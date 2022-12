Viva Magenta: Boja 2023. potiče radost i optimizam, a to je danas svijetu prijeko potrebno

Kompanija Pantone, najveći globalni autoritet za boje, nastavila je dva desetljeća dugu tradiciju proglašenja boje koja će obilježiti sljedećih dvanaest mjeseci. Stručni žiri složio se da će 2023. obilježiti Viva Magenta 18-750, nijansa iz obitelji crvene koja simboliziran novu snagu. Kažu da je moćna, osnažujuća, naelektrizirana, bezgranična, odvažna, neustrašiva…

Kao i obično, prosinac je mjesec od prognoza i otkrivanja trendova koji će obilježiti iduću godinu, a među mračnim naslovima koji govore o tome da svijet čeka ‘savršena oluja‘ i nikad viđena kriza, ističe se i jedan optimističniji: 2023. je godina magente! Kompanija Pantone, najveći globalni autoritet za boje, nastavila je dva desetljeća dugu tradiciju proglašenja boje koja će obilježiti sljedećih 12 mjeseci. Stručni žiri složio se da će 2023. obilježiti Viva Magenta 18-750 ili ‘nijansa iz obitelji crvene koja simboliziran novu snagu‘. Tu žarku boju opisuju epitetima poput moćna, osnažujuća, naelektrizirana, bezgranična, odvažna, neustrašiva i pulsirajuća boja koja potiče radost i optimizam, ali i odražava trenutačni kulturni moment.

Boje i društveni trendovi

Kako prenosi američki medij NPR, iako će skeptici reći da magenta tehnički ne postoji budući da ne postoji valna duljina svjetlosti koja odgovara toj boji, Pantone ju je definirao prilično precizno i to kao ‘nijansirani grimizno crveni ton koji predstavlja ravnotežu između toplog i hladnog‘. Također, ona je hibrid i u simboličkom smislu – povezuje fizičko i virtualno, organsko i inovativno. ‘To je asertivna, ali ne i agresivna crvena boja. Dinamična je i transformativna te potiče stvaranje pozitivnije budućnosti‘, naveli su iz Pantonea.

Ekipa iz The Pantone Color Institutea (Institut za boje Pantone), specijalne poslovne jedinice kompanije Pantone, prvu je boju odabrala 2000. i to Cerulean plavu. Od tada do danas cilj Instituta je naglasiti odnos boja i društvenih trendova, tako da odabrana boja odražava globalnu kulturu, raspoloženje u određenom razdoblju. Tijekom selekcijskog procesa stručni žiri sastavljen od predstavnika različitih područja, od marketinga do psihologije, analizira i predviđa trendove uzimajući u obzir sve od svijeta zabave, putovanja i tehnologije, pa do kulturnih događaja i socioekonomskih uvjeta. Prošle je godine tako kreirao potpuno novu svjetloljubičastu nijansu, Very Peri, koja simbolizira hrabrost i kreativnost.

Godinu prije odabrao je čak dvije boje – žarkožutu i tamnosivu – koje su odražavale polaritete 2021. Budući da se 2020. svijet sreo s globalnom pandemijom, raspoloženje ljudi variralo je od straha (siva) do optimizma i nade (žuta).

Emocionalna komponenta

Ove su godine pak stručnjaci željeli naglasiti veću usmjerenost na prirodu i prirodno okružje. Ili, kako slikovito opisuje NPR, ljudi su počeli svoje domove puniti biljkama i rezanim cvijećem, pronalaziti radost u aktivnostima vani i putovanjima nakon koronapauze te, nakon zdravstvene krize, počeli intenzivnije tragati za iskustvima koje im hrane dušu i njeguju tijela. U takvo se raspoloženje, procijenio je žiri, sjajno uklapa magenta i to zbog svog ‘organskog‘ podrijetla, odnosno činjenice da je takvom bojom obojena štitasta uš (lat. Dactylopius coccus). Ta uš proizvodi karminsku kiselinu iz koje se dobiva karmin ili cochineal boja, specijalna nijansa grimizno crvene koja se upotrebljava u proizvodnji crvenih ruževa za usne. Osim toga, stručnjaci su u izbor uključili i njezinu psihološku i emocionalnu komponentu, pa tako Pantone navodi da magenta balansira odvažnost i zabavu, samopouzdanje i humanost. ‘Boja godine 2023. spaja bogatstvo, snagu i toplinu prirodne materije s otvorenim horizontima digitalnog svijeta. Ta nijansa crvene proširuje naše horizonte autentičnosti‘, poručili su iz Pantonea. Prošlogodišnja nijansa Very Peri također je simbolizirala ravnotežu između prirode i tehnologije, ali u Pantoneu ističu da magentu izdvaja njezina sposobnost da odgovori na kolektivnu potrebu za snagom. ‘Posljednje tri godine provodimo s pandemijom, suočavamo se s ratom, nestabilnim gospodarstvom, društvenim promjenama. Moramo se izliječiti. Moramo pronaći motivaciju da nastavimo. Viva Magenta zaogrće nas svojom snagom i šalje u svijet žarom za kojim smo čeznuli‘, poetični su u Pantoneu.

Važnost za brendiranje

Osim što boja godine zrcali trenutačnu sliku svijeta, a njezin je izbor i svojevrsna motivacijska poruka cijelom svijetu, ona je iznimno važna i kad je u pitanju čisti materijalizam, zarada kompanija. Pantone je vješt u pretvaranju svog izbora u celebrity boju godine, utječe na razvoj proizvoda, ali i kupovne odluke u različitim industrijama, od modne, industrijskog dizajna do pakiranja proizvoda. Budući da je Viva Magenta, kako tvrde, ‘nijansa koja laska‘, lako će se uklopiti u ormare, domove i grafički dizajn. Kompanija se već udružila s brendovima poput Motorole, Spoonflowera i Cariuma, koji će lansirati proizvode (mobitele, klizaljke i slično) u Viva Magenti.

Umjetnički prostor Artechouse također nudi magenta-iskustvo i to na ‘Art Baselu‘ u Miamiju. Apple je jedan od najvjernijih sljedbenika koncepta boje godine pa je tako 2019. iPhone XR model mobitela u boji koralja (Living Coral), Pantoneovoj boji godine, bio najprodavaniji Appleov model. Godinu poslije Apple je ponudio mobitele u klasičnoj plavoj nijansi (Classic Blue) te tako još jednom popratio trend it-boje godine. Prije šest godina svijet je poludio za svjetloružičastom pa su je tako brendovi poput Thinxa, Glossiera, Everlanea i The Winga uključili u svoju vizualnu komunikaciju, a s obzirom na to da je bila omiljena milenijcima, publika ju je preimenovala u Millennial Pink.

Ekipa iz Pantonea, osim promocije nijanse, podučava kompanije o snazi boje u procesu brendiranja. Prema studiji iz 2015. čak 85 posto kupaca odluku o kupnji donosi na temelju boje; ona im postaje alat za samoizražavanje i komunikaciju. Također, boje povećavaju svjesnost o brendu za 80 posto, a 93 posto kupaca prilikom kupnje koncentrira se na izgled nekog proizvoda. Poznata je stvar i da boje utječu na raspoloženje, ponašanje i razinu stresa tako da je odluka o izboru boje, posebno kad je o vizualnom identitetu riječ, jedna od najvažnijih u procesu brendiranja. ‘Boje su vizualni jezik koji svi razumijemo, bez obzira na spol, generaciju ili geografsko područje. Učenje o značenju određenih boja pomaže nam da se i sami bolje izrazimo, povežemo s društvom‘, zaključili su iz Pantonea.