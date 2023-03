Virtualni influenseri - ne stare, ne spavaju, ne žale se

Nismo još do kraja ni probavili činjenicu da influenceri kupuju lažne pratitelje i tako si pumpaju popularnost i followere, a već imamo novi trend koji ćemo još teže progutati - lažni influenceri. Popularnost im raste rapidno, oni čak ni ne moraju kupovati lažne pratitelje, kad ih stvarni obožavatelji hrane i pažnjom, a sponzori ugovorima.

Ako niste upoznati s Lil Miquelom odnosno Miquelom Sousa, ali njenih 3,1 milijuna pratitelja na Instagramu itekako zna tko je ona, a znaju i brendovi koji se doslovno guraju kako bi potpisali ugovor s ljudima koji su je stvorili. Lil je izmišljeni je američki lik koji su stvorili Trevor McFedries i Sara DeCou, koji stoje iza tvrtke Brud, misteriozne tvrtke koja se bavi, kako sami navode na svojim stranicama, stvaranjem virtualnih ljudi. I bogme su stvorili ženu koje ne samo da ima profile na svim društvenim mrežama, nego koja reklamira razne digitalne robne marke, prvenstveno modne, a neki od brendova koje je promovirala su Calvin Klein i Prada. Nije to, očekivano, sve. Lil izdaje pjesme, pa je tako na putu da postane i popularna virtualna pjevačica.

No, to je tek početak. Sada i druga tvrtka, Superplastic, sa sjedištem u Vermontu želi stvoriti vlastiti set digitalnih utjecajnih osoba. Superplastic je startup koji je osnovao Paul Budnitz, koji je prethodno osnovao tvrtku za dizajnerske igračke KidRobot. Slično kao i Marvel, Superplastic želi izgraditi cijeli virtualni svijet oko likova iz crtića, piše TechCrunch, a oni bi bili Guggimon, DJ i horor umjetnik, Janky, "streetwear ikona" te Dayzee, koketna nuklearna fizičarka.

Uskoro i na filmu

Svi oni su već prisutni na društvenim mrežama kao i u igrici "Fortnite" gdje postoje njihovi ‘skinovi‘, a naravno da je i marketing jedva dočekao suradnju, svi oni već surađuju s brendovima kao što je Tommy Hilfiger. No, to nije sve, trojac uskoro dobiva i svoj film.

Naime, Amazonov fond Alexa vodio je krug financiranja od 20 milijuna dolara za Superplastic, a Amazon Studios će producirati animiranu komediju u kojoj će glumiti trio. Obzirom da će u njemu Guggimon govoriti o piću i tabletama crtić sigurno neće biti namijenjen za djecu, ali bi se mogao dobro slagati s Amazonovim hitovima poput "The Boys" i "Invincible".

Ne spavaju, ne stare, ne žale se

Ljudi već kupuju stvari koje nose njihovi omiljeni TV likovi, pa pogledajte samo šušur oko jakne Pedra Pascala u seriji "The Last of Us" kojom tamani zombije i spašava Ellie, a ako mogu glumci prodavati takve proizvode mnogi vjeruju da virtualni influenceri mogu, i hoće, potaknuti sličan konzumerizam.

Azijsko tržište, uostalom, dobar je lakmus papir za takve pojave, a tamo su takvi influenseri već velike face u svim kreativnim industrijama. Osim što su jeftini, dodatni bonus je što ne spavaju, ne stare i ne žale se. Također se ne upliću u skandale, osim ako nisu planirani,