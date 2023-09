Transformacija tvornica znanja: U tijeku je veliko ažuriranje programa

Na hrvatskim sveučilištima, fakultetima i veleučilištima znanje se transformira pa oni nastoje ubrzanim osuvremenjivanjem starih programa i osmišljavanjem novih studija te združenim studijima s drugim fakultetima pripremiti studente za zanimanja koja donedavno uopće nisu postojala. Mijenja se ponuda i potražnja u visokom obrazovanju, neki studiji više nisu atraktivni kao prošlih godina, a na nekima je navala.

Buduće studente sve više zanimaju programi povezani s novim tehnologijama koji im jamče lakše zapošljavanje od, primjerice, diplome filozofa ili sličnih zanimanja. Istina je da kreatori novih programa kratkoročno gledaju u budućnost. Drukčije nije ni moguće jer razvoj novih tehnologija ubrzano mijenja gospodarstvo koje zato treba novi stručni kadar, zbog čega će preobrazba tvornica znanja postati još dinamičnija i zahtjevnija.

Ulaganje u projekte

Prema riječima prof. dr. sc. Marte Žuvić, prorektorice za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci, to je sveučilište u sklopu četverogodišnjeg programa UNIRI CLASS, koji je počeo u akademskoj godini 2020./2021., uložilo oko 700 tisuća eura vlastitih sredstava u istraživačko-razvojne projekte u području obrazovanja. Obuhvaća pet programskih linija: ‘Otvoreno personalizirano obrazovanje‘ provodi četrnaest projekata koji razvijaju interdisciplinarne i inovativne mikrokvalifikacije kao strukturirane skupove kolegija unutar izbornog dijela različitih studijskih programa, što će studentima omogućiti personalizaciju kurikula i prilagodbu obrazovanja osobnim potrebama i potrebama tržišta rada.

Linija ‘Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju‘ u trinaest projekata nastavnika Sveučilišta potiče razvoj inovativnih metoda poučavanja u virtualnom okružju ili uz korištenje digitalnih alata u postojećim ili novorazvijenim kolegijima. Pet projekata u sklopu linije ‘Praktične kompetencije za budućnost‘ integriraju dulja, višemjesečna razdoblja stručne prakse tijekom trajanja studija, čime se bolje povezuju akademska okolina i gospodarstvo, a studentima omogućava stjecanje praktičnih kompetencija i vještina na stvarnim problemima, bolje snalaženje u radnom okružju, veća samostalnost i lakše zapošljavanje. Linija ‘Zdravlje i blagostanje‘ podipire rad Sveučilišnog savjetovališnog centra proširujući dostupnost psihološkog savjetovanja te unaprjeđujući Ured za karijere radi pružanja bolje potpore studentima u prelasku iz akademskog života u profesionalni svijet.

Mreže partnera i programa

Okvirom ‘Profesionalni i osobni razvoj studenata, nastavnika i djelatnika‘ ostvareno je strateško partnerstvo Sveučilišta u Rijeci s vodećom platformom za online učenje Courserom.

– Tako smo postali prvo sveučilište u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe koje tom vrstom suradnje omogućava studentima, nastavnicima te nenastavnom osoblju stjecanje vještina i kompetencija potrebnih za uspješnije uključivanje u brzopromjenjivo i konkurentno tržište rada – kaže prof. Žuvić.

Osim toga, u sklopu europske alijanse sveučilišta YUFE –​ Young Universities for the Future of Europe studenti Sveučilišta Rijeka mogu na devet partnerskih sveučilišta upisivati pojedinačne kolegije i aktivnosti. To Sveučilište s partnerskim sveučilištima razvija i prvi YUFE-ov združeni studij Urban Sustainability, koji će se početi izvoditi 2024./2025. akademskoj godini. Ima široku paletu akreditiranih programa cjeloživotnog obrazovanja, a novina ove akademske godine jest i mogućnost upisa kolegija iz bilo kojega studijskog programa i za osobe koje nisu formalno upisane kao studenti.

– Svim tim aktivnostima promičemo ideju otvorenog sveučilišta koje je usko povezano sa zajednicom i zadovoljava potrebe društva – kaže prof. Žuvić.

Usklađivanje s novitetima

Visoko učilište Algebra ove je godine pokrenulo nekoliko novih studijskih programa koji su, prema riječima člana Algebrine Uprave Hrvoja Josipa Balena, već u ljetnom upisnom roku ostvarili rast broja upisa od čak 12 posto.

– Studijske programe neprestano ažuriramo i usklađujemo s novitetima na tržištu, pa tako i sada, s pojavom generativnih AI alata, naši voditelji studijskih programa već rade na tome da ih integriraju u kurikule. Svake godine Algebra pokrene nekoliko novih studijskih programa, od pet do deset semestralnih programa obrazovanja odraslih te više specijaliziranih poslovnih programa i MBA-a – navodi Balen.

Algebra je nedavno završila i postupak akreditacije dvaju novih prijediplomskim studija: trogodišnjega studija Multimedijske produkcije i četverogodišnjega studija Razvoja računalnih igara. No to nije sve.

– Dovršili smo i akreditirali i stručni kratki, dvogodišnji studij Internetskog marketinga, koji je trenutačno jedini takav studijski program u zemlji. Studenti će završetkom tog studija steći 120 ECTS bodova i svjedodžbu pete razine visokog obrazovanja s kojom mogu ostvariti kvalitetnu karijeru ili uspješno nastaviti visoko obrazovanje – kaže Balen.

Osim spomenutih studija, Algebrin novi studij Razvoj računalnih igara također je prvi studij takve vrste u Hrvatskoj. Pokrenula je i novi stručni prijediplomski studij Multimedijske produkcije koji se novom strukturom i pristupom odmiče od dosadašnje uže sfere računalstva te ulazi u polje naprednih grafičkih i multimedijskih tehnologija, čime se otvara prostor i za drukčiji profil studenata.

– Trebamo naglasiti i novitete u mogućnostima studiranja na daljinu, online studijima, jer se ove godine tako može upisati i izvanredni prijediplomski studij Digitalnog marketinga – kaže Balen i ističe da Algebrini studenti znanje mogu dodatno usavršavati i na međunarodnim ljetnim i zimskim školama u Hrvatskoj, ali i ove godine pokrenutim programima ABC Bootcamp u Torontu u Kanadi i Silicijskoj dolini u SAD-u.

Uključena industrija

RIT Croatia snažno je orijentiran na anticipiranje trendova gospodarskog razvoja, pri čemu surađuje s brojnim dionicima iz akademskog i neakademskog svijeta. Posebnu vrijednost pritom ostvaruje usko surđujući s kolegama iz drugih svojih globalnih kampusa ​ (u SAD-u i Aziji), ali i s predstavnicima industrije koji sjede u njegovim savjetodavnim odborima ili surađuju na istraživačkim projektima i projektima iskustvenog učenja. Prošle je godine lansirao stručni prijediplomski studij New Media Design (Dizajn novih medija).

– Taj studij pripada skupini studija pod nazivom New Economy Majors jer su osmišljeni da na najbolji mogući način pripremaju studente za gospodarstvo i tržište rada budućnosti. Taj studij ima multidisciplinarni kurikul koji besprijekorno spaja dizajn, umjetnost, vizualne komunikacije, programiranje i tehnologiju kako bi stvarao stručnjake za digitalne medije opremljene da napreduju na sadašnjem i budućem tržištu digitalnih medija te ga razvijaju. U pripremi studija za lokalno tržište uključili smo različite dionike, uključujući i predstavnike industrije. Lansiranje vrhunskog studija tržište je prepoznalo odmah i interes za njim ne jenja – kaže dr. sc. Milivoj Marković, prodekan za nastavu na RIT-u Croatia, i dodaje da je usavršavanje postojećih studija i uvođenje novih jedan od ključnih ciljeva strateškog plana tog fakulteta.

U planu je ponuda i akademskih i neakademskih studija, a kod svih je cilj jednak: ponuditi program uz koji studenti neće biti puki tražitelji posla, nego stručnjaci koje poslodavci aktivno traže.

– Naši predavači imaju bogato industrijsko i akademsko iskustvo, zbog čega su idealni mentori u pripremi studenata za buduće karijere – kaže Marković.

Posljednja revizija

Fakultet organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu u osmišljavanju novih kolegija sve više primjenjuje tehnologije poput umjetne inteligencije (AI) i strojnog učenja, IoT-a i blockchaina. Posljednju reviziju proveo je nedavno na prijediplomskom studijskom programu Informacijski i poslovni sustavi koji studentima nudi novu izbornost prepoznatu i kao ‘poslovi budućnosti‘. Radi se o programima Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava.

FOI je revidirao i studijske programe Informacijska tehnologija i digitalizacija poslovanja, Razvoj aplikacija i Informatička podrška poslovanju te Ekonomika poduzetništva. Najnoviji iskorak napravio je na doktorskoj razini studija pokrenuvši združeni doktorski studij Upravljanje digitalnim inovacijama, koji će izvoditi zajednički s Ekonomskim fakultetom Zagreb (EFZG). Studij je jedinstven po tome što interdisciplinarno povezuje dva znanstvena polja – ekonomiju te informacijske i komunikacijske znanosti – a usmjeren je na područje inovativnih primjena informacijskih tehnologija u poslovanju. Prve studente upisivat će u akademskoj godini 2023./2024.

Prestižne akreditacije

Ekonomski fakultet Zagreb (EFZG) jedina je institucija u Hrvatskoj koja ima dvije prestižne međunarodne akreditacije: AACSB i EQUIS. Taj fakultet ne prati samo trendove, on i aktivno gradi nove kolegije i programe temeljene na suvremenim znanstvenim istraživanjima svojih profesora od kojih se neki ubrajaju u dva posto vodećih znanstvenika u svijetu.

EFZG upravo je završio postupak potpunog redefiniranja izbornih kolegija. Ukupno je redefinirano ili pokrenuto novih 160 izbornih kolegija, a uveden je i novi modul na programu Ekonomske analitike, čime se studentima otvaraju mogućnosti specijalizacije u tom propulzivnom području. Taj fakultet kontinuirano uvodi i nove programe – združene doktorske studije vezane uz digitalno poslovanje i upravljanje digitalnim inovacijama.

Osim na najvišoj akademskoj razini, novi programi uvedeni su i na stručnoj – studij Digitalnog marketinga fokusiran je na profesionalno usavršavanje u interakciji znanstvenika i praktičara, a od ove godine nudi se i stručni studij Računovodstvo, financijsko izvještavanje i revizija. Iz Ekonomskog fakulteta – Zagreb poručuju da se i dalje okreću globalnom tržištu te razvijaju programe na engleskom jeziku dostupne studentima u cijelom svijetu. Takvi programi osigurat će daljnji razvoj fakulteta na globalnom tržištu na kojem diploma EFZG-a zbog dviju najvažnijih međunarodnih akreditacija svrstava njegove studente među one koji pohađaju vodećih jedan posto institucija koje zadovoljavaju kriterije obiju akreditacija.