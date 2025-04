Uskoro otvara najiščekivaniji hrvatski hotel vrijedan 85 milijuna eura

S jedne strane pogled puca na centar Pule i obližnje plaže, a s druge na Nacionalni park Brijune

U prvoj polovici svibnja s radom i primanjem prvih gostiju krenut će pulski Heritage&Resort hotel Monumenti, jedan od najiščekivanijih hrvatskih hotela s pet zvjezdica ukupne vrijednosti 85 milijuna eura.

Kako je priopćeno, iza ove investicije stoji tvrtka Kermas Istra koja je još prije nekoliko godina ishodila 50-godišnju koncesiju za izgradnju marine s 450 vezova i hotela na otočiću Sv. Katarina u Puli. Novoizgrađeni turistički kompleks nalazi se na mjestu nekadašnje austrougarske vojarne i zaštićenih spomenika kulture koji su renovirani u skladu sa smjernicama konzervatora.

Posebnost novog resorta leži u činjenici da baš sve sobe imaju pogled na more. S jedne strane pogled puca na centar Pule i obližnje plaže, a s druge na Nacionalni park Brijune. Također, objekt se sastoji od dva renovirana objekta koji će nositi nazivlje “heritage” te potpuno nove “deluxe” zgrade.

Sam hotel kroz svoj dizajn interijera evocira kulturnu baštinu te vojnu i avijacijsku povijest Pule. Tako je, primjerice, nekadašnji austrijski časnički vrt pretvoren u zelenu oazu s cvijećem, sjenicama i fontanama kao buduće mjesto cocktail druženja ili poslovnih evenata.

U jednom dijelu renovirane vojarne nalazi se 58 soba veličine 33 kvadrata. U drugoj renoviranoj zgradi nalazit će se konferencijska dvorana s vlastitim barom i prostorima za sastanke, a koja može primati do 400 gostiju.

S druge strane tu je i moderni, novoizgrađeni i ostakljeni dio zgrade koja će imati 40 soba veličine 40 kvadrata te još osam apartmana veličine od 70 do 120 kvadrata. Hodnici i sve sobe bit će decentno, pastelno i umirujuće uređeni te će odašiljati vibrantnost starih vremena kroz fotografije, antikvitete i drugu simboliku.

Hotel ima i posebno krilo na dvije etaže s unutarnjim grijanim bazenom, spa centrom, wellnessom, saunama, jacuzzijem i fitnessom, a središnji restoran imat će jednu od najsuvremenije opremljenih kuhinja čija će ponuda biti u skladu s tradicijom i namirnicama istarske gastronomije. Dodajmo i to da se u sklopu kompleksa nalazi i plaža s vrhunskim sadržajima i sunčalištem na oko 1500 kvadrata, priopćili su.

Inicijator projekta, Danko Končar, zadovoljan je činjenicom kako je gotovo u potpunosti kompletiran tim od sedamdesetak djelatnika gdje veliku većinu čini domaća radna snaga iz Istre.

- Presretni smo što smo u vremenima deficita kvalitetne radne snage u turizmu uspjeli privući domaće radnike. To nam je bila jedna od glavnih misija. Generalno je naš plan imati hotel otvorenim kroz mjesec dana kako bismo spremno ušli u sezonu. Trenutno se u hotelu odvijaju fini radovi i privodi se kraju interijer, a koji će uskoro zasjati u punom potencijalu. Naša komparativna prednost jest u tome što gostima nudimo objedinjeno korisničko iskustvo. Sve je na jednom mjestu. Dakle, mi nismo samo hotel. Mi smo i nautička luka i gastronomski centar i kongresni centar ali i luksuzna destinacija smještena na moru koja u ovom trenutku nudi najviše per capita prostora po turistu u Hrvatskoj. Upravo u tom komforu i količini premium sadržaja vidim ono što je domaćem turizmu nasušno nedostajalo, a to je ulaganje u visokokvalitetni turizam i privlačenje gostiju više platežne moći - istaknuo je Končar dodavši kako će se grandiozno otvorenje hotela uz domjenak i svečani protokol održati na jesen.

Generalni menadžer hotela, Tomislav Korošec, otkrio je pak kako je rad u hladnom pogonu već krenuo kao i mnogi upiti za rezervacije.

- Spremni smo u svim aspektima, želja nam je što prije krenuti s radom. Sudjelovali smo na nizu međunarodnih turističkih sajmova i dobili smo najljepše moguće recenzije od agencija i turističkih profesionalaca. Naš booking otvara se uskoro, no pošto je već sada travanj, vrijedi naglasiti kako ćemo dodatan fokus u promociji staviti na posezonu kao važan aspekt istarskog i hrvatskog turizma - kaže Korošec zaključivši kako su emitivna tržišta na koja ciljaju u ovom trenutku Austrija, Njemačka, Slovenija, Italija, Francuska pa i SAD.