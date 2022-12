Za utakmicu s Argentinom ima ulaznica, čarteri ‘vise u zraku‘

Za razliku od prošle utakmice koju je u četvrtfinalu Hrvatska igrala s Brazilom, kada je za navijače bilo slobodnih mjesta na čarter letovima, ali nije dostupnih ulaznica za utakmicu, ovog puta situacija je obrnuta.

Prema informacijama avioprijevoznika, za sada su četiri čarter zrakoplova popunjena za sutrašnji let u Dohu, ostalo je još samo slobodnih mjesta na redovnoj liniji Qatar Airwaysa, ali s obzirom na to da zrakoplov kreće tek sutra u 14.25, u Dohu stiže prekasno da bi se stiglo na utakmicu. Trenutno jedina opcija za navijače je da krenu odmah prema zračnoj luci, tj. da se ukrcaju na Qatarov zrakoplov danas u 14:55 i prenoće u Dohi do sutrašnje utakmice.

No za razliku od ostalih čarter letova koji navijače vraćaju u Zagreb isti dan nakon utakmice, povratak s Qatarom moguć je također tek prekosutra ujutro, a cijena povratne zrakoplovne karte iznosi 12.047 kuna (jednosmjerna u današnjem terminu je 6.784 kune). Znači da navijačima koji su uspjeli osigurati ulaznice za utakmicu, ali ne i prijevoz, nema druge nego prenoćiti dva dana u Dohi.

Dva čartera Croatia Airlinesa koji kreću sutra rano ujutro zakupila je i već ranije rasprodala agencija Ban Tours za 300 svojih navijača, agencija Palma Travel danas je rasprodala sjedala u zrakoplovu Trade Aira koji raspolaže sa 180 sjedala, a Speranza ETF-ov čarter. Kako su nam rekli u toj domaćoj prijevozničkoj kompaniji, oni imaju na raspolaganju još jedan zrakoplov i bilo je interesa agencija za zakupom, međutim tijekom vikenda nije bilo više ulaznica za utakmicu pa niti jedna agencija nije željela riskirati.

Naime, do prije dva dana sve ulaznice za polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u Kataru između Hrvatske i Argentine su bile rasprodane, međutim Hrvatski nogometni savez je danas uspio osigurati dodatni kontingent karata na stadionu Lusail u utorak, 13. prosinca, od 22 sata po lokalnom vremenu. Tako da jedan čarter stoji agencijama na raspolaganju no pitanje je hoće li se u sljedećih sat do dva vremena koja od njih odvažiti unajmiti ETF-ov zrakoplov (koji je sa svojim kapacitetom od 189 sjedala ujedno i najveći koji bi letio za Dohu) zbog komplicirane procedure.

Prodaja ulaznica za navedenu utakmicu organizirana je isključivo putem interneta i to po sljedećim cijenama:

1. kategorija: 7.822,80 kn (1038,26 €)

2. kategorija: 5.395,40 kn (716,09 €)

3. kategorija: 2.925,60 kn (388,29 €)