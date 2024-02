Tržište dodataka prehrani u uzletu, a evo i odgovora treba li vam baš ta afrička šljiva za čak 18 eura

Ako znamo da se procijenjuje da će globalno tržište dodataka prehrani do 2028. godine porasti na 272,4 milijarde dolara, da je trend samoliječenja i svijesti o važnosti održavanja zdravlja i mladosti u porastu, a da se kutija suplementa teško može kupiti za manje od 10 eura, više je nego korisno znati što nam uopće treba i u kojoj mjeri, smijemo li to uopće uzima ti i koliko dugo, te u kojem obliku.

Nakon što je 2018. godine lansirala sveobuhvatni Priručnik za samoliječenje, odgovore na sva ova pitanja u prvom hrvatskom Priručniku za primjenu dodataka prehrani dala je Hrvatska udruga proizvođača bezreceptnih proizvoda (CASI). Priručnik je prije svega namijenjen struci, ljekarnicima i zdravstvenim djelatnicima, kao i svim studentima u tim područjima, no uskoro će se moći kupiti i u slobodnoj prodaji Medicinske naklade, otkirila je za Lider Martina Bonevski, predsjednica Hrvatske udruge proizvođača bezreceptnih proizvoda.

- U preporuci i savjetovanju o dodacima prehrani, ljekarnici moraju voditi računa o brojnim elementima kao što su namjena, moguće kontraindikacije i interakcije s lijekovima ili drugim dodacima prehrani te preporuku temeljiti na dokazima. Kontinuirano stručno usavršavanje nužno je da bi ljekarnici na ispravan način savjetovali korisnike. U moru podataka koje su nam svima dostupne i s obzirom na rastući trend primjene dodataka prehrani, nerijetko naši građani nemaju točne informacije o proizvodima i njihovom korištenju - kaže Bonevski.

Ovo je ujedno dio kampanje promicanja zdravstvene pismenosti hrvatskih građana, koja je prilično loša, pokazalo je istražiivanje Hrvatske udruge proizvođača bezreceptnih proizvoda u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom. Rezultati pokazuju da 36 posto ljekarnika zdravstvenu pismenost svojih pacijenata ocjenjuje loše, a 61 posto njih osrednje. Poznato je kako je to dobar teren za lovce u mutnom na široko dostupnom online šoping tržištu koje više ne poznaje granice, pa tu hrvatski strogi propisi o stavljanju proizvoda na tržište nemaju baš neku važnost. Prihodi u tom segmentu su nemjerljivi.

Ipak, više od polovice ljekarnika smatra da se pacijenti trude što više informirati i da se stvari mijenjaju na bolje.

- Prije pet godina smo predstavili i sveobuhvatni Priručnik za samoliječenje, koji danas koristi dvije trećine ljekarnika u svojoj praksi, a više od 20 posto njih na tjednoj bazi. Više od 95 posto ljekarnika kaže da im je priručnik koristan za savjetovanje pacijenata, osobnu edukaciju i obnavljanje znanja. Ove nam brojke govore da je priručnik zaista koristan i veselimo se vidjeti kakvu će ulogu imati novi priručnik za zdravstvenu pismenost i naših kolega i pacijenata - kaže Mirna Radošević, voditeljica Povjerenstva Hrvatske udruge proizvođača bezreceptnih lijekova.

Pregled novog izdanja pokazao nam je da, iako prvenstveno namijenjen struci, Priručnik je vrlo pitak i za laike. Na tristotinjak stranica analizira se primjena dodataka prehrani po organskim sustavima, potom se pomno analiziraju pojedini nutrijenti, te posebna stanja koja zahtijevaju korištenje dodataka prehrani. Tako možete saznati što vam je dobro uzimati za dišne puteve ili podizanje imuniteta, vidjet ćete koji su dodaci dokazano učinkoviti, koji se ztradicionalno koriste, a koji se koriste ali nema puno dokaza za učinkovitost.

Sezona respiratornih bolesti, gripa na vrhuncu, dobar je trenutak da se iz Priručnika sazna što podiže imunitet, na koji način, u kojoj dozi, na što treba paziti i kako kombinirati. Tako ćemo tu saznati primjerice da za crni kim postoje ograničeni klinički dokazi za imunomodulatorno djelovanje, da se tradicionalno koristi kao imunostimulans, jer potiče stvaranje T i B limfocita i interferona. Djeluje protuupalno i ima antimikrobno djelovanje, snažan je antioksidans, a uzima se tri do četiri grama ulja na dan tijekom jednog do tri mjeseca. Za opće poznati vitamin C navodi se da postoje značajni klinički dokazi za sprječavanje prehlade kod osoba koje se u

kraćem razdoblju bave teškim fizičkim aktivnostima, kao i ograničeni klinički dokazi za smanjenje trajanja prehlade kod odraslih i djece, no ne pomaže ‘preko noći‘. Preporuka svakodnevnog uzimanja je za populaciju pušača, alkoholičara, osoba loših prehrambenih navika i pacijenata na dijalizi. No, znatniji utjecaj na prevenciju dokazan je tijekom duljeg uzimanja, dulje od tri mjeseca.

U Priručniku se našla i famozna Afrička šljiva koja se godinama već reklamira kao čaroban dodatak za ‘mušku snagu‘, što je u najmanju ruku pretjerivanje. Naime, autori Priručnika tu kažu da za Afričku šljivu postoje tek ograničeni klinički dokazi da se upotrebom kore afričke šljive mogu olakšati simptomi benigne hiperplazije prostate, odnosno poboljšati protok urina i ublažavanje nokturije. Također, ne preporučuje se uzimanje dulje od četiri tjedna. Istodobno, jedan online shop koji prodaje jednu kutiju s 10 tableta za čak 18 eura, u opisu dodatka vam poručuje: ‘Afrička šljiva ne pada. Oslobodite svoju muškost. DISKRETNO PAKIRANJE - Dostavljač uručuje diskretan paket isključivo Vama!‘