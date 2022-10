Podravka povećala dobit za 3,8 posto i imenovala novog predsjednika NO-a

Grupa Podravka u prvih je devet mjeseci ostvarila neto dobit nakon manjinskih interesa od 269,1 milijun kuna, što je rast od 3,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani, dok su prihodi od prodaje su porasli za 9,7 posto, na 3,7 milijardi kuna, izvijestili su iz te kompanije.

Prihodi segmenta Prehrane u devet mjeseci pritom su rasli 11,1 posto, dok je segment Farmaceutike zabilježio rast prihoda od pet posto.

- U prvih devet mjeseci Grupa Podravka uspješno se nosila s tržišnim izazovima, koje je generirala pandemija virusa covid-19, a višestruko uvećala agresija na Ukrajinu, čije se posljedice ogledaju u snažnom i kontinuiranom rastu cijena svih sirovina, ambalaže i energenata - navodi se u priopćenju.

Operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) viša je za 5,7 posto, na 519,9 milijuna kuna. Investicijski ciklus u punom je zamahu pa su kapitalne investicije na razini Grupe u prvih devet mjeseci iznosile 294,5 milijuna kuna, što je gotovo tri puta više nego u istom razdoblju lani kada su iznosile 103,7 milijuna kuna, navodi se u priopćenju.

No, iz Podravke napominju da je značajan negativan utjecaj na profitabilnost imao snažan rast cijena sirovina, ambalaže i energenata u segmentu Prehrane, gdje je trošak sirovina, ambalaže i energenata porastao 269 milijuna kuna ili za 25,3 posto. Do kraja 2022. godine očekuju dodatan negativan utjecaj kretanja cijena sirovina i ambalaže te energenata u oba segmenta poslovanja - i u Prehrani i u Farmaceutici.

- Uvjeti poslovanja u prvih devet mjeseci bili su daleko izazovniji nego smo to očekivali početkom godine, zbog čega smo snažno fokusirani na optimiziranje svih vrsta troškova i održavanje volumena prodaje - istaknula je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.

U proteklom su razdoblju, kako je navela, kroz aktivno upravljanje zalihama, prodajnim cijenama i povećanjem efikasnosti proizvodnje djelomično amortizirali rast cijena sirovina, ambalaže i energenata te tako uspjeli zadržati rast.

- Osobito sam zadovoljna da smo u tako izazovnim okolnostima još krajem ožujka našim radnicima povećali i plaće. Ipak, važno je naglasiti kako rezultati ostvareni u prvih devet mjeseci ne odražavaju ono što nas očekuje na godišnjoj razini. Najteži udar rasta troškova tek nas očekuje u četvrtom kvartalu, što će zasigurno utjecati na ukupan rezultat za ovu godinu - komentirala je Dalić, navevši da usprkos tome kompanija nastavlja s realizacijom svih svojih strateških planova koji uključuju značajne investicije i poboljšanje uvjeta rada.

Podravka u priopćenju navodi kako je sukladno strategiji razvoja, provođenje investicijskog ciklusa u punom zamahu, o čemu svjedoče investicije dovršene tijekom posljednja tri mjeseca. Puštena je u pogon nova linija u Tvornici Koktel peciva, vrijedna 30 milijuna kuna, a dovršeni su i radovi na sunčanoj elektrani koja je trenutno najveća integrirana (izvedena na krovovima postojećih objekata/građevina) sunčana elektrana u RH.

Također, klimatizirani su proizvodni pogoni i dovršena je cjelovita energetska i informatička obnova poslovnog sjedišta vrijedna 104,5 milijuna kuna, čime su značajno poboljšani uvjeti rada velikog broja zaposlenika. Dovršena je i digitalizacija proizvodnje u Tvornici juha i Vegete, instaliranje nove linije u Varaždinu, vrijedne 40 milijuna kuna, u završnoj je fazi, a početkom listopada započeli su građevinski radovi na proširenju Tvornice juha i Vegete. To ulaganje, vrijedno 104,8 milijuna kuna, prvo je ulaganje u izgradnju novih proizvodnih pogona Prehrane u Koprivnici nakon 15 godina, a donijet će i otvaranje novih radnih mjesta.

Damir Grbavac novi predsjednik NO

Iz Podravke su u petak izvijestili i da je Nadzorni odbor (NO) na današnjoj sjednici imenovao Damira Grbavca za novog predsjednika, a mandat mu počinje s 1. studenim.

Dosadašnji predsjednik NO Želimir Vukina odlazi s tim datumom nakon više od tri godine obnašanja funkcije. NO i Uprava Podravke zahvalili su Vukini na angažmanu u protekle tri godine te njegovom doprinosu rastu i razvoju Podravke, navodi se u priopćenju. Grbavac je za člana NO bio izabran u lipnju ove godine, a istu funkciju obnašao je još i od 2017. do 2019.

Svoju profesionalnu karijeru počeo je 1978. u grupaciji Đuro Đaković, 1997. je prešao u Raiffeisenbank Austria kao direktor Sektora investicijskog bankarstva. Iste godine postao je članom Uprave Raiffeisen Investment, a 1999. i predsjednikom Uprave Raiffeisen Vrijednosnica. Ukupno 17 godina obnašao je funkciju predsjednika Uprave Raiffeisen mirovinskog društva, a bio je i član nadzornih odbora HT-a i Zagrebačke Burze.

Bio je i član Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika u prvom sustavu te predsjednik Udruženja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava.