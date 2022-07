Darko Skrnički: Nudimo cjelovita rješenja i za najzahtjevnije kupce

Logistika je jedan od rijetkih segmenata na tržištu koji uopće nisu stali. Štoviše, poslovanje se intenziviralo. Koncern Intereuropa posluje u devet zemalja i prednost mu je mogućnost nuđenja ‘full servicea‘ za kapacitetna i logistička rješenja

​Intereuropa Hrvatska lani je poslovala bolje nego godinu prije te je premašila planirane ciljeve za 2021. godinu. Ukupni prihodi tako su prošle godine porasli za 26 posto i iznosili su 230,6 milijuna kuna, a dobit prije kamata i poreza povećala se za 35 posto. Zbog svega je toga Darko Skrnički, predsjednik Uprave Intereurope, optimističan, posebice zato što im je u prvih pet ovogodišnjih mjeseci indeks prodaje bio 115, a dobit prije kamata i poreza povećala se za pet posto u odnosu na isto razdoblje 2021. Iako su trenutačno okolnosti nepovoljne, jer i cijene logističkih usluga Intereurope ovise prije svega o cijenama energenata, Skrničkoga ne napušta optimizam i očekuje stabilizaciju u budućnosti.

Pred kojim se izazovima često nalazite u kopnenom pomorskom i zračnom prometu te logistici i kako ih rješavate?

– Koncern Intereuropa posluje u devet zemalja: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu, u Albaniji, Crnoj Gori i Ukrajini te sve logističke izazove povezana društva rješavaju zajedno. Međusobnom sinergijom nudimo cjelovita rješenja i za najzahtjevnije kupce. Svakako da različite situacije i poremećaji na svjetskom tržištu oduvijek imaju utjecaja na logističke procese, pri čemu trenutačna situacija nije iznimka. Na cijene logističkih usluga trenutačno najviše utječe rast cijena energenata, što je uvjetovano geopolitičkom situacijom u Europi i svijetu. U odnosu na ostale usluge produkt cestovnog prijevoza osjeća manjak ukrajinskih vozača koji rade za slovačke i mađarske prijevoznike. Pomorski promet suočava se s nestabilnim cijenama, za koje trenutačno ne vidim mogućnost stabilizacije. Rezultat su visoki troškovi usluga koji se na kraju reflektiraju na cijene proizvoda, što najviše pogađa krajnje kupce. Aviopromet je nakon turbulentna razdoblja sada stabilan. Naši skladišni kapaciteti od kojih u Hrvatskoj raspolažemo s 50.000 četvornih metara, bilježe odlične rezultate uz konstantnu dodatnu potražnju kapaciteta. U tom produktu naša je komparativna prednost mogućnost nuđenja potpune usluge za kapacitetna i logistička rješenja, pri čemu ponajprije mislim na usluge 3PL-a (engl. third-party logistics – logistika treće strane) i 4PL-a (engl. fourth-party logistics – logistika čertvrte strane) s ponudom last mile deliveryja (dostava posljednje milje – prijevoz robe od transportnog terminala do krajnjeg korisnika) za klijente B2B (engl. business to business – poslovanje s tvrtkama) i B2C (engl. business to consumer – poslovanje s kupcima). U taj produkt intenzivno investiramo gradeći novi logistički centar u Rijeci s kapacitetom od oko 8000 četvornih metara skladišnog prostora. U sklopu skladišnih prostora u Zagrebu, Samoboru, Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu, Zadru i Dugopolju nudimo carinska i necarinska skladišta, trošarinska skladišta te skladišta s temperaturnim režimom.

Kako ste prilagodili poslovanje koronakrizi i ratu u Ukrajini?

–​ Koronakriza nije negativno utjecala na naše poslovanje. Kad bolje pogledate, logistika je, uz trgovinu, jedan od rijetkih segmenata na tržištu koji uopće nisu stali. Štoviše, poslovanje se intenziviralo. Svoje poslovanje promptno smo prilagodili novonastaloj situaciji i osigurali neometan rad svih svojih servisa. U vrijeme širenja koronavirusa mnogo smo uložili u svoj informatički sustav koji nam je, osim što se pokazao uspješnim u organizaciji rada, pokazao i nove mogućnosti unaprijeđena sustava. Koronakriza je uvjetovala rast paketne distribucije posebno u segmentu webshopova i B2C usluga, a rast i daljnji razvoj u tom segmentu očekujem i dalje. Vezano uz rat u Ukrajini, izloženost Grupe Intereuropa odražava se u prodaji naših usluga na ruskom i ukrajinskom tržištu te u imovini dviju podružnica koje posluju u Ukrajini, no u tom dijelu ne očekuje se negativan utjecaj na poslovanje grupacije.

Kako se prilagođavate krajnjim kupcima i omogućujete im logistička rješenja po mjeri?

– Stalno prilagođavanje tržištu i zahtjevima klijenata uz custom-made pristup naša je kontinuirana misija. U Hrvatskoj i u regiji najvažnije operacije temelje se na usluzi full servicea u sklopu koje nudimo kompleksne kombinirane usluge. Na vlastitim terminalima lako i brzo organiziramo procese od dopreme robe s uslugom carinjenja/skladištenja, kompletne skladišne logistike te daljnje domaće i inozemne distribucije sve do krajnjeg primatelja, što nam omogućuje da zadovoljimo i najzahtjevnije klijente. Paletom vlastitih usluga i mogućnošću izvedbe potpune usluge na svim svojim lokacijama Intereuropa je postala prepoznatljiva na tržištu kao sinonim za izvođenje operativno najzahtjevnijih logističkih procesa.

U kojem ćete smjeru širiti poslovanje?

– Naše iskustvo i znanje zaista su veliki. Specijalizirani smo u segmentu automobilske, kemijske i teške industrije, industrije tekstila, odjeće i obuće, industrije bijele tehnike, farmacije te prehrambene industrije. U budućnosti se planiramo dodatno razvijati na tržištima na kojima smo već prisutni, prije svega uvođenjem novih tehnologija, digitalizacijom svih poslovnih procesa te ulaganjem u nekretnine. U devet zemalja u kojima poslujemo sada imamo 1374 zaposlenih, posjedujemo vozni park od 102 vlastita vozila, ukupna skladišna površina iznosi 221.000 četvornih metara, a ukupna je površina zemljišta 1,670.000 četvornih metara.

Koji su budući trendovi u prijevozu i logistici?

– Logistika budućnosti ponajprije je orijentirana na digitalizaciju poslovanja radi povećanja preciznosti, točnosti i ubrzanja poslovnih procesa na svim razinama, a nestabilne cijene energenata ubrzavaju promišljanja logističara o zelenoj logistici i e-mobilnosti kao trendovima u poslovanju kojima će se logističke kuće u budućnosti nužno morati prilagoditi. Također, Grupa​ Intereuropa od 2019. dio je veće grupacije, Pošte Slovenije, i ta je akvizicija donijela mnogo pogodnosti svim povezanim društvima. U tom smislu Intereuropa Hrvatska dalje investira u svoje poslovanje. Već je spomenuta gradnja novoga logističkog centra u Rijeci s oko 8000 četvornih metara skladišnog prostora, posjeduje ukupno više od 4000 četvornih metara visokoregalnog skladišta, 2220 četvornih metara podnog skladišta te 1500 četvornih metara protočnog skladišta. Investicijom u Rijeci planiramo ojačati svoju poziciju na tom dijelu tržišta, posebno u segmentu pomorske i postpomorske logistike. U idućim godinama naš je cilj daljnjim vlastitim investicijama i razvojem poslovanja zauzeti prvo mjesto međunarodnih logističara u Hrvatskoj.

Zašto ste uveli aplikaciju Interzviždač?

–​ Zviždači su u demokratskim društvima posebno važni jer se omogućavanjem zviždanja štite temeljna ljudska prava kao što su pravo na pristup informacijama, sloboda mišljenja i izražavanja misli te vladavina prava. U svim organizacijama postoji rizik od pojave nezakonitosti i nepravilnosti u nekom od koraka poslovnog procesa, koje mogu imati štetne učinke na cijelo društvo, a ljudi koji ondje rade prvi to mogu uočiti. Stoga se tim osobama mora omogućiti prijavljivanje nezakonitosti i nepravilnosti bez straha da zbog toga mogu trpjeti štetne posljedice. Poštovanje mišljenja i zaštita takvih osoba europska su pravna stečevina koja je inkorporirana i u unutarnja zakonodavstva država članica Europske unije. S obzirom na to Grupa Intereuropa posluje i u zemljama koje nisu članice EU te nemaju zakonsku obvezu uključivanja takvih rješenja u svoje poslovanje, radi izgradnje kulture integriteta unutar Grupe i podizanja kolektivne svijesti u tom smislu s pomoću aplikacije Interzviždač svatko tko smatra da postoji neka nepravilnost u poslovanju može to anonimno i prijaviti.