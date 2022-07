Top 5 stranih podcasta za binganje tijekom ljeta

Donosimo vam pet podcasta (starijih i novih naslova) na koje se isplati utrošiti dragocjeno vrijeme. Optimalno, na putu na godišnji odmor.

Podcast industrija je u svom zamahu, a platforme poput Apple, Spotifyija, Castboxa i sličnih, gotovo svakog tjedan donose novi naslov koji ima potencijal postati svjetski hit. Publika obožava pametan i zabavan audio-sadržaj koji će im zaokupiti sive stanice i na koji će rado potrošiti svoje dragocjeno vrijeme, a, ako se pronalazite u tom opisu, donosimo vam pet podcasta (starijih i novih naslova) koje se isplati slušati tijekom vrelih ljetnih mjeseci. Optimalno, na putu na godišnji odmor.

1. Dead Eyes

Prije 20 godina glumac, komičar i autor Connor Ratliff prijavio se na audiciju za HBO-ovu seriju Band of Brothers koju je koproducirao, glavom i bradom, Oskarovac Tom Hanks. No, umjesto da nastupi uz bok zvijezdama poput Tom Hardyija, Michael Fassbendera ili James McAvoya, Ratliff je dobio odbijenicu. Razlog? Pogled mu je mrtav (dead eyes). Iako je njegova karijera krenula drugim putem, Ratliffu nije mogao zaboraviti na taj poraz i zato je, gotovo dva desetljeća kasnije, pokrenuo podcast – Dead Eyes.

U tri sezone, Ratliff se suočava s porazom, intervjuira poznate i slavne koji si njim dijele i vlastite profesionalne poraze, pričaju o empatiji, humanosti, ali i brutalnosti biznisa. Podcast je, dakako, obojan humorom, a zbog jedinstvenog storytellinga i sadržaja, kritičari i publika proglasili su ga jednim od najboljih u 2022. Ono što je posebno oduševilo slušatelje jest što je Ratliff u posljednjoj emisiji treće sezone uspio doći i do samog Tom Hanksa te u 1,5 sati dugom intervjuu konačno otkriva pravo značenje 'mrtvog pogleda' i stavlja točku na 'i' nesretnog poglavlja u životu koji mu se, kako to obično biva, dogodio s razlogom, a Ratliffa odveo na put na kojem je zapravo i trebao biti.

2. Things Fell Apart

Početkom godine svjetlo dana ugledao je novi podcast pisca, novinara i podcastera Jon Ronsona u produkciji BBC Radija 4. U tom podcastu znakovitog imena 'Things Fell Apart' ili, u slobodno prijevodu, 'Stvari su se raspale', Ronson donosi neobične priče o stvarnim ljudima koji su pokrenuli neke tektonske promjene; postali inicijatori najvećih kulturoloških ratova na području Amerika, ali, posljedično, i ostatka svijeta. Autor tako donosi novi, svježi rakurs na priče o seksualnoj edukaciji, legalizaciji abortusa ili pak liberalizaciji gayeva te pokušava iz tog 'raspada sistema' izvući lekcije za sve slušatelja.

3. Dr Death

Inače, Ronson je priznati istraživački novinar i autor koji je oduševio publiku svojim dosadašnjim podcast serijalima koji se konzumiraju poput kakvog napetog dokumentarističkog trilera. Njegove priče o tragičnoj sudbini porno-zvijezde August i mračnoj strani porno industrije iz podcasta Last Days of August te utjecaju PornHuba na čitavu porno-industriju, ali i ljudske sudbine u podcastu The Butterfly Effect, publika je dočekala uz ovacije te isticala kao najbolje primjere storytellinga u svijetu podcasta. Epizode iz Things Fell Apart nisu ništa manje zanimljive, neobične ni dirljive od njegovih dosadašnjih radova tako da bi se Ronsona svakako trebalo slušati.

Američka tvornica podcasta, produkcijska kuća – Wondery posljednjih se godina nametnula kao jedna od omiljenih adresa ljubitelja ovog medija, jer redovno izbacuje naslovne vrijedne 'binđanja'. Iako se na Wonderyiju mogu pronaći podcasti različitih žanrova, od lifestylea do sporta, posebno su vješti u produkciji takozvanih true crime serijala, odnosno sadržaja koji donosi istinite priče o zločinima.

Prije tri godina njihov podcast Dr Death osvojio je iHeart Radio Podcast nagradu za 'najbinđaniji' koja inače odlazi sadržajima na koje su se korisnici toliko nakvačili da su konzumirali u dahu. Podcast koji je postao serijal od tri sezone, prati slučajeve liječnika koji su ugrozili živote, pa čak i usmrtili svoje pacijente. Prva sezona tako donosi horor priču o teksaškom kirurgu Christopheru Duntschu koji je osuđen nakon što je tijekom operacije teško ozlijedio 30 pacijenata, a dvoje mu je umrlo na operacijskom stolu. Farid Fata, hematolog i onkolog iz druge sezone, pacijente je slao na kemoterapije čak i ako nisu imali rak ili im takva vrsta liječenja nije bila potrebna, a optužen je zbog krivog liječenja i niza financijskih prevara. Talijanski kirurg Paolo Macchiarini je pak provodio neetične eksperimente na svojim pacijentima te uzrokovao njihovu smrt. Ako imate želuca i živaca za najveće medicinske prevare, Dr Death je vrijedan svake minute slušanja.

4. No Such Thing As Fish

Pokrenut prije punih osam godina, poučan i beskrajno zabavan - No Such Thing as a Fish i dalje ne silazi s ljestvica najpopularnijih svjetskih podcasta. Njega je pokrenula ekipa istraživača koji stoje iza BBC-ijevog kviza QI, a ime je dobio prema neobičnoj spoznaji biologa Stephena Jay Goulda koji je nakon cjeloživotnog proučavanja riba zaključio da ne postoji nešto što jest - riba. Tu neobičnu spoznaju objasnio je tezom da u moru živo mnoštvo stvorenja ali nisu u srodstvu jedan s drugim, pa je tako, primjerice, losos u bližem srodstvu s devom nego s morskim ljigavcima (Mykinidae).

5. Behind the Bastards

Slične, zanimljive informacije koje su ih tog tjedna zabavile ili nadahnule donose i autori ovog podcasta. Slušajući No Such Thing as a Fish tako možete naučiti sve o zahodima u Rimskom carstvu, duljini ljudskog crijeva, farbi u Pompejima, pistaciju, militantnim ljamama ili pak komarcima. Da se slušanje isplati, potvrđuje gotovo milijun pretplatnika podcasta i niz svjetskih nagrada koje je ovaj sadržaj osvojio u posljednjih osam godina.

Postoji dobar razlog zašto je History Channel producirao na stotine dokumentaraca o Hitleru, a svega nekoliko o, primjerice, Dwight D. Eisenhoweru – loši momci (i cure) su, naprosto – fascinantni. Tim riječima opisan je sadržaj koji se može čuti na povijesno-humorističnom podcastu Behind the Bastards. Bivši ratni izvjestitelj i autor na portalu Cracked, Robert Evans s gostima (komičarima, povjesničarima, autorima…) razgovara o ljudima koji su 'svijet ostavili gorim nego su ga našli', povijesnim ličnostima koji zbog svojih (zlo)djela zaslužili biti nazvani – gadovima (bastards).

Osim što slušatelje podsjećaju na poznate povijesne činjenice, donose i zanimljive, bizarne detalje iz njihovog privatnog života. Tako ćete, primjerice, saznati sve o pokušaju Saddama Husseina da napiše ljubavni roman ili pak problemima s drogom Adolfa Hitlera. U podcastu domaćin i njegovi gosti bave se i aktualnim temama poput reality televizije, društvenim platformama ili teorijama zavjera. Podcast izlazi u tjednom ritmu, a dosad je objavljeno preko 450 epizoda s prosječnim trajanjem od preko sat vremena. Idealno za sve koji žele saznati više o zlikovcima, ponoviti povijest, a usput se i nasmijati.