Tržište osvetničke pornografije nekažnjeno ubire tisuće žrtava

Broj žrtava trenda zvanog ‘collector culture‘ ili ‘kolekcionarska kultura‘ zacijelo je, procjenjuje se, najmanje šesteroznamenkast, ugroženo im je fizičko i psihičko zdravlje, ali većina država još nije stala u njihovu zaštitu. Olako prolaze zločinci koji – bez pristanka snimljenih – objavljuju, razmjenjuju i prodaju eksplicitne fotografije i videosnimke. Hrvatski Kazneni zakon predvidio je takvima kazne do jedne godine zatvora, a u slučaju raspačavanja takva mahom pornografskog sadržaja počinitelji bi mogli dobiti do tri godine zatvora

Kolekcionarski posao ili hobi može biti baš lijep i zabavan jer je svrha kolekcionara prikupiti zbirku srodnih predmeta kako bi bila cjelovita, jedinstvena i nenadmašna. Tako barem kaže definicija kolekcionara. Ali oni koji su tu definiciju smišljali nisu ni na kraju pameti imali da će neki novi kolekcionari u doba interneta početi prikupljati fotografije golih osoba koje na to nisu dale svoj pristanak. Takozvana pornografija bez pristanka postala je, nažalost, nešto uobičajeno na internetu, a uz napredak tehnologije i deepfake videa, sve je otišlo na razinu više. Od pojave world wide weba tim svijetom dominira pornografija, a sve se češće priča i o osvetničkoj pornografiji, koja je tijekom posljednje dvije godine, točnije tijekom raznih lockdowna, još više nabujala.

Čak i prije pojave bolesti COVID-19 pornografija bez pristanka bila je nevjerojatno uobičajena. Prema istraživanju američkog Centra za inovativna istraživanja javnog zdravlja jedan od 25 stanovnika SAD-a bio je žrtva prijetnji ili objavljivanja gotovo golih ili golih slika bez njegova dopuštenja.

Slučajne pornozvijezde

I dok su žrtve još uvijek suočene sa stigmom koja im uništava karijere ili u još gorem slučaju živote, počinitelji se rijetko suočavaju s težim posljedicama, čak i kada su uhvaćeni. Jedan od boljih primjera nekažnjavanja je i slučaj jednog 19-godišnjaka iz Kansasa koji je u kolovozu prošle godine priznao da je prijetio i distribuirao osvetničku pornografiju, ali je svejedno pobijedio na predizborima Demokratske stranke pa je postao i kandidat stranke za mjesto u Zastupničkom domu Kansasa. To što je dilao tuđe gole fotografije očito nikoga nije bilo previše briga.

Četiri posto Amerikanaca doživjelo je prijetnje ili su na internetu objavljene njihove gole ili obnažene slike bez njihova dopuštenja, a kao ni u Hrvatskoj, nema podataka koliko je počinitelja takvih zločina kažnjeno, čak i kad su uhvaćeni. Žrtve osvetničke pornografije, međutim, još su suočene sa stigmom koja im uništava karijeru i život

Dobrovoljna razmjena intimnog sadržaja također je bila gotovo univerzalna praksa prije pandemije: u istraživanju iz 2015. četiri od pet odraslih osoba rekle su da šalju ili primaju eksplicitne tekstove i fotografije. I to je u redu ako je riječ o sporazumnom dijeljenju eksplicitna sadržaja i ako se vjeruje drugoj osobi da taj sadržaj neće distribuirati nekom drugom ili negdje drugdje. Međutim, to često ne bude slučaj, pa se i privatne razmjene nađu u bespućima interneta. Ti novi kolekcionari eksplicitna sadržaja toliko su rašireni, a broj žrtava iz dana u dana raste, da se već priča i o trendu koji je dobio svoj naziv – collector culture ili kolekcionarska kultura. Broj žrtava tog trenda već je, procjenjuje se, šesteroznamenkast, a većina država još uvijek nije stala u njihovu obranu i zaštitu i proglasila ih žrtvama nasilja i zločina, a, što je još gore, niti kažnjava one koji bez njihova znanja objavljuju, prodaju, razmjenjuju i dijele eksplicitne fotografije i videa.

Žrtve 'doxinga'

Trgovci tim novodobnim mahom pornografskim sadržajem najčešće su (bivši) partneri žrtava, katkad njihovi sustanari i znanci, dečki iz susjedstva s dobrim radnim mjestima, pa čak i profesori, sudeći prema medijskim istraživanjima tog fenomena. A što se tiče žrtava, one su zaista raznolike, a najčešće doznaju da se njihove fotografije ili deepfakeovi s njihovim licima prodaju i dijele po kojekakvim platformama i forumima, pa čak i Redditu, obično tek nakon što im se na društvene mreže, e-adrese pa i brojeve mobitela počnu javljati kojekakvi perverznjaci. A kada se to dogodi, one postaju i žrtve doxinga. Znači, osim fotografija, procurili su i podaci, pa stvar postaje još odvratnija i gora za žrtvu. Studija iz 2014. otkrila je da je više od 50 posto punih imena žrtava kao i poveznice na njihove profile na društvenim mrežama objavljeno s njihovim golim fotografijama na pornostranicama osvete, kao i 20 posto adresa e-pošte i telefona.

Digitalno tržište

A tih platformi i stranica ima stvarno mnogo, Reddit je samo najviše mainstream od svih njih, a korisnika tih stranica ima na desetke, pa i stotine tisuća. Samo na Redditu deseci tisuća muškaraca dijele i razmjenjuju intimne fotografije i videozapise žena koje nisu dale svoj pristanak, piše BBC, koji je proveo istragu o osvetničkoj pornografiji. Ta je istraga otkrila da se tisuće fotografija golih ili djelomično odjevenih žena dijeli pa i prodaje na stranici Reddit te da sve izgleda kao svojevrsni market place, tj. tržnica. Da stvar bude gora, Reddit i slične platforme ne čine previše kako bi uklonili takav sadržaj, štoviše, platforme često i ako ih se uspije ugasiti, samo presele svoje servere u druge države. Takav primjer je i svojevrsna stranica AnonIB, koja se diči naslovom 'Best Anonymous Image Board', koja trenutačno operira iz Rusije nakon što je nekoliko puta bila ugašena.

U hrvatski pravni okvir uvedeno je novo kazneno djelo 'Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja' kojim se 'kažnjava onaj tko zloporabi odnos povjerenja i bez pristanka snimane osobe učini dostupnim trećoj osobi snimku spolno eksplicitnog sadržaja koja je snimljena uz pristanak te osobe za osobnu uporabu te na taj način povrijedi privatnost kazne'. Izmjenama Kaznenog zakona obuhvaćena je i 'deepfake' pornografija

Što se Reddita tiče, iz njega su za BBC rekli da su uklonili više od 88 tisuća fotografija djevojaka koje nisu dale svoj pristanak na njihovo objavljivanje te su dodali da 'problem shvaćaju veoma ozbiljno' i da nastavljaju uklanjati sadržaj koji se oglušuje o pravila. Iako se oni tako kunu da rade sve što mogu, realnost je naprosto drugačija, a i količina takva sadržaja koji se generira svakodnevno ne ide im u prilog.

Čemu pitanja?

Prema podacima inicijative Cyber Civil Rights, 90 posto žrtava pornografije bez pristanka su žene, a istraživanja pokazuju da žrtve takve pornografije doživljavaju sličnu traumu kao i osobe koje su preživjele seksualni napad. Također, osim što je vjerojatnije da će one biti žrtve takvih zločina, žene se suočavaju i s većom društvenom i kulturnom osvetom nego muškarci. Osvanu li njihove nage fotografije na internetu ili ako na bilo koji drugi način postanu javne, veća je vjerojatnost da će biti više osuđivane nego muškarci, pokazuju istraživanja Cyber Civil Rightsa.

Sve dok je prva reakcija na takve događaje u stilu 'zašto je uopće snimila takvu fotografiju?', teško ćemo naprijed s ovim našim društvom. Reakcija bi trebala biti 'zašto joj je to napravio?', ali takvo što se rijetko čuje. Ono što izgleda kao jedinstveno moderno zlostavljanje zapravo je nasilje najtradicionalnije vrste: žena želi kontrolu nad svojim tijelom, a muškarac joj je oduzima.

Nasilan 'deepfake porn'

A kao da sve to nije bilo dosta, počinitelji su u zadnje vrijeme postali i kreativniji u načinima na koje ugrožavaju sigurnost žena. Osim osvetničke pornografije, žene sve češće postaju i žrtve deepfake pornografije. Deepfakeovi su digitalno izmijenjen sadržaj u kojem se lice osobe postavlja preko tijela druge osobe, obično s namjerom narušavanja njezine reputacije. I što je još gore, za sve to ne trebate biti posebno tehnički potkovani. Recimo, web-stranica Nudify omogućava besplatno 'uređivanje fotografija s golim efektom', a web-stranica DeepSukebe obećava 'nudificiranje svega' na slici jednostavnim klikom na tipku.

Prema istraživačkoj skupini za umjetnu inteligenciju (AI) DeepTrace, broj deepfake videozapisa na internetu porastao je gotovo 100 posto između 2018. i 2019. – i to prije nego što je statistika osvetničke pornografije naglo porasla tijekom posljednje dvije godine i karantene. Samo u 2020. pozivi na Revenge Porn Helpline u SAD-u porasli su za 87 posto. Deepfake pornografija u velikoj je većini usmjerena na žene, veoma često na slavne žene, a materijal je često nasilan i čak uključuje prikaze silovanja.

Dopune Zakona

U Hrvatskoj se posljednjim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona u hrvatski pravni okvir uvelo novo kazneno djelo 'Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja', tzv. osvetnička pornografija. Iz Ministarstva pravosuđa i uprave kažu da se tim 'kaznenim djelom kažnjava onaj tko zloporabi odnos povjerenja i bez pristanka snimane osobe učini dostupnim trećoj osobi snimku spolno eksplicitnog sadržaja koja je snimljena uz pristanak te osobe za osobnu uporabu te tako povrijedi privatnost kazne' te da je za to kazneno djelo propisana kazna zatvora do jedne godine. Novim izmjenama Zakona obuhvaćena je i deepfake pornografija, a za kazneno djelo izrađivanja takvog sadržaja kazna je također do jedne godine, osim ako se taj sadržaj dalje distribuira, tj. ako postane dostupan većem broj osoba, tada se kazna penje do tri godine zatvora.