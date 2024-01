Vruće prilike u ekonomiji kreatora: Pokreću se inovativni modeli pretplate ne bi li se zaradilo

U posljednjem desetljeću svjedočili smo nevjerojatnom porastu kreativnosti na internetu, s tisućama kreatora sadržaja koji neumorno izbacuju podcaste, newslettere i live-streamove. Unatoč ogromnom broju pratitelja, mnogi od njih suočili su se s izazovom slabih prihoda – jer (nažalost) nije svaki pratitelj pretplatnik. Zbog toga kreatori neumorno traže načine za monetizaciju sadržaja i pokreću inovativne modele pretplate ne bi li zaradili dovoljno da mogu nastaviti stvarati.

Najnovija istraživanja sugeriraju da je ekonomija pretplate porasla za 435 posto tijekom posljednjeg desetljeća, a izvješća također sugeriraju da će dosegnuti ogromnu tržišnu veličinu od 1,5 trilijuna eura do 2025. godine. Ako gledamo stvari iz te perspektive, to ima smisla jer prosječna osoba navodno troši oko 133 eura na mjesec na pretplate, što znači oko 1600 eura na godinu. Polako, ali sigurno, pretplatnički model zaista postaje mokri san svakog poduzetnika jer osigurava stabilne i kontinuirane prihode onima koji žive od kreiranja sadržaja. Iako se mnogima reklame i dalje čine kao idealan izbor za korisnike koji ne žele trošiti novac na pretplate, potrošači ih najčešće smatraju dosadnima.

Sve zbog reklama

Prema Edelmanovoj studiji iz 2019., tri od svaka četiri potrošača zanemaruju oglase, a 47 posto ljudi promijenilo je način na koji se koriste medijima samo da ih izbjegnu, dok drugi upotrebljavaju ad blockere kako bi ih posve izbjegli. Osim toga, mlađe generacije ne vole reklame do te mjere da su spremne potrošiti novac na pretplate – s time se većina nas može složiti.

Ima smisla. Kada su potrošači izloženi previše oglasa, što je danas čest slučaj, oni im postaju dosadni. To smanjuje njihovu sklonost da obraćaju pozornost ili klikaju na reklame. Streaming-servisi kao što su Netflix, Hulu, Disney +, HBO Max i Amazon Prime Video pružaju iskustvo gledanja serija i filmova bez reklama, što ih čini popularnima među potrošačima. Iako ne mrze svi reklame, sve je veći broj ljudi koji su spremni platiti da ih izbjegnu. Taj trend ima potencijal promijeniti način na koji kreatori sadržaja i tvrtke financiraju svoj rad dajući prednost platformama koje se temelje na pretplati u odnosu na oglase. Dobro je za publiku, a još bolje za biznis.

Polako, ali sigurno pretplatnički model zaista postaje mokri san svakog poduzetnika: osigurava stabilne i kontinuirane prihode onima koji žive od kreiranja sadržaja

Besplatne platforme poput YouTubea i dalje zarađuju sav novac od reklama i kreatorima sadržaja to više ne odgovara, jer za njih tu nema zarade. Takav je slučaj bio i s najpoznatijim podcasterom na svijetu Joeom Roganom, koji je svoj ‘Joe Rogan Experience‘ ‘preselio‘ s YouTubea na Spotify za nevjerojatnih 200 milijuna dolara. Kreatori na besplatnim platformama prisljeni su oslanjati se na plasman proizvoda ili affiliate-marketing ne bi li preživjeli, zbog čega mnogi već godinama izražavaju frustraciju i istražuju druge platforme kao što je, na primjer, Patreon.

Seli se i moć

Prema The Vergeu, YouTube je zaradio nevjerojatne 34 milijarde dolara od oglašavanja od 2017. do 2020. ostavljajući kreatore sadržaja s relativno malim prihodom. Vivek Saxena, suosnivač i glavni izvršni direktor Thinklyja, na jednom je podcastu rekao da moć polako prelazi na kreatore, a pretplatnički model je sigurna budućnost. Kreatori sadržaja zbog toga sve više vremena ulažu u plaćene radionice, tečajeve, prijenose uživo (livestreaming), newslettere i slično. Također, ne bi li dosegli veću publiku, kreatori distribuciju sadržaja odvajaju između YouTubea i Twitcha, dok objavljuju duže, necenzurirane verzije na platformama poput Patreona, Fanhousea ili OnlyFansa. Ta strategija ne samo da proširuje njihov doseg, već omogućuje izravan prihod putem mjesečnih pretplata.

Najočitija korist za kreatore je to što pretplata uspostavlja stabilnost u mjesečnim prihodima. To, naravno, vrijedi za svaki posao, ali posebno je korisno za kreatore, koji često imaju neredovite prihode. Na primjer, youtuberi koji se uvelike oslanjaju na prihode od oglašavanja mogu primijetiti da njihova zarada varira iz mjeseca u mjesec. Model pretplate može pomoći u stabilizaciji tog prihoda i dati kreatorima bolju predodžbu o tome koliku zaradu mogu očekivati ​​zaradu svaki mjesec. To je zato što pretplate milijunima obožavateljima pružaju izravan način da podrže rad svojih omiljenih kreatora. I premda donacije za koristan ili zabavan sadržaj mogu biti jedna od motivacija za pretplatnike, ključ za kreatore je pružiti dodatni sadržaj koji nije dostupan široj javnosti. To mogu biti dodatni videozapisi, snimke behind the scenes ili poseban Discord kanal za raspravu o temama koje su kreatoru i njegovoj/njezinoj publici važne.

Prostor za obožavanje

Iako je značajka pretplate na Instagramu još uvijek u beta fazi, platforma planira dopustiti kreatorima da objavljuju ekskluzivne priče, reelse i objave koje su dostupne samo premium pretplatnicima na platformi. Dakle, i tehnološki divovi se polako okreću prema pretplatničkom modelu. Kreatori uz pomoć njega mogu izgraditi prostor isključivo za svoje najstrastvenije obožavatelje u kojemu se mogu povezati na mnogo intimniji način – i ljudi su to spremni platiti. Taj osjećaj da su bliže onima čiji sadržaj konzumiraju svaki dan. Međutim, jedna od najvećih bolnih točaka za influencere je to što su prepušteni na milost i nemilost svemogućeg algoritma društvenih medija. Ako ne stvore vrstu sadržaja koju platforma želi izgurati u tom razdoblju, što bi moglo biti gotovo neprimjetno ugađanje oglašivačima ili obeshrabrivanje određenih tema, tada se sadržaj na kojemu marljivo rade neće prikazati njihovim pratiteljima.

133 eura na mjesec navodno na pretplate troši prosječna osoba, što znači da za pristup različitim sadržajima na godinu plati oko 1600 eura

Pretplate, s druge strane, omogućuju kreatorima potpunu slobodu u stvaranju sadržaja isključivo za svoju publiku. Umjesto da se zalažu za oglašivače i sklapaju ugovore s brendovima koji ih ne predstavljaju, isključivo radi generiranja prihoda, kreatori se mogu više usredotočiti na proizvodnju sadržaja koji će pretplatnici voljeti – jer na tome sada mogu zarađivati. Zauzvrat, to dovodi do daleko boljeg iskustva za obožavatelje, budući da se kreator obraća izravno njima umjesto da udovoljava platformama i korporacijama.

Pretplatnički model također pomaže kreatoru da odredi vlastitu nišu dok istodobno komunicira s većom publikom, a neki influenceri čak dopuštaju svojim pretplatnicima da glasuju o odlukama o sadržaju, odnosno o tome kakav bi sadržaj mogli stvarati zajedno i to im pomaže da razumiju što njihova publika zapravo želi vidjeti. Kada se obožavatelji pretplate na kreatora, obvezuju se da će podržati njega i njegov rad. To stvara snažnu vezu između kreatora i obožavatelja koja se može iskoristiti za stvaranje još veće odanosti i angažmana tijekom vremena, što je, kada razmislimo, mnogo bolja opcija od zastarjelih reklama.

Pretplate nude zaista velik potencijal za dugoročni rast, ali kreatori trebaju svojim obožavateljima dati razlog da se pretplate. Ovo često počinje s dodatnim sadržajem, međutim, mnogi uspješni influenceri idu korak dalje pružajući mnoštvo različitih ekskluzivnih iskustava i VIP pogodnosti za svoje pretplatnike. Jedan od načina na koji to ostvaruju je, po novome, pokretanje vlastitog tokena, žetončića. Riječ je o personaliziranim kriptovalutama koje predstavljaju brend kreatora i mogu se upotrijebiti kao način pristupa ekskluzivnom sadržaju, otključavanja nagrada i kao ulaznica na posebne događaje. Pretplatnici koji posjeduju kreatorov token dobivaju pristup različitim komponentama svojih angažmana s njima, što može uključivati ​​priliku za kupnju robne marke, ekskluzivnih NFT-ova ili čak izravni razgovor jedan na jedan s influencerom – svime se koriste influenceri poput braće Paul, NELK Boysa i Mr. Beasta. Tko bi rekao da će žetoni ikada nadživjeti autopraonice ili bilijarske stolove…