Virtualne zvijezde postaju ozbiljna konkurencija klasičnim vlogerima i ‘influencerima‘

Kreiranje zvijezda avatara posebno je primamljivo jer, za razliku od stvarnih, one virtualne slobodnije su biti ono što jesu. Egzistiraju u prostoru između anima i stvarnih osoba; kod njih prolaze ideje i stvari koje su stvarnim osobama nedostižne. A tehnologija je zaslužna za to što su danas mnogo autentičnije i ‘stvarnije‘ od dosadašnjih verzija

Prošlog je tjedna američki brend Kellogg's svoju maskotu, tigra Tonyja (Tony the Tiger), pretvorio u – vtubera (virtualni youtuber), digitalnu zvijezdu. Novi život Tonyju the Tigeru brend je udahnuo u partnerstvu s platformom Twitch koja je organizirala i live-streaming tako da su korisnici mogli direktno komunicirati s maskotom i gostima, popularnim streamerima Brennonom GoldGloveom O'Neillom, Chrissy Costanzom i Jakeemom Big Cheeseom Johnsonom.

I dok je do sada komunikacija s maskotom izgledala tako što bi 'živa' osoba odjenula kostim, ovaj je put korištena mocap-tehnologija (motion capture), zaslužna za pretvaranje tigra u 3D virtualno stvorenje, mnogo autentičnije i 'stvarnije' od dosadašnjih verzija. Tony the Tiger tako je i službeno postao dio novog trenda, vtubinga, odnosno sadržaja koji kreiraju vtuberi, koji je, prema podacima Twitcha, samo prošle godine rastao stopom od 467 posto.

– Taj inovativni koncept sve je popularniji. Tijekom gostovanja u live streamu korisnici su mogli imati interakciju s Tonyjem the Tigerom i s njim razgovarati u realnom vremenu – rekao je novinarima The Druma glavni čovjek za branding-partnerstva u Twitchu Adam Harris. On je jedan od niza marketinških i stručnjaka za tehnologiju koji velike nade (i novac) ulažu u vtubere, virtualne zvijezde čiji sadržaj postaje sve ozbiljnija konkurencija postojećim influencerima i vlogerima te već sad zarađuju milijune.

Japanski trend

Jedna od takvih je vtuberica Code Miko, koja je takozvani NPC (non-playable character) s više od milijun pratitelja na Twitchu. Kako je Techcrunchu objasnila njezina kreatorica, VR animatorica Yuna, Code Miko je virtualni lik koji sanja o tome da zaigra u nekoj popularnoj igrici, ali je previše 'šljokičasta', pa se umjesto na gaming usredotočila na streaming sadržaja.

Yuno je svoju avatarku kreirala nakon što je u pandemiji dobila otkaz, a sada je upravljanje Miko i kreiranje sadržaja postao njezin pravi posao. Također, Yuno je jedna od rijetkih kreatora vtubera koji su se usudili publici pokazati svoje pravo lice i demonstrirati način na koji uopće funkcionira mocap tehnologija i njezin virtualni lik dobiva život.

Kako nastavlja Techcrunch, trenutačno većina vtubera nalikuje likovima iz anima, a to i ne čudi s obzirom na to da su prvi ovakvi avatari nastali upravo u Japanu. Još ne postoji konsenzus o tome tko je bio prvi vtuber – je li je to Hatsune Miku, avatarka produkcijske kuće Vocaloid koja je nastupila na koncertu Lady Gage 2014. i pojavila se u šouu Davida Lettermana, ili je to Kizuna AI, avatarka japanske tehnološke kompanije Activ8 koja je svoj kanal pokrenula 2016. i skovala termin vtuber.

Iako možda nije prva, Kizuna AI je prva popularna avatarka, vtuberica, koja je potaknula stvaranje potpuno nove generacije online zvijezda u Japanu. Kreiranje takvih zvijezda posebno je primamljivo jer su, za razliku od stvarnih zvijezda (općenito u industriji zabave i društvenim platformama), one virtualne slobodnije biti ono što jesu. Ili, kako poentira Techcrunch, te virtualne zvijezde egzistiraju u prostoru između anima i stvarnih osoba; kod njih prolaze ideje i stvari koje su stvarnim osobama nedostižne. Iako su vtuberi poput Kazune AI pomeli japansko tržište, trebale su proći godine dok ne postanu globalan trend. Točnije, trebala se dogoditi pandemija koja je potaknula i zapadnjake da se iskušaju u kreaciji virtualnih inačica, odnosno digitalnih vlogera.

U pandemiji je popularna vtuber-agencija HoloLive lansirala svoju englesku inačicu te tako krenula u osvajanje globalnog tržišta.

Zaštita od trolera

U samo dvije godine englesku vtubericu Gawr Gura pretvorili su u zvijezdu s više od četiri milijuna pratitelja na YouTubeu. Gawr Gura je plavooka i bjelokosa anime-djevojka u plavoj predimenzioniranoj 'hudici' koja, kako stoji u opisu na njezinu kanalu, dolazi s Atlantide, a na Zemlju je doplivala jer je 'dolje tako dooosadno'.

Ona je glazbenica, kao i mnogu vtuberi, ali i streama (i surađuje) s igricama poput 'Mario Karta' i 'Minecrafta', pa čak i 'Duolinga'. Istodobno, HoloLive promovira i Mori Calliope, koja zasad ima dva milijuna pratitelja i tvrdi da 'skuplja duše' svojih pratitelja. Crvenooka i ružičastokosa, buntovnica Calliope je zahvaljujući modelu zarade temeljem live-streamova na YouTubeu samo prošle godine 'digla' 854,5 tisuća dolara.

Na listi youtubera s kojima se najviše komunicira tijekom live-streama (superchat) je na osmom mjestu, a, zanimljivo, bolji od nje nisu uglavnom 'obični' vlogeri (youtuberi) već čak šest vtubera. Kako nastavlja Techcrunch, da biste postali vtuber, ne trebate sklopiti ugovor s agencijom poput HoloLivea već posjedovati tehnologiju (i vještine) kako biste kreirali svog virtualnog avatara (donekle je dovoljno imati samo iPhone).

Kreiranje svoje vlastite virtualne inačice je, tvrdi spomenuti tehnološki medij, postalo posebno interesantno transzajednici budući da joj upravo virtualni avatari pomažu da se nosi s izazovima vlastite seksualnosti i identiteta. Također, za razliku od klasičnih influencera na TikToku ili Instagramu gdje je pokazivanje svog identiteta (fizičkog izgleda) nužno, virtualni avatari otvaraju mogućnost kreatorima da budu što god žele i izgledaju kako god hoće. Tako je, primjerice, vtuberica s najviše pretplatnika na Twitchu, Ironmuse, u stvarnom životu kronično bolesna Portorikanka koja je vrlo često prikovana uz krevet, a njezina virtualna inačica pomogla joj je da se socijalizira i zabavi, posebno tijekom pandemijske izolacije.

Privlačno brendovima

Također, mnogi u VTubingu vide način da se obrane od online maltretiranja, jer, kako je i priznala kreatorica Code Miko, Yuna, korisnici rijetko maltretiraju i 'trolaju' animirane likove. Praksa je pokazala i da malo koga zanima tko zapravo stoji iza avatara – on doslovce ima svoj život, svoju osobnost i priču koja privlači publiku.

Vtuberi su upravo zbog toga i sve popularniji. Oni na neki način oživljavaju svijet iz mašte, daju život izmišljenim likovima te ih tako približavaju korisnicima (posebno u interakciji/direktnoj komunikaciji). A što su bliže korisnicima, bliže su i brendovima, koji su nanjušili potencijal toga relativnog novog tržišta te se nastoje ukrcati na vlak njegove popularnosti.

Osim Tonyja the Tigera s početka priče, brendovi poput Netflixa, SEGA-e i AirAsije koriste se vtuberima u svojim marketinškim kampanjama. No, kako napominje Techcrunch, brendovi bi trebali ozbiljnije pristupiti tržištu; nije dovoljno samo angažirati popularnog vtubera.

Preciznije, preporučuje im se da prvo shvate koju demografiju privlače vtuberi, analiziraju njihovu kulturu i njihovo ponašanje kako bi mogli ih mogli pretvoriti u potencijalne kupce i dulje zadržati. Također, moraju biti spremni odgovoriti na pitanje korisnika zašto je bolje u kampanjama angažirati avatare, a ne 'žive' influencere (zbog toga je kritiziran Calvin Klein koji je sklopio partnerstvo s virtualnim influencerom Lil Miguela).

I na kraju, kako zaključuje Techcrunch, iako vtuberi s publikom komuniciraju preko avatara, fenomen počiva na ljudskoj konekciji. Iza velikih očiju anima djevojke stoje stvarni ljudi, pa makar ih nitko nikad neće vidjeti. U tom smislu vtuberi nisu toliko drukčiji od običnih vlogera i influencera, a upravo to brendovi koji ih angažiraju ili kreiraju vlastite virtualne inačice trebaju imati na umu.