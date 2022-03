Zbog sankcije, globalno tržište dijamanata ostaje bez vodećeg dobavljača - ruske Alrose

Osim što će sankcije naštetiti Rusima, napravit će problem i ostalim igračima u industriji, dok će cijene dijamanata otići u nebo

Zbog ruske invazije na Ukrajinu i nametnutih sankcija, svjetsko će tržište dijamanata ostati bez trećine ponude, a ionako visoke cijene otići u nebo. Taj su zaključak izvukli sugovornici magazina Forbes nakon što je objavljeno da se i kompanija – Alrosa, najveći svjetski dobavljač dijamanata našao na listi sankcioniranih ruskih kompanija. Do prije par tjedana, situacija je bila i više nego optimistična, a Bain and Antewrp World Diamond Center (AWCD) u svom godišnjem izvješću 'Global Diamond Industry' izvijestio da je tržište, nakon pandemijskog pada, doživjelo 'briljantan oporavak'. Prihodi kompanija koje se bave rudarenjem porasli su 62 posto, 'rezača' dijamanata za 55 posto, a prodavača 29 posto što je rast od 13, 16 i 11 posto u odnosu na 2019. Također, najavili su da će u prvoj polovici 2022. potražnja za dijamantima (sirovim i brušenim) i nakitom rasti većom stopom nego lani. No, na žalost igrača u industriji, te optimistične prognoze se neće obistiniti s obzirom na to da upravo Alrosa drži 28 posto globalnog tržišta.

LGD u prednosti

Inače, vlasništvo tog dijamantnog diva dijele Rusija (33 posto), republika Saha (33 posto), dok ostatak pripada dioničarima, a izvršni direktor, Sergej Ivanov Jr. nalazi se na listi sankcioniranih ruskih oligarha. Kako su za Forbes izjavili iz AWCD-a, sankcije će imati značajan utjecaj na dijamantni biznis. Osim što će one naštetiti Rusima, napravit će problem i ostalim igračima u industriji. - Rusi ipak mogu nastaviti s trgovanjem sa zemljama van EU i Amerike – naveli su iz AWCD-a. Zanimljivo je što je s potražnjom za dijamantima prošle godine rasla i cijena sirovina, a izgledno je da će sankcije utjecati na daljnje povećanje cijene dijamanata i nakita. Od tog bi pak mogle imati koristi kompanije iz takozvane 'lab-grown diamond' ili LGD industrije (umjetno stvoreni dijamanti) čija je cijena dosad bila značajno niža od prirodnog dragog kamenja. Dosad su LGD dijamanti imali imidž luksuza za mase, dok su prirodni bili prestižniji, ekskluzivniji. Taj bi se odnos snaga pravih i 'falših' dijamanata uskoro mogao promijeniti, ali na uštrb kupaca koji će, u oba slučaja, plaćati mnogo veću cijenu za briljantne kamenčiće.