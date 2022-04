Zloglasna reality zvijezda Christine Quinn disruptira svjetsko tržište nekretnina

Nakon što je osvojila TV svijet, prikupila tri milijuna pratitelja na Instagramu, izdala knjigu i beauty liniju, Quinn je sa suprugom pokrenula kompaniju RealOpen, prvu koja nekretnine prodaje u kriptovalutama

Ljubitelji Selling Sunseta, američke reality serije o agentima iz luksuzne agencije za nekretnine The Oppenheim Group, jako su dobro upoznati s likom Christine Quinn. Ta dugonoga, zanosna agentica koja nalikuje živoj lutkici Barbie, zloglasna je članica casta, u vječnom sukobu s ostatkom tima. Quinn je san svakog scenarista, punokrvna, ali i duhovita - 'bitch' (čak je i izdala knjigu 'How to Be a Boss Bitch') koja generira većinu priče Selling Sunseta. Voljeli je ili mrzili, bez nje šou praktički ne postoji. No, na žalost gledatelja, nove sezone Selling Sunseta snimat će se bez Quinn. Nakon što je osvojila TV svijet, prikupila tri milijuna pratitelja na Instagramu, izdala knjigu i beauty liniju, odlučila je uzdrmati svjetsko tržište nekretnina. Sa svojim suprugom, softverašem, milijunašem i investitorom, Christian Dumontetom koji je 2017. svoju kompaniju Foodler prodao Grubhubu za 65 milijuna dolara, pokrenula je kompaniju RealOpen. Kako je u intervjuu za Forbes izjavio bračni par, s RealOpenom će 'distruptirati' tržište nekretnina.

Ubrzan proces

Naime, RealOpen je prva kompanija u industriji nekretnina koja briše granice između fizičke i digitalne imovine. Uz pomoć sigurnog, inovativnog softvera RealOpena, kupci mogu kupovati i prodavati stanove u kriptovalutama. – Tržište kriptovaluta vrijedno je dva bilijuna dolara. Trenutno ciljamo na takozvane 'kripto-kitove' (crypto whales) koji u digitalnim novčanicima drže više od pet milijuna dolara – objasnio je Forbesu Dumontet te dodao da RealOpen ujedinjuje kupce, prodavače i agente. Nakon što korisnici pronađu nekretninu koju žele kupiti, RealOpen će verificirati kripto-imovinu te tako značajno skratiti proces kupovine. – Ljudi se vjerojatno pitaju zašto ne prodati svoju kripto-imovinu za keš i onda tako kupili nekretninu. No, kad to naprave, miču se s kripto-tržišta (gube mogućnost da zarade još više), dok sam proces koji uključuje potvrde banke, porezne i sl., traje prilično dugo. S RealOpenom, kupac zadržava svoju digitalnu imovinu tijekom čitavog procesa, a iznos se oporezuje tek kad se transakcija zaključi – naveo je Dumontet. Za sve kupce koji se pak groze kripto-tržišta, dobra je vijest da za nekretninu dobivaju fizički novac, ne moraju imati digitalni novčanik.

Quinn kao CMO

Dumontet i Quinn su, kako tvrde, okupili izniman tim – lidere brzorastućih kompanija, vrhunske brokere i pravnike. Dumontet će biti CEO kompanije, a Quinn se vodi kao CMO ili šefica marketinga. Kako bi pokazali koliko vjeruju u svoj novi poslovni model, Quinn je na prodaju putem RealOpena dala svoj dom čija se vrijednost procjenjuje na 9,25 milijuna dolara, a trenutno u portfelju drže i nekolicinu luksuznih nekretnina u LA-u, Miamiju i New Yorku. Tijekom svoje karijere u nekretninama, Quinn je već izgradila zavidnu listu bogatih klijenata, a odlazak iz The Oppenheim Groupe (iako će gledatelji zaključiti drugačije, ali - bez spoilanja) pripisuje nedovoljnoj fleksibilnosti te kompanije da se prilagodi trendovima na financijskom tržištu. – Brojne brokerske kuće odbijaju se baviti s kriptovalutama jer ne razumiju točno kako to tržište funkcionira. Proces koji RealOpen koristi je potpuno pouzdan i 'fool-proof' – objasnila je Quinn novinarima Forbesa i najavila širenje njihovog obiteljskog biznisa na prodaju jahti, umjetnina, automobila i nakita. Ova ljepotica i gotovo crtićka negativka iz reality showa, već je dokazala da ima smisla za osobni brending, ali i biznis. Sad na svojoj strani ima i supruga koji je vješt u tehnološkom sektoru tako da, barem zasad, nema razloga sumnjati da njihovo novo dijete – RealOpen, neće doista distruptirati tržište luksuza.