U korak s vremenom i tržištem: Za konkurentnost na tržištu rada potrebno je sve više vještina

Način rada, oblik komunikacije, potrebe zaposlenika, uvođenje sve više tehnologije - sve su to stvari koje su se u posljednje vrijeme promijenile u poslovanju ili utjecale na njega. A s takvim promjenama dolaze i promjene očekivanja i zahtjeva od postojećih i budućih zaposlenika.

Vještine koje svatko od nas treba posjedovati sve su složenije i u tehničkom i komunikacijskom smislu, a ono što se prije smatralo bonusom sada je 'must have' za gotovo svako radno mjesto. Pri tome, malo je onih od kojih se ne zahtjeva svakodnevno napredovanje i rad na sebi. Stoga, sve manje radnika može birati u čemu će biti vješti, a i takozvane 'tvrde' i 'meke' vještine se sve više isprepliću, razvijaju, postaju kompleksnije i neodvojive. Zato, da bi ostali konkurentni na tržištu rada, zaposlenici danas trebaju sve više vještina.

Digitalna pismenost više nije bonus

Tako su digitalne vještine koje su nekad bile tražene za posao prije podrazumijevale osnovno poznavanje računala i slanje e-pošte, a sada to znači biti u mogućnosti raditi prilagodljivo i strateški na svim alatima, uređajima i platformama.

Digitalna pismenost je, kao i mnoge druge stvari, značajno evoluirala pa sada podrazumijeva posjedovanje vještina za rad u kojem se većina odvija putem digitalnih tehnologija, kao što su internetske platforme i mobilni uređaji te razumijevanje alata koji omogućuju rad u uredu, hibridni ili udaljeni rad.

Osim toga, danas digitalna pismenost nije pitanje, već zahtjev – čak i onima koji nisu povezani s tehnologijom.

Na modernom radnom mjestu, veća su očekivanja od zaposlenika da spretno prihvate bilo koju tehnologiju koja dolazi s njihovim poslom, kao i da se prilagode alatima i pristupima koji se stalno mijenjaju. Još 2019. izvješće britanske vlade pokazalo je da su digitalne vještine potrebne u najmanje 82 posto online oglašenih radnih mjesta, navodi BBC, a potražnja tržišta rada za digitalnom pismenošću stalno raste od 1980-ih.

A iako većini zaposlenika trenutačno nisu potrebne vrlo složene računalne vještine, digitalna pismenost osnovni je zahtjev koji uvijek raste što znači da i tržište rada sve više cijeni digitalne vještine.

Nematerijalne kvalitete za kojima tvrtke žude

No, iako je tehnička sposobnost važna, i vještine poput komunikacije i kritičkog razmišljanja postale su izuzetno bitne za poslovanje. Takozvane soft ili 'meke' vještine označavaju vještine upravo suprotne spomenutim tehničkim, digitalnim ili 'tvrdim'. Dakle tu spadaju analitičke sposobnosti, kritičko razmišljanje, učinkovita komunikacija s kolegama, klijentima i menadžmentom, spretnost i emocionalna inteligencija.

A budući da mnogi tehnički dijelovi posla postaju automatizirani, tvrtke sve više traže radnike koji mogu rješavati probleme, upravljati većim odgovornostima i dobro surađivati ​​s drugima – odnosno traže sve ono što tehnologija ne može. Poslodavci aktivno traže kandidate koji imaju 'nematerijalna dobra'.

U pregledu više od 80 milijuna oglasa za posao u 22 sektora u 2021., neprofitna organizacija America Succeeds otkrila je da se u gotovo dvije trećine oglasa među ostalim kvalifikacijama traže i one 'meke', dok je od 10 ukupno najtraženijih vještina, sedam je bilo 'mekih' (uključujući komunikaciju, rješavanje problema i planiranje), navodi BBC.

Sve ovo će reći – uz razvoj sve kompleksnijeg tehničkog znanja, tvrtke sve više počinju shvaćati važnost nematerijalnih dobara pri izgradnji raznolikih, uspješnih timova pa kao rezultat toga, poslodavci sve više uzimaju u obzir 'meke' vještine kod traženja novih zaposlenika.

Pandemija promijenila očekivanja

A kao i za mnoge druge stvari, pandemija je bila katalizator i kada su u pitanju vještine tražene za rad. Kada su u pitanju i tehničke i 'meke' vještine, rad od kuće i hibridni rad utjecali su na potrebna znanja, ali i zahtjeve zaposlenika.

Potražnja za digitalnom pismenošću naglo je porasla zbog usvajanja rada na daljinu. I to nije neobično jer su ti oblici rada prije pandemije su bili relevantni za samo 5 posto radne snage, a sada su za gotovo polovicu svih radnika – bez obzira na posao koji rade. Od ljudi se očekuje prilagođenost i poznavanje poslovanja u oblaku, online komunikacije, korištenje tehničkih obrazaca za odrađivanje posla…

No, i način razmišljanja, ponašanje i razumijevanje koji osoba može ponuditi kolektivu sve je više u fokusu također zbog normalizacije rada na daljinu. Suradnja i načini inovacija su se promijenili, a u svemu tome, mnoge 'meke' vještine vrlo su praktične pa tako one poput učinkovitosti, određivanja prioriteta, organizacije i upravljanja vremenom postaju sve relevantnije.

Usavršavanje kao osnovna vještina

No, s obzirom na to koliko se trendovi, potrebe i načini rada mijenjaju, danas nije dovoljno samo posjedovati vještine, već i raditi na njima te se usavršavati – a to vrijedi i kada su u pitanju tehničke i 'meke' vještine.

Naime, vještine potrebne za rad brzo se mijenjaju, a nedavni podaci LinkedIna pokazuju da su se skupovi vještina za poslove promijenili za oko 25 posto od 2015., dok se očekuje da će se do 2027. taj broj udvostručiti, navodi BBC. Također, zanimljivo je i da će, prema podacima McKinseyja, poslovi 17 milijuna američkih radnika postati manje traženi u sljedećem desetljeću, a 80 posto tih ljudi možda će trebati potpuno prekvalificirati, a ne samo unaprijediti vještine.

Upravo zato, radnici koji stoje mirno i prestanu stjecati digitalna znanja kao i komunikacijske vještine te ne razumiju trendove, riskiraju zaostajanje. Danas se podrazumijeva da zaposlenici moraju nastaviti nadograđivati svoje vještine.

Učenje novih vještina jedan je ona najvažnijih načina na koji se radnici mogu ostati konkurentni i zaštititi se od situacija kao što su otkazi, automatizacija, promjena trendova i potreba na tržištu rada. Prema BBC-u, 40 posto poslodavaca se u traženju radnika putem LinkedIna oslanja na podatke o vještinama kako bi pronašli talente. Ono što je sigurno, tržište rada se brzo mijenja i oni koji žele bitu konkurentni moraju posjedovati vještina više nego ikad, ali i biti spremni razvijati ih u skladu s vremenom.