Top 10: Ovo su milijarderi s najviše pratitelja na Twitteru

Najpraćenija milijarderka je glazbenica i poduzetnica Rihanna koja je sa 106,8 milijuna pratitelja pretekla Elona Muska

Oko 99,5 milijuna korisnika Twittera gotovo svakodnevno prati mudrolije najbogatijeg čovjeka na svijetu, Elona Muska koji se platformom služi ne bi li prigovarao, prozivao, zbijao šale i rugao se pojedincima koje ne voli, ali i podržao ekipu do koje mu je stalo (npr. guvernera Floride Ron DeSantisa). No, iako je on najbogatija duša na društvenoj platformi koju, usput budi rečeno, kupuje, još uvijek se (i hvala Bogu na tome) ne može pohvaliti statusom milijardera s najvećim brojem pratitelja na Twitteru.

Naime, magazin Forbes se nedavno pozabavio srećkovićima koji osim milijarda dolara na računu imaju i desetke milijuna fanova na toj društvenoj mreži. Muska je, u ovom slučaju, pretekla žena i to – Rihanna, američka pop-zvijezda i poduzetnica koja broji 106,8 milijuna pratitelja.

Bogatsvo nije jamstvo

Ona je i četvrta najpraćenija osoba na Twitteru, a po broju pratitelja od nje su bolji samo Barack Obama, Justin Bieber i Katy Perry. Na toj je listi Musk šesti, odmah iza nogometne zvijezde Cristiana Ronalda. Kako piše Forbes, da bogatstvo nije jamstvo goleme Twitter-pratnje potvrđuje činjenica da Jeff Bezos, treća najbogatija osoba na svijetu, ima 'samo' 4,7 milijuna pratitelja ili 95 posto manje od Muska.

Osnivači Alphabeta, Larry Page i Sergey Brin nemaju otvoren profil na platformi, a Warren Buffet (deveti na listi najbogatijih) ima 1,7 milijuna pratitelja te je zadnji put nešto objavio prije punih šest godina. Osnivaču Oraclea i sedmom najbogatijem čovjeku na svijetu, Larry Ellisonu statistika je još lošija: broji 116 tisuća pratitelja kojima se zadnji put obratio prije ravno deset godina. Da nije izbačen s platforme, na Forbesovoj bi se listi sigurno našao Donald Trump koji se jako ponosio sa svojih 88,8 milijuna pratitelja.

Top deset najpraćenijih milijardera na Twitteru

Rihanna

Broj pratitelja: 106,8 milijuna

Neto vrijednost: 1,4 milijarde dolara

Elon Musk

Broj pratitelja: 99,5 milijuna

Neto vrijednost: 234,5 milijardi dolara

Kim Kardashian

Broj pratitelja: 72,7 milijuna

Neto vrijednost: 1,8 milijardi dolara

Bill Gates

Broj pratitelja: 59,6 milijuna

Neto vrijednost: 124,9 milijardi dolara

Lebron James

Broj pratitelja: 51,6 milijuna

Neto vrijednost: 1 milijarda dolara

Oprah Winfrey

Broj pratitelja: 43,2 milijuna

Neto vrijednost: 2,5 milijardi dolara

Kanye West

Broj pratitelja: 30,8 milijuna

Neto vrijednost: 2 milijarde dolara

Tim Cook

Broj pratitelja: 13,5 milijuna

Neto vrijednost: 2 milijarde dolara

Richard Branson

Broj pratitelja; 12,6 milijuna

Neto vrijednost: 3,9 milijardi dolara

Mark Cuban

Broj pratitelja: 8,7 milijuna

Neto vrijednost: 4,7 milijardi dolara