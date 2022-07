Top 10: Comparably sastavio listu najboljih izvršnih direktora prema mišljenju žena

Lista koju su sastavili temelji se na recenzijama efikasnosti i radne kulture, a u obzir je došlo samo mišljenje zaposlenica

Ako je suditi prema istraživanju poslovne škole Cotrugli objavljenom u veljači ove godine, Hrvatska se sa svega 16,5 posto udjela žena upravi 15 najvećih hrvatskih kompanija nema s čime pohvaliti. Zapravo, trebala bi se barem malo posramiti s obzirom na to da se zbog tog postotka našla na začelju liste osam zemalja JI Europe koje su uključene u istraživanje (https://lidermedia.hr/poslovna-scena/hrvatska/istrazivanje-zene-i-dalje-nedovoljno-zastupljene-u-upravama-vodecih-hrvatskih-kompanija-141116).

Srećom, nešto bolje vijesti stižu sa zapada gdje je broj ženskih CEO-a u kompanijama na popisu Fortune 500 porastao na 44 (rekordan broj!) što znači da 8,8 posto žena vodi najuspješnije kompanije na svijetu. Veći je broj žena zasjeo na rukovodeće pozicije u tisuću najvećih američkih javnih kompanija. Točnije, udjel je od 2019. do 2021. narastao s 23,8 na 28,2 posto.

No, unatoč tom (sporom) rastu, još uvijek postoji znatan gender gap, odnosno žene su za jednake funkcije plaćene manje nego muškarci te češće trpe (i prijavljuju) diskriminaciju i uznemiravanje. Kako bi pak otkrili koje se kompanije doista trude promijeniti odnos prema ženama, izgraditi podržavajuću i inkluzivnu radnu sredinu, platforma Comparably složila je listu 'Best CEOs for Women' ili najboljih izvršnih direktora/direktorica za žene.

Radikalna iskrenost, ali i suosjećanje

Budući da se platforma bavi recenzijama kompanija, analizirali su podatke, odnosno feedback zaposlenica čak 70 tisuća kompanija prikupljen u periodu od lipnja prošle do lipnja ove godine. Lista koju su sastavili temelji se na recenzijama efikasnosti izvršnog direktora i radne kulture, a na njoj su se našle kompanije koje su skupile minimalno 75 recenzija.

Prema istraživanju Comparablyija, među kompanija koje broje 500 i više zaposlenika, najbolja šefica za žene je Yamini Rangan, CEO softverske kompanije HubSpot. Ona je ujedno i jedna od ukupno sedam izvršnih direktorica koje su se našle među top 50 (ostalu su, dakle, muškarci) te druga žena koja je dospjela na prvo mjesto liste Comparablyija. Prije pet godine, na toj se poziciji našla Annette Brüls, izvršna direktorica medicinske kompanije Medela. Kako je za CNBC izjavila direktorica Rangan, najbolji su lider ujedno i najbolji učenici.

– Nastojim biti otvorena i ranjiva prilikom primanja feedbacka, postavljam pitanja, učim iz svojih grešaka – kazala je Rangan koja savjetuje drugim liderima da balansiraju 'radikalnu iskrenost s radikalnim suosjećanjem', jer je to, kako tvrdi, formula uspješnog upravljanja.