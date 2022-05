TikTok predstavio program Pulse koji omogućava kreatorima naplatu od reklama

Oglasi će biti vidljivi na četiri posto videa objavljenih na platformi, a TikTok će s kreatorima podijeliti polovicu zarade ostvarene preko Pulsa

Impresivan rast broja korisnika (i prihoda) kineske platforne TikTok je nedvojben, ali i njihova vještina inoviranja poslovnog modela. Recentni novitet, program Pulse omogućit će kreatorima neposredniji kontakt s oglašivačima, a zauzvrat TikTok dobiti postotak od njihove zarade.

Kako su objasnili u priopćenju, Pulse je novi alat za kontekstualno oglašavanje uz pomoć kojeg brendovi mogu postaviti oglase uz sadržaj koji objavljuju kreatori s preko sto tisuća pratitelja. Oglasi će, kako tvrdi TikTok, biti vidljivi na četiri posto videa objavljenih na platformi, a platforma će s kreatorima podijeliti polovicu zarade ostvarene preko Pulsa.

Evolucija platforme

Taj je poslovni model inspiriran YouTubeom koji od popularnih kreatora uzima 45 posto zarade od oglasa. Pulse će u Americi biti lansiran u lipnju, dok će kreatori u ostatku svijeta moći novi poslovni model isprobati na jesen.

Kako navodi magazine The Verge, TikTok je dosad najbolje kreatore kompenzirao kroz Creator Fund i to na temelju popularnosti njihovih videa. No, kreatori su se žalili da je takav način financiranja nedostatan i nekonzistentan tako da ne mogu računati na redovan priljev novca od TikToka.

Budući da će preko Pulsea popularan sadržaj pratiti i oglasi, pa tako i oglašivački budžet, kreatori su u prilici zaraditi i više novca. U TikToku su objasnili da će sadržaj biti pregledan prije nego se na njega 'nalijepi' oglas tako da i oglašivač može biti siguran da njegov brend neće biti povezan sa sadržajem koji mu na ikakav način može naštetiti.