratitelja, ali i kreatora, TikTok novinarstvo postati prava industrija, budućnost novinskog izvještavanja.

U dobrom smjeru

Ne treba zaboraviti ni da tradicionalni mediji imaju koristi od nezavisnih TikTok novinara, što je pokazao primjer Vitus V Spehar. Kako su brojevi na tom profilu počeli rasti, Los Angeles Times angažirao je Spehar kao zaštitno lice svog profila na TikToku. Ona je tako dobila uvid u rad prave medijske redakcije, resurse i vidljivost, a izdavač se okoristio njezinim vještinama i reklamirao svoj brend mahom mlađoj publici.

Kako je budućim kreatorima savjetovala Spehar, tajna je u odabiru svijeta koji žele pokrivati i kojim se žele baviti, a zatim i izgradnji čvrste, lojalne zajednice koja je spremna platiti sadržaj na pretplatničkim platformama poput Substacka.

Iako je TikTok novinarstvo još u povojima, istaknuti kreatori/disruptori vode ga u pravom smjeru; smjeru u kojem je novac, ali i publika. Tradicionalni mediji svakako bi trebali iskoristiti momentum te kreatore, neovisne TikTok novinare, pretvoriti u svoje saveznike. Naime, sviđalo se to nekomu ili ne, TikTok novinarstvo, ako ga definiramo kao autentično, beskompromisno, lako probavljivo i zabavno, budućnost je novinarstva.