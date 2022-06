Toksičan trend: Tinejdžeri na TikToku od potpunih stranaca traže savjet kako biti ljepši

Okrutna ekipa s TikToka korisnike komentira s riječima ‘nema ti pomoći, odi na plastičnu operaciju‘ što izaziva snažne osjećaje anksioznosti i depresije

Kao da roditelji tweensa i tinejdžera nemaju dovoljno izazova u životu, društvene su im platforme servirale još jedan zastrašujući trend. Zloglasni subreddit r/AmIUgly na kojem korisnici potpune strance pitaju jesu li ružni zaživio je i na TikToku te postao - viralan. Kako je nedavno otkrio magazin Vice, deseci tisuća klinaca (neki u dobi od 12 godina) objavljuju nešto nalik casting videima i pitaju korisnike te društvene mreže koja, usput, broji preko 800 milijuna duša, za mišljenje o svom fizičkom izgledu i traže savjete kako izgledati bolje.

Upiti izgledaju otprilike ovako: 'Molim vas recite mi kako da izgledam bolje bez intervencije plastičnog kirurga. Slobodno budite okrutni, sve ću podnijeti i spreman sam bilo što na sebi promijeniti'. Iako su odgovori na Redditu bili mnogo nježniji, TikTok ekipa doslovno shvaća uputu 'budite okrutni', pa objavljuju komentare poput 'definitivno manja brada', 'dosadan si, pomiri se s tim' ili pak 'izgledaš k'o da imaš opekline trećeg stupnja'.

Veći broj negativnih komentara na TikToku u odnosu na Reddit da se objasniti drugačijom dobnom strukturom korisnika. Na Redditu, 41 posto korisnika je između 25 i 35 godina, dok je ostatak ravnomjerno raspoređen na mlađe, ali i starije. Na TikToku pak 69 posto korisnika ulazi u ciljnu skupinu od 13 do 24 godine; ekipu koja je kritičnija, okrutnija i manje svjesna posljedica svojih riječi.

Žrtve trenda

Kako je jedna korisnica, 17-godišnja Annabelle podijelila s novinarima Vicea, iz dosade je pitala svojih 20 pratitelja što misle o njenom izgledu i otišla na spavanje. Ujutro, TikTok je zabilježio 50 tisuća pregleda, a do objave Viceovog članka čak četvrt milijuna i 2,5 tisuća komentara. Komentari su isprva bili blagi, korisnici su je savjetovali da koristi tuš za oči ili promijeni način na koji se šminka, a kasnije su počeli stizati mnogo okrutniji savjeti.

Mladoj se djevojci predlagalo da ode na plastičnu operaciju, jer joj ništa drugo ne može pomoći, pa se na kraju pitala je li zbilja toliko ružna? Slično je iskustvo doživjela 16-godišnja Ragan koja je Viceu priznala da je mislila da je otporna na negativne komentare na platformama sve dok od publike nije zatražila savjet kako da bude ljepša.

Iako je očekivala da će dobiti savjete u vezi sa stilom, frizurom ili make-upom, korisnici su isticali stvari koje ne može promijeniti poput 'oči su ti prevelike', 'obrve su ti previše razdvojene'. Danas, svaki put kad se pogleda u ogledalo razmišlja o stvarima koje je na njoj 'ne valjaju', jer je to izjavila šačica potpunih stranaca.

Annabelle i Ragan samo su neki od korisnika koji su zbog negativnih komentara počeli osjećati anksioznost i simptome takozvane 'tjelesne dismorfije' (body dysmorphia disorder, BBD). Taj, sve učestaliji poremećaj kod mladih spada u grupu anksioznih i nastaje kada se osoba usredotoči na percipirane nedostatke svog fizičkog izgleda.

Instagram Face

Kako je Viceu objasnila Kitty Wallace iz Body Dysmorphia Disorder Foundationa, riječ 'percipirana' je tu ključna jer se ne odnosi na stvarne nedostatke već one imaginarne ili, uvjetno rečeno - 'mane' za koje osoba misli da drugi vide (percipiraju). Mana je, dakako, preuveličana, a mladi korisnici koji osjećaju simptome BDD-a ili 'klasične' anksioznosti u većini su slučajeva u stanju prisjetiti se točno određenog komentara koji je potaknuo negativne senzacije.

Iako, kako napominje Wallace, društvene platforme nisu prvi i jedini uzrok BDD-a (prvi je slučaj dijagnosticiran daleke 1891.), svakako pogoršavaju simptome. – Jedan od simptoma BDD-a je – konstantno uspoređivanje. Korisnici koji neprekidno 'skrolaju' po profilima osoba čiji je izgled dotjeran filterima ili kozmetičkim zahvatima, počinju se osjećati nesigurno – kazala je Wallace.

I dok je (sporno) pitanje 'Jesam li ružan/ružna' na Redditu bilo svedeno na kratke odgovore, a vrlo često i momente ohrabrivanja, komentatori na TikToku, pa čak i oni blagi, ne uzimaju u obzir različitosti već svoje 'savjete' svode na euro-centrične standarde ljepote. Drugim riječima, tu nema puno govora o tome kako se netko može uljepšati, odnosno istaknuti najljepše dijelove svog lica ili tijela (iako je i dijeljenje takvih savjeta sporno) već se korisnika/korisnicu pokušava učiniti što sličnijim takozvanom Instagram Faceu ili 'Instagram licu'.

Tu je sintagmu skovala Jia Tolentino iz New Yorkera opisujući instagramske standarde ljepote: 'glatko lice bez pora, visoke, oble jagodice, mačkaste oči i dugačke, crtićke trepavice; maleni nos i pune, sočne usnice'. No, kako dodaje Wallace, nisu u problemu samo one čiji je izgled daleko od 'instagramskog lica' već i one kojima jest. One, pak, od publike traže potvrdu, a što je češće traže, češće im i treba. Jednom kad ona izostane, samopouzdanje im snažno počne opadati.

Ovaj toksičan 'tik-tokerski' trend poljuljao bi samopouzdanje i odraslim korisnicima, sigurnim u sebe, jer što se više osoba fokusira na fizički izgled, postaje nesigurnija, preuveličava svoje nedostatke bili oni stvarni ili umišljeni. Klincima koji traže svoje mjesto pod suncem i čija je stvarnost svedena na uspoređivanje, ovaj, ali i slični trendovi nanose golemu štetu.

No, još je nevjerojatnija činjenica da obrazovne ustanove, političari i nadležne institucije i dalje ovu temu zaobilaze i ponašaju kao da se s tim izazovima nosi netko drugi, a ne njihova vlastita djeca.