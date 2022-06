Vozili smo novi Peugeot 308, automobil za kojim se okreću

Od ožujka ove godine na hrvatskim cestama moguće je vidjeti i jedan novi krasni primjerak Peugeota, a radi se o novom modelu 308 kojega smo imali zadovoljstvo isprobati. Nova 308-ica u tamno zelenoj boji zaista izgleda zastrašujuće lijepo i agresivno, što će se zasigurno svidjeti mlađoj populaciji. Također, nije na odmet da se glave prolaznika okreću za ovom zelenom ljepoticom bilo da ste vozite po centru grada ili u ovom slučaju po 'bregima' hrvatskog Zagorja.

Na prvi pogled, nova 308-ica ostavlja dojam kompaktnog snažnog i privlačnog automobila na kojemu se ističu oštre linije u kombinaciji s onim zaobljenima kao i novi logotip marke koja krasi prednju masku automobila. Kada smo kod prednje maske, velika rešetka dominira prednjim dijelom na koju se nastavljaju lijepo dizajnirana LED svijetla s produženim svjetlosnim 'kljovama'. Sve je nekako veliko i predimenzionirano ali što je važnije, funkcionira. Linije haube također dolaze s atraktivnim zaobljenjima koja će u perspektivi vjerojatno zadavati muku limarima, ali tko o tome razmišlja kada sjedi u ovoj ljepotici.

Stražnji dio automobila je potpuno novi i ne podsjeća niti na jedan Peugeotov model do sada. Stražnja svijeta su također LED, podjeljenija na tri 'komada' spojena u jednu cjelinu.

Sve u svemu, vanjski izgled odiše atraktivnošću koja je jedna od glavnih odlika gotovo svih Peugeotovih modela. Unutrašnjost nije dosadna, što se zna dogoditi s novim automobilima i digitalnim pločama koje ih krase. To u ovom Peugeotu nije slučaj i sami interijer nudi mnoštvo zanimljivih i oku ugodnih detalja. Tu je naravno poznati novi volan četvrtastog oblika, a jedina zamjerka je da se volan mora spustiti kako bi se lijepo vidjela digitalna ploča. Možda je to zbog visine vozača, ali to je bio jedini problem u interijeru koji smo primijetili.

Taj digitalni i-Cockpit dodatno je razvijen i sada sadrži i-Connect Advanced, intuitivan, povezan i napredan multimedijski sustav, koji nudi mnoštvo raznih informacija bitnih za vozača. Ima u sebi i neki 3D prizvuk i mnoštvo jakih boja koja u noćnoj vožnji mogu jako svijetliti i pomalo smetati vozaču, pa nije loše smanjiti jačinu osvjetljenja za koji stupanj kako bi vožnja i u noćnim uvjetima bila sigurnija i ugodnija. Centralni display tj. multimedija radi na dodir kao i kod svih novih automobila, ali 308-nudi i svojevrsne 'shortcute' u vidu tipki ispod displaya koje se mogu personalizirati, što znatno olakšava snalaženje u multimediji. Svakako treba pohvaliti i sjedala koja jako dobro 'drže' vozača čak i u jakim zavojima, dok će na stražnjoj klupi putnici više od 185 cm vjerojatno imati male probleme.

Novi Peugeot 308 dolazi s tri razine opremljenosti, Active Business, Allure i GT a u ponudi ima benzinske trocilindarske 1,2-litrene PureTech 110 i 130 motore i dizelske BlueHDi 130 motore. Također, dostupan je i s dva punjiva hibridna motora PHEV 180 i 225.

Što se same vožnje tiče, 308-ica leži odlično. U opciji vožnje SPORT još i bolje, uz sportski zvuk za naježiti se. Automatski mjenjač radi perfektno, prati vožnju i ne osjeća se nježni prebacivanje iz brzine u brzinu. Po Zagorju i njegovim zavojitim cestama 308-ica se ponaša odlično. Četvrtasti volan je iznimno precizan i omogućava elegantno prolaženje i najzahtjevnijih zavoja. Benzinska izvedba Peugeot 308 Active Business PureTech 110 S&S BVM6 ima početnu cijenu od 160.975 kn, dizelska izvedba Peugeot 308 Active Business BlueHDi 130 S&S BVM6 ima početnu cijenu od 184.995 kn, a hibridna izvedba Peugeot 308 Active Business PHEV 180 ima početnu cijenu od 265.757 kn.