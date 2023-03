Za uspjeh medijskih kampanja presudan je izlazak iz zone komfora

Sve je nejasnija granica između zabavljanja i informiranja, a sadržaj koji kreiraju medijske kuće mora biti brzo dostavljen, angažiran i u interakciji s publikom. Najbolji shvaćaju da se uloga medija promijenila, odnosno način na koji dostavljaju sadržaj, pa posve mijenjaju iskustvo konzumacije takva sadržaja, bilo da je riječ o vijestima, sportskoj utakmici bilo o stripu

I dok su medijske kuće staroga doba imale zadatak publici dostavljati činjenice, informacije, priče koje moraju biti ispričane, u ovome modernome, čini se, informiranje je stavljeno u službu zabave. Drugim riječima, sve je nejasnija granica između zabavljanja i informiranja, a sadržaj koji kreiraju medijske kuće mora biti brzo dostavljen, angažiran i u interakciji s publikom. A to više nije iznimka ili luksuz, nego nužda. Upravo zbog toga magazin Fast Company sastavio je popis deset najinovativnijih medijskih kompanija koje ne samo da shvaćaju da se uloga medija promijenila, odnosno način na koji dostavljaju sadržaj, nego u inovacijama odlaze korak dalje i posve mijenjaju iskustvo konzumacije medijskog sadržaja, bilo da je riječ o vijestima, sportskoj utakmici bilo o stripu. Tako su, primjerice, legende američkog nogometa Eli i Peyton Manning sa svojom medijskom kompanijom Omaha Productions promijenile način na koji se gledaju nogometne utakmice. Visokoproducirani prijenosi koje inače prate glasovi službenih komentatora u njihovoj verziji više sliče neformalnom sastanku na Zoomu. Kompanija Webtoon je pak užitak listanja stripova prebacila na iPhone, a Kittch, inačica Twitcha za kulinarske entuzijaste, na inovativan način surađuje s kreatorima. Inovativni su i tradicionalni mediji, pa je tako Fast Company izdvojio The New York Times, kompaniju koja se možda uspješnije od ijedne druge sličnoga kalibra prilagodila novomu medijskom dobu. No krenimo redom.

Inovacija i tradicija

Na prvo mjesto najinovativnijih medijskih kompanija Fast Company stavio je Webtoon, koji je poslovati počeo u Koreji 2004., a do danas je postao globalni medijski fenomen s prihodima od 856 milijuna dolara (2022.). Njegov je medijski koncept, u biti, prilično jednostavan: stripove je prilagodio pametnim telefonima i uz malu pomoć tehnologije korisnicima omogućio da stranice ‘listaju‘. Neka Webtoonova popularna izdanja pretvorena su u TV serije. ‘All of Us Are Dead‘, priča o odrastanju i ubijanju zombija, bila je jedna od tri najgledanije neengleske serije na Netflixu. U prosincu je Netflix najavio ekranizaciju Webtoon Doona! i otkrio da čak 60 posto njegove globalne publike prati takozvani K-sadržaj, odnosno korejske serije i filmove. Webtoon usko surađuje i sa zvijezdama K-popa, a Fast Company stavio ga je na osmo mjesto pedeset najinovativnijih kompanija u svim sektorima. The New York Times Company na drugom je mjestu popisa jer se iz tradicionalnoga medijskog brenda uspješno transformirao u onaj koji se bavi lifestyleom i područje djelovanja proširio na industriju igara, gastronomije i sporta. Prošle je godine preuzeo popularnu igru ‘Wordle‘, a onda i sportsku platformu ‘The Athletic‘. The New York Times pametno se koristi i svojim jakim sektorima, pa je tako spario tehnološke novinare s kulinarskim talentima i lansirao kulinarski sadržaj uz malu pomoć umjetne inteligencije. Medijska kuća ostvarila je svoj cilj i prikupila 10 milijuna pretplatnika, a do 2027. njihov broj planira povećati na 15 milijuna. Prošle je godine uprihodila 2,3 milijarde dolara, što je rast od 11,3 posto, a njezin operativni profit popeo na 202 milijuna dolara. Medijski kolektiv, kako nazivaju Group Black, nema toliko visoke prihode, ali je zbog inovativna pristupa tržištu i hvalevrijedne misije dospio na treće mjesto rang-liste. Mreža koja je lansirana 2021. pomaže crnačkoj zajednici da ostvari prihode potičući oglašivače da ulože u medije čiji su vlasnici predstavnici te američke rasne manjine. Zasad surađuje s više od dvije stotine brendova u vlasništvu Afroamerikanaca, a pet posto prihoda od oglašavanja (oglašivačkih proračuna) ulaže u kreatore.

Uspješni nišni brendovi

Direktno iz sporta u svijet medija uronila su braća Manning, bivše zvijezde američkog nogometa. Prije tri godine Peyton i Eli pokrenuli su medijsku kuću Omaha Productions čiji je cilj transformirati način konzumacije sportskog sadržaja. Oni nisu ‘samo‘ vlasnici medijske kuće nego i kreatori sadržaja. Naime, na kanalima ESPN2 i ESPN+ emitira se njihova uspješna emisija ‘MannigCast‘ u kojoj braća uživo komentiraju utakmice američkog nogometa. Gledateljima se jako sviđa njihov pristup jer vjerno imitira način na koji sportski fanovi prate utakmice u svojim domovima, u društvu članova obitelji i prijatelja.

Nepretenciozan, originalan šou lani je privukao milijun i pol gledatelja, što je rast od čak 86 posto u odnosu na debitantsku sezonu godinu prije. Dobroj gledanosti pomažu i povremeni slavni gosti poput youtubera Pata McAfeeja ili bivšega američkog predsjednika Baracka Obame. Sa svojim Omaha Productionsom braća su pokazala da streaming-platforme i mreže još mogu, kad je sport u pitanju, ponuditi nešto novo i privući mlađe generacije koje nisu toliko revni sportski fanovi. Format su kopirali i veliki igrači poput NBA-a ili Amazona, a Omaha je koncept tih, kako ih zovu, alternativnih prijenosa uveo i u svijet UFC-a.

Na petome je mjesto Morning Brew ili, kako ga opisuje Fast Company, newsletter koji se pretvorio u punokrvnu medijsku kompaniju. Taj je brend prepoznao potencijal influencera i kreatora, ali umjesto da s njima potpisuje ugovore o suradnji, pretvorio ih je u zaposlenike na puno radno vrijeme te im stavio na raspolaganje svoju medijsku i prodajnu infrastrukturu kako bi izgradili vlastiti brend. Tako je, primjerice, Emma Chieppor svoju ljubav prema Excelu (da, postoje i takvi ljudi) odlučila pretvoriti u biznis i educirati svoju zajednicu pratitelja na društvenim platformama. Sada kreira sadržaj i proizvode i za Morning Brew. Da joj se to isplati, dokazuje uspješna prodaja njezinih brendiranih podloga za miš s uputama za Excel. U samo nekoliko mjeseci prodaja je premašila sto tisuća dolara, a kreatorica je, potaknuta tim uspjehom, u prosincu lansirala i svoj prvi internetski tečaj.

Brendovske ekstenzije

Morning Brew medijskom je svijetu pokazao kako drukčije raditi s influencerima i kreirati brendovske ekstenzije. Kompanija je 2021. prijavila prihode od 50 milijuna dolara, a lani je predvidjela rast od 66 posto, što bi ih povećalo na 80 milijuna dolara. U posljednjih pet na rang-listi najboljih inovatora ubrajaju se mahom nišni mediji poput Kittcha, koji je namijenjen kulinarskim entuzijastima, The Cool Downa, koji se bavi klimatskim promjenama, Epic Gardeninga za ljubitelje vrtlarenja, Camspide Medije, koja zarađuje od podcasta, i American Journalism Projecta, koji pomaže neprofitnim medijskim organizacijama. Iako svi spomenuti mediji ciljaju na drukčiju publiku, zajedničko im je to što su se uspjeli prilagoditi tržišnim zahtjevima i pokazati da medijski biznis i dalje može biti lukrativan, ali samo ako su vlasnici spremni izaći iz zone komfora. 

Rang-Lista Fast Companyja 10 najinovativnijih medija:

1. Webtoon

2. The New York Times Company

3. Group Black

4. Omaha Productions

5. Morning Brew

6. Kittch

7. The Cool Down

8. Epic Gardening

9. Campside Media

10. American

Journalism Project