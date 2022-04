Universal Music preuzeo glazbeni katalog kralja rock‘n‘rolla, Elvisa Presleya

Universal je ‘deal‘ s ABG-om sklopio u godini revitalizacije Elvisove ostavštine: u lipnju izlazi dugoočekivani biografski film Buz Luhrmanna – Elvis, a uskoro i Netflixova serija, Agent King

Kralj rock'n'rolla, Elvis Presley posljednji je umjetnik čiji je katalog preuzeo div iz glazbene industrije, kompanija Universal Music. Kako su jučer objavili medijima, Universal je za još nepoznat iznos sklopio partnerstvo s vlasnicima prava na Elvisovu ostavštinu – Authentic Brands Groupom (ABG) te će ubuduće upravljati njegovim glazbenim katalogom koji uključuje bezvremenske hitove poput 'Jailhouse Rock', 'Can't Help Falling in Love', 'It's Now or Never' i mnoge druge.

Oživljavanje Elvisa

Kako je u priopćenju za medije izjavio COO Universala, Marc Cimino, Elvis je ostavio neprocjenjiv trag na glazbi i popularnoj kulturi, a u Universalu ne mogu biti sretniji i ponosniji što će raditi s ABG-om i pobrinuti se da se sa Elvisovim značajem upoznaju buduće generacije.

Universal je nedavno preuzeo kataloge legendi poput Neil Diamonda, Stinga i Bob Dylana, a ova novo partnerstvo jedno je od najlukrativnijih dosad. Naime, Elvis je jedan od najuspješnijih izvođača svih vremena s preko pola milijarde prodanih albuma. Drži rekord sa 114 hitova na Billboard Top 40, dok su mnogi njegovi albumi postigli zlatnu i platinastu nakladu.

Universal je odlučio, zajedno s ABG-om, upravljati katalogom u godini revitalizacije Elvisove ostavštine: u lipnju izlazi dugoočekivani biografski film Buz Luhrmanna – Elvis, a uskoro i Netflixova serija inspirirane životom umjetnika, Agent King. Inače, ABG je, osim Elvisa, vlasnik prava na korištenje lika i djela Marylin Monroe i Muhammada Alija.