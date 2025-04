Za mnoge je poduzetnike i menadžere životna ravnoteža luksuz

Je li itko pitao osnivače i direktore tvrtki ostaje li im uopće slobodnog vremena uz vođenje poslovanja i brigu o zaposlenima?

Još od pandemijskih godina, kada su se mnogi ljudi zabrinuli za svoje zdravlje pa shvatili njegovu važnost, poslovna zajednica neprestano bruji o famoznoj ravnoteži između dva kakti odvojena segmenta života – onog privatnog, koji se odnosi na obitelj, prijatelje, hobije i užitke, i onog poslovnog, koji se tiče svega vezanog uz karijeru. Da ne bi pobjegli u drugu tvrtku, što je na današnjem tržištu rada moguće, poslodavci zaposlenicima nastoje osigurati najveći mogući privatno-poslovni ekvilibrij.

No je li itko pitao njih – osnivače i direktore tvrtki – ostaje li im uopće slobodnog vremena uz vođenje poslovanja i brigu o zaposlenima?

Ideje nemaju raspored

Često ne postoji nitko tko će, ako je poslodavac bolestan ili na odmoru, umjesto njega odraditi posao, pa je svakom malom poduzetniku uravnoteživanje privatnog i poslovnog uvijek velik izazov, ističe Davor Aničić, osnivač i direktor IT tvrtke Velebit AI.

– Zakonski i poslovni rokovi ne pitaju je li vikend ili nije, a relativno jednostavne administrativne obveze često iznenada postanu višednevni neplaćeni projekti. Suvremeno online doba donijelo je novu eru poslovne komunikacije u kojoj se očekuje brza reakcija. Poslovi se rade s klijentima ili kolegama koji su u drugim vremenskim zonama, a ovisnost poslovanja o sve većem broju pružatelja IT usluga katkad znači da ćete usred noći imati hitnu situaciju zbog događaja na drugom kraju globusa – objašnjava Aničić, koji si zato ne može priuštiti slobodan dan s isključenim mobitelom, ali to ne doživljava katastrofično.

Kad radite posao iz ljubavi i znatiželje, teško je doista isključiti mozak, napominje Nina Išek Međugorac, izvršna direktorica agencije za odnose s javnošću Val grupa.

– Ideje ne poštuju raspored, one dolaze kad ih ne zoveš. Ali učim stvarati uvjete da ‘nestanem‘ kad mi to treba jer tako gradim i kulturu u kojoj to mogu i drugi. Moj slobodan dan nije luksuz, nego pokazatelj koliko smo dobro posložili tim. U agenciji gdje svatko zna svoju ulogu, gdje vlada povjerenje i sustav funkcionira, slobodan dan nije prijetnja, nego znak zdravlja organizacije – smatra Išek Međugorac i dodaje da joj pomaže to što vjeruje ljudima s kojima radi te što su izgradili sustav koji ne ovisi o jednoj osobi.

