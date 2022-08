Vozili smo kinesko dostavno vozilo DFSK EC35: Malen i okretan, stvoren za gradsku dostavu

Nedavno je na zahvaljujući grupaciji Auto Hrvatska na domaće ceste stigao maleni dostavni kombi DFSK EC35 kineskog proizvođača Chongqing Sokon Motor Company. Radi se o vodećem kineskom proizvođaču osobnih i lakih komercijalnih vozila koja sve češće pronalaze put i do europskih kupaca.

DFSK EC35 je iznimno zahvalno dostavno vozilo koje će svojim performansama i donekle povoljnoj cijeni zasigurno osvojiti obrtnike ili male poduzetnike koji svoje proizvode i usluge nude i gradskim sredinama.

Utovarni volumen od 4,8 kubičnih metara (3,1 m³ s dvostrukom kabinom), odnosno teretni prostor dimenzije 2570 x 1440 x 1270 mm pružaju dovoljno prostora za smještaj dviju europaleta uz nosivost od čak 1000 kg. Uz podizna stražnja vrata, tu su i široka klizna koja serijski dolaze s obje strane vozila dok je tovarni prostor obložen gumom. Jedina zamjerka je ta što se stražnja vrata otvaraju samo prema gore, pa nije moguće, recimo, pomoću viličara utovariti ovaj maleni kombi, ali kod Kineza to valjda rade na ruke, pa će se i vlasnici ovog vozila na to morati priviknuti.

Ipak, dvoja bočna vrta pružaju i više nego dovoljno manevarskog prostora, pa ne bi trebalo biti problema kod 'tovarenja' ovog dostavnog vozila u što smo se i sami uvjerili, jer smo morali provjeriti kako se kombi ponaša s teretom u stražnjem dijelu. Naravno, prije testa nosivosti smo zaštitili unutrašnjost vozila kako ne bi došlo do neželjenih oštećenja, a možemo reći da i s oko 700 kilograma 'u sebi' ovaj kombi vozi kao da je prazan. Veoma lagano, bez većih problema i bez osjećaja nekog otpora zbog težine.

Zahvaljujući kombiniranom dosegu u gradskoj vožnji od 268 km po WLTP normi, kapacitet baterije dovoljan je za isporuke i radne zadatke u trajanju od nekoliko radnih dana. EC35 dolazi s litij-željezo-fosfatnom baterijom koja ne sadrži opasne metale i jedna je od najmodernijih na tržištu što znači da je vijek ove baterije oko 4000 ciklusa punjenja, što je dvostruko više nego kod litijum-ionskih baterija. Također, EC35 koristi poseban PTC-grijač koji pomaže bržem zagrijavanju i manjem trošenju baterije zimi ili pri niskim temperaturama. Punjenje baterije brzo je i jednostavno uz pomoć jednofaznog on-board AC-punjača snage 6,6 kW što podrazumijeva da je nakon noćnog punjenja ujutro pun i spreman za rad. Ako je pak potrebno češće puniti zbog obima posla, tu je i klasični CCS-priključak za brze DC-punjače koji za samo pola sata puni bateriju od 20 do 80 posto.

Što se tiče same vožnje, EC35 je iznimno lagan za vožnju i odličan je izbor kada se mora voziti skučenim prostorima gradskih ulica jer mu je krug okretanja iznimno mali što olakšava sve manevre u gustim sredinama. Vožnja je ugodna, a kabina je prostrana, osim ako imate dva metra, tada bi moglo doći do problema s prostorom za noge. Valjda kineski proizvođači nisu računali na nešto više Europljane, ali to im možemo progledati kroz prste. Unutrašnjost automobila je radna, što se vidi iz svih ploha, a možda je malo više vremena trebalo biti uloženo u recimo brisače i otvore za zrak koji djeluju prilično nekvalitetno. No, tu je serijska oprema koja se sastoji od ABS-a, ESP-a, centralnog daljinskog zaključavanja, elektroničkih podizača stakala, električnog samoupravljača, kamere za vožnju unatrag te parkirnog senzora i multimedijalnog sustava s 10,25-inčnim dodirnim zaslonom i Bluetooth povezivošću s pametnim telefonima. Uz dodatnu opremu i nešto lošiju kvalitetu materijala u kabini, osjećaj je da se spajaju prošlost i budućnost u ovom malenom kombiju što mu još daje neku posebnu draž. Također, nešto što više neikad nećete vidjeti u novim automobilima a kod Kineza je još uvijek kao 'serijska oprema' je pepeljara, koja je moramo reći iznenadila i nas jer to više nismo očekivali vidjeti u novim, električnim automobilima.

Treba svakako reći da EC35 zaista privlači pozornost 'radnih ljudi' pa smo kroz pet dana voženje ovog dostavnog vozila, nebrojeno puta odgovarali o kakvom se vozilu radi, pa možemo zaključiti kako ovaj kineski dostavljač ima svijetlu dostavnu budućnost. Cijena DFSK EC35 iznosi 185.000 kuna + PDV i dolazi uz jamstvo od tri godine ili 60.000 km dok jamstvo na pogonski sklop (e-motor, baterija i pretvarač) iznosi pet godina ili 120.000 km.