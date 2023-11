Zagrebačka PR agencija na Dolcu prodavala maglu

Komunikacijska agencija The Galerija PR stuntom je željela oslikati rezultate istraživanja o stereotipima koji se vežu uz struku odnosa s javnošću

Mlada komunikacijska agencija The Galerija odlučila je na štandu zagrebačke tržnice Dolac ponuditi svoje raznovrsne usluge. Kupci su tako od prodavača i studenta odnosa s javnošću, Tomislava Drapele mogli kupiti PR na kilograme, oglašavanje na sva zvona, mlaćenje prazne slame, iskakanje iz paštete pa čak i mačka u vreći, prodavanje magle i muda umjesto bubrega. U ponudi su, ukratko, bili svi negativni stereotipi koje javnost veže uz PR struku. The Galerija je ovim PR stuntom željela oslikati s kakvim se negativnim stavovima klijenata katkad susreću u svome radu te ukazati na nedovoljno prepoznate napore komunikatora i negativnu percepciju struke. Takve su stavove potkrijepili i rezultatima provedenog istraživanja „Imidž i percepcija struke odnosa s javnošću u RH“ koji su ih, kako navode kreatori kampanje i suvlasnici The Galerije, Luka Lajić i Petra Grbavac, neugodno iznenadili.

Loš imidž struke

Istraživanje o imidžu i percepciji struke odnosa s javnošću na uzorku od 213 osoba pokazalo je kako ispitanici odnose s javnošću (OSJ) teško razlikuju od marketinga, a većina ih smatra da struka u Hrvatskoj nema dobru reputaciju i ugled. Neki od argumenata ispitanika su negativna reputacija zbog političkog PR-a, nemarna javna komunikacija, izjednačavanje s marketingom, manipulativnost, rad protivan interesima javnosti, osobe ‘sa scene‘ koje se bave ovim poslom itd. Struku OSJ tek 16 posto ispitanika smatra etičnom. Neki od razloga navedeni za neetičnost su prevelik utjecaj na medije, greenwashing, klanovi, mito i korupcija, zastupanje nepoštenih političara i stavljanje imidža ispred etike. Istraživanje je također pokazalo kako tek 29 posto ispitanika smatra da je rad i aktivnosti OSJ-a moguće precizno mjeriti i evaluirati. Ipak, da je za potrebe izgradnje imidža i reputacije potrebno koristiti profesionalne usluge OSJ smatra 72 posto ispitanika, a u slučaju krizne komunikacije 79 posto ispitanika.

- Kampanja je naš način da se našalimo s predrasudama i pokažemo da PR može biti kreativan, duhovit i prilagodljiv. Želimo mijenjati percepciju i pokazati da ova struka nije prodavanje magle niti iskakanje iz paštete – zaključili su Lajić i Grbavac.