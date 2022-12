Veliku krizu u Disneyu produbila mlaka premijera Avatara 2

Od početka godine dionice kompanije pale su za ukupno 44,6 posto što je najveći godišnji postotni pad od 1974.

Ni novi nastavak holivudskog blockbustera Avatar: The Way of Water nije uspio promijeniti negativan trend kompanije Disney. Od početka godine, dionice kompanije pale su za ukupno 44,6 posto što je najveći godišnji postotni pad od 1974. Šefovi su se nadali da će dugoočekivani spektakl Jamesa Camerona barem donekle spasiti stvar, ali je mlaka premijera prošli ponedjeljak spustila cijenu dionica za gotovo pet posto na 85,75 dolara što je najveći dnevni pad od ožujka 2020. Na američkom tržištu Avatar je imao drugu najveću globalnu premijeru 2022., ali s 134 milijuna dolara u prvom vikendu prikazivanja nije ispunio očekivanja temeljena na pretprodaji karata, a razočarao je i na drugom najvećem tržištu, kineskom.

Od Avatara 2 koji je, usput budi rečeno, jedan od najskupljih filmova u povijesti za kojeg je Cameron izjavio da bi trebao zaraditi dvije milijarde da bi bio na nuli, Disneyevi su šefovi očekivali zaradu između 150 i 170 milijuna dolara u SAD-u te 525 milijuna dolara globalno.

Smjene i otkazi

U Kini je pak zaradio 57,1 milijuna dolara, a tu su cifru za Wall Street Journal iz Disneya opisali ‘razočaravajućom ali razumljivom‘.

– Problem je što nitko ne želi ići u kino, jer je gledateljima rečeno da je COVID opasan. Iako su kina otvorena, pravog apetita za posjete zapravo nema – kazao je Disneyev globalni voditelji kino-distribucije, Tony Chambers.

Dionice Disneyja dosegle su vrhunac tijekom pandemije u ožujku 2021. kad su ostvarile vrijednost od 200 dolara. Taj je rast izvršni direktor Bob Chapek pripisao uspjehu streaming servisa Disney+. Međutim, Chapeka je prošli mjesec zamijenio bivši CEO Robert Iger i to nakon što su prognoze za četvrti kvartal promašene za čak milijardu dolara. Iger se na čelno mjesto vraća s korigiranim prognozama i nižim ciljevima. Kompanija Disney, kako prenosi MarketWatch, trenutno vrijedi 156 milijardi dolara umjesto 350 milijardi koliko je vrijedila na vrhuncu, a za novu fiskalnu godinu analitičari su očekivane prihode smanjili za 20 posto. No, unatoč dramatičnom kraju godine i najavljenom restrukturiranju (čitaj: otkazima) u Disneyu, Avatar će ipak, unatoč mlakom početku, donijeti ozbiljan priljev novca u kasu tog diva iz svijeta zabave.