Zašto bi morali birati? Dio mladih koristi sav svoj potencijal i ne želi biti fokusiran samo na jedan posao

Poznajete odvjetnika koji u ‘slobodno vrijeme‘ daje sate klavira, programera koji piše roman, urednika koji se bavi dizajnom ili novinara koji se bavi poljoprivredom? Ovako nešto već neko vrijeme nije nimalo neobična pojava.

Sve je više ljudi, posebno mladih, koji rade više poslova istovremeno. A zašto je tome tako? Zašto su ljudi spremni ulagati vrijeme, koje mogu trošiti na odmor ili privatne aktivnosti, na dodatan posao.

Trend više poslova

Razloga je puno. Neki su financijske prirode, ponekad se radi o višku vremena, no najviše je do toga da su se neke stvari promijenile i zaposlenici žele imati razne mogućnosti i ostvariti se u više područja.

– Otkad znam za sebe, zanimalo me puno stvari. S vremenom se to iskristaliziralo u zanimanje za područja matematike i informatike kroz koje sam razvijao tehnike rješavanja problema, stoga je programiranje bio logičan izbor zanimanja. No, s vremenom sam razvio i potrebu za kreativnim izražavanjem kroz pisanje. Spojio sam to s ljubavlju prema sportu i počeo pisati tekstove za sportske portale. Nakon toga sam se više fokusirao na karijeru programera (jer sam završio FER), ali sam i dalje osjećao potrebu za pisanjem, no, s obzirom na trenutno stanje u (sportskom) novinarstvu, freelancerski angažman, u kojem bih birao teme i sportove o kojima ću pisati, nije lako dobiti, osim ako si etablirano novinarsko ime. Stoga je nastala stranica koju trenutno vodim. Razlog bavljenja s više stvari bi, dakle, bila mješavina želje da iskoristim sve svoje potencijale i da radim ono što me čini sretnim, što u konačnici smatram da je najbitnije – kazao je Slavko Boldin, koji radi kao programer u tvrtki koja se bavi razvojem softvera, a u slobodno se vrijeme bavi pisanjem – najčešće sportskih tekstova. Trenutno mu je, uz posao, glavna okupacija vođenje Facebook i Instagram stranice pod nazivom Četverostruka vertikala gdje piše komentare o skijanju i aktualnim problemima u tom sportu.

I Domagoj Mataić, ujedno i naš novinar koji se bavi temama vezanima uz kripto sektora, objasnio nam je koji su njegovi razlozi zašto radi više poslova. Naime, Mataić uz novinarski posao paralelno radi u Capital Experienceu, tvrtki za financijske usluge. Razlozi? Kako kaže, svi ranije spomenuti, plus to što radi od doma i zbog takve fleksibinosti ima tu mogućnost.

Pandemija kao katalizator

No, dio razloga zašto ljudi je tome tako leži i u općenitoj promjeni trendova posljednjih nekoliko godina. A upravo ta fraza – da su se neke stvari promijenile i da zaposlenici drugačije razmišljaju – toliko je česta da se već se već i podrazumijeva, gotovo jednako kao i to da je pandemija imala svoje prste u tome. Prema istraživanju koje je proveo Zippia.com, upravo je pandemija uzrokovala najveću promjenu u načinu razmišljanja i uviđanju mogućnosti.

Brojni zaposlenici koji su počeli raditi od kuće dobili su dodatno vrijeme za istraživanja, učenje, prolaziti tečajeve, otkrivati što ih zanima i posvetiti se hobijima koji su se često pretvorili u karijeru. Također, otprilike godinu dana nakon početka pandemije, studija je pokazala da ljudi kada rade od kuće za vrijeme radnog vremena drijemaju, kupuju na internetu i obavljaju dodatne poslove. Tako ispada da oko 50 posto ispitanika radi paralelno za dvije tvrtke, navodi Forbes.

Uz to, u nekim su slučajevima uvidjeli da na relativno jednostavan način mogu zaraditi više. Pa, za razliku od popularnog trenda ‘tihog odustajanja‘, mnogi su se pridružili trendu ‘prekomjerno zaposlenih‘ koji rade od kuće dobivaju višestruke plaće.

Prednosti i mane

I naravno, možemo pričati o tome koliko je dobro ili loše raditi više poslova istovremeno. No, obje priče – i imanje jednog posla i više njih – imaju prednosti i mane.

Burnout, manji fokus ili nedostatak privatnog vremena zasigurno su argumenti protiv obavljanja više poslova paralelno.

Je li to zaista tako? Je li sve crno bijelo? Boldin ističe da kvaliteta obavljanja više poslova istovremeno ovisi o tome čime se osoba bavi i koliko dobro organiziramo vrijeme. No, ističe da više poslova ima više prednosti nego mana jer nerijetko nam vještine iz jednog područja mogu poslužiti u drugom.

– Također, svi smo nekad osjetili zamor radeći jednu te istu stvar u kontinuitetu. Imati drugu karijeru ili ozbiljniji hobi može nam pomoći da se prebacimo u neki drugi mood i radimo nešto drugačije, a potom se vratimo svom poslu s novom energijom. Naravno, ovo se odnosi na većinu ‘svakodnevnih‘ poslova, nije primjenjivo, primjerice, na vrhunski sport – kazao je Boldin.

I Mataić se slaže i ističe da posebno ako su poslovi slične prirode ili iz iste niše, ne vidi zašto bi se gubio fokus i kvaliteta.

– Trenutno dok još studiram smatram da treba probati što više poslova, jer to je najbolji način da vidimo što nam odgovara i da steknemo potrebno iskustvo. Ako su poslovi slični i nisu toliko različite prirode kao u mom slučaju, može se i trajno obavljati više poslova odjednom – kazao je Mataić te dodao da još nije siguran hoće li dugoročno raditi više poslova istovremeno.

Promjena pogleda

A upravo Mataićevo mišljenje dodatno potvrđuje to da se posljednjih se godina općenito dosta promijenio način doživljavanja posla. Za razliku od nekadašnjeg trenda kada su ljudi radili isti jedno te isti posao i ‘ganjali‘ jednu karijera cijeli život, zaposlenici su danas skloniji promjenama.

– Mislim da bismo kroz život trebali isprobati nekoliko poslova (ili barem hobija kojima ćemo se ozbiljnije posvetiti). Jer kako ćemo inače znati u čemu smo dobri i što nas ispunjava ako se cijeli život bavimo samo jednom stvari? Jasno, ne počinjemo svi s iste startne pozicije i neki si to s financijskog ili nekog drugog aspekta ne mogu priuštiti. Međutim, to ne znači da tome ne treba težiti. Moja filozofija, s kojom se mnogi neće složiti, bila bi da je bolje biti dobar u pet stvari, nego odličan u jednoj i užasan u ostale četiri. Pod uvjetom da, u svemu čime se bavimo, težimo napretku – istaknuo je Boldin.

Jednostavno, za mlađe zaposlenike postalo je normalno biti ‘raspršen‘ na više strana i proći kroz više grana. Tako stručnjaci predviđaju da će rijetko tko u budućnosti imati samo jednu karijeru. Primjerice, neki analitičari sugeriraju da Amerikanci već imaju u prosjeku sedam karijera u životu.

– Smatram da mladi trebaju probati raditi što više poslova. Oni koji su im privlačni i oni koji nisu, da vide što im odgovara i da otkriju što ih zaista zanima i čime se žele baviti u životu – zaključio je Mataić.