[Video] Na domaće tržište stigla prva električna Toyota

Prva potpuno električna Toyota, naziva BZ4X, od sada je dostupna i na hrvatskom tržištu, a do 31. srpnja vrijedi i promotivna cijena od 405.700 kuna, dok će joj službena cijena osnovnog modela nakon promotivne akcije startati na 412.000 kuna. Toyota 'Beyond Zero', što označavaju i prva dva slova modela, pokazuje novi smjer kojim će se Toyota budućnosti kretati, a taj smjer je nulta emisija CO2 do 2035. godine.

Ova Toyota stiže u dvije verzije, prva s pogonom na prednje kotače razvija 204 KS, a verzija s pogonom na sva četiri kotača stiže malo snažnija – s 218 KS. Razlika u snazi očituje se i u ubrzanju, pa prvi model s prednjim pogodnom do stotke stigne za 7,5 sekundi, a drugi sto km/h postiže za 6,9 sekundi.

Što se punjenja tiče, baterija do 80 posto kapaciteta dolazi za pola sata, a na kućnom punjenju trebat će pričekati dobrih devet i pol sati do maksimalnoga kapaciteta. Doseg modela s prednjim pogonom iznosi 411 km, a doseg drugog modela odličnih je 516 kilometara.

Cijene nakon promotivne akcije startaju od 412.100 kuna za varijantu s prednjim te 434.600 kuna s pogonom 4 x 4, a tu su i poticaji koji mogu smanjiti cijenu za 70 tisuća kuna.