Top 5 najpopularnijih podcasta na platformama Apple i Spotify u 2022.

Među prvih pet najpopularnijih podcasta na obje platforme našao se true crime podcast Crime Junkie

Širenjem na nova svjetska tržišta i sklapanjem ekskluzivnih ugovora s medijskim zvijezdama, platforma Spotify dodatno je zaoštrila bitku za glazbeno, ali i tržište podcasta s glavnim konkurentnom, Appleom. Obje platforme nedavno su objavile rezultate najpopularnijih podcasta na njihovoj platformi pri čemu se Crime Junkie, podcast dostupan na Appleu i Spotifyiju, našao na listi top pet najslušanijih. Točnije, true crime podcast autorica Ashley Flowers i Brit Prawat najslušaniji je, najviše puta podijeljen te najpraćeniji besplatni podcast na Appleu i to drugu godinu zaredom, dok je na Spotifyijevoj listi osvanuo na petom mjestu.

Popularna ekskluziva

Prva mjesta kod njih zauzimaju ekskluzivni sadržaji i to, treću godinu zaredom, The Joe Rogan Experience, dok je na drugom mjestu Call Her Daddy autorice Alex Cooper. Na trećem mjestu najpopularnijih podcasta nalazi se Anything Goes with Emma Chamberlain koji će navodno postati i ekskluzivan sadržaj na Spotifyju, dok je na četvrtom Caso 63 u produkciji Spotify Original koji je debitirao na španjolskom, hindu i engleskom jeziku. Crime Junkie (peto mjesto na Spotifyiju) na Apple platformi drži čvrsto prvo mjesto, a prati ga podcast New York Timesa The Daily, potom podcasti Dateline NBC i Morbid. Na petom mjestu Appleove liste nalazi se SmartLess, podcast kojeg vode Jason Bateman, Sean Hayes i Will Arnett. Među novim naslovima najpopularniji je The Deck, serijal Audiochuck‘sa koji svaki tjedan donosi priču o neriješenim ubojstvima i misterioznim nestancima.