Zbog smrti kraljice Elizabete II medijske kuće i izdavači obustavili reklamiranje do daljnjega

Smrt voljene kraljice izazvala je disrupciju na marketinškom tržištu, ali su svi unisoni u stavu da bi bilo kakvo reklamiranje bilo neprimjereno

Nakon što je Buckinghamska palača jučer objavila tužnu vijest o smrti kraljice Elizabete II, medijske kuće, platforme i izdavači odlučili su pauzirati s objavom reklama. Kako prenosi The Drum, vodeća komercijalna TV kuća u Ujedinjenom Kraljevstvu, ITV, emitirat će program bez reklama najmanje do kraja petka, a Channel 4 je potvrdio da će sve medijske kampanje biti privremeno suspendirane, a sav će program biti posvećen 70-godišnjoj vladavini legendarne kraljice.

I radijska kuća Bauer Media te društvene platforme odlučile su staviti moratorij na reklame na najmanje 48 sati, dok je Daily Mail jedan od brojnih izdavača koji na svom portalu neće objavljivati reklame. Sličan potez odlučili su povući 'outdoor' agencije i kuće poput Clear Channela i JCDecaux koji će umjesto plaćenih reklama na svojim medijskim displayima vrtjeti portrete kraljice Elizabete II.

Zloupotreba smrti

Medijske kuće i stručnjaci već su tijekom objava o lošijem zdravstvenom stanju kraljice stupili u kontakt s oglašivačima i informirali ih o tome koji su im sljedeći koraci ako dođe do kraljičine smrti. Jedan je izvor tako objasnio magazinu The Drum da su kreirali 'playbook', knjižicu savjeta i uputa koje odgovaraju na pitanja u vezi s marketinškim budžetom, privremenom odgodom kampanja, relokacijom sredstava i mjerenjem učinkovitosti.

Iako su britansku javnost potresle smrti članova kraljevske obitelji (nedavna princa Phillipa i, dakako, tragičan kraj princeze Diane 1997.), ni jedna nije izazvala toliku disrupciju marketinškog tržišta. U tom kontekstu, mediji i oglašivači su na potpuno nepoznatom teritoriju.

No, unatoč tome, unisoni su u stavu da je moratorij na reklamiranje nužan, jer bi bilo kakve reklame u ovom trenutku bile neprimjerene. Ili, kako je The Drumu izjavila izvršna direktorica The Social Elementa, Tamara Littleton: 'Nikad ne koristi tragediju ili smrt za prodaju. Ali, nikad'.