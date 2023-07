A1 Hrvatska među 10 posto najboljih poslodavaca u Hrvatskoj prema kvaliteti HR-a

Kontinuiranim i dosljednim ulaganjem u napredne prakse upravljanja ljudskim resursima A1 Hrvatska dobila petnaesti certifikat Poslodavac Partner

Ulaganje u edukaciju i razvoj zaposlenika integralni je dio strategije A1 Hrvatska uz poseban naglasak na vještine budućnosti

Ovaj su tjedan u A1 Hrvatska ponosno preuzeli petnaesti certifikat Poslodavac Partner. Certifikat je uručila SELECTIO Grupa koja ove godine slavi „punoljetnost“ projekta kojemu je cilj podignuti svijest o važnosti kvalitetnog upravljanja ljudskim potencijalima.

- A1 od samih početaka projekta Poslodavac Partner dokazuje da je kompanija koja, ne samo da slijedi najbolje svjetske HR trendove i prakse, već ih postavlja. Brojnim inicijativama iz domene upravljanja ljudskim resursima nastoji njegovati fleksibilnost, inovativnost, preuzimanje odgovornosti, suradnju i pokazuje stratešku usmjerenost prema budućnosti. A1 pokazuje veliku odlučnost i predanost u mapiranju i razvoju vještina budućnosti te mnogo ulaže u razvoj i reskilling svojih zaposlenika kako bi spremno odgovarali na izazove koji dolaze - istaknula je Martina Kessler, Head of Organizational Development Solutions i članica certifikacijskog tima Poslodavac Partner.

Iako poznati po brojnim benefitima koje nude zaposlenicima, A1 Hrvatska je ovogodišnjim certifikatom potvrdila da ponovno diže kvalitetu cjelokupnog HR sustava. Nositeljica je certifikata Poslodavac Partner od samih početaka te je bila i dio inicijalne skupine poslodavaca koji su već 2005. godine pokazali visoku razinu kvalitete i interes za uvođenjem naprednijih HR praksi.

- Potvrđivanje statusa Poslodavca Partnera vrijedno nam je priznanje za sve naše dosadašnje inicijative u području upravljanja ljudskim resursima. Ulaganje u ljude i njihov razvoj, stavljanje potreba zaposlenika u središte poslovanja i pravilno upravljanje ljudskim resursima su pristupi za koje vjerujemo da nam dugoročno garantiraju održivost i uspjeh kompanije. Ovim certifikatom još smo jednom potvrdili da imamo visoke standarde kad je riječ o našim zaposlenicima, a ujedno imamo obvezu da tu ljestvicu održavamo i dalje unaprjeđujemo - istaknula je Katarina Dijan, rukvoditeljica ljudskih potencijala i korporativne kulture u A1 Hrvatska.

A1 Hrvatska je u 2022. godini imala velik fokus na internim edukacijama. Razvijeno je niz inicijativa za razvoj leadership vještina kroz dodatne edukacije, 360 feedback, razvoj kompetencija transformacijskog vodstva i redovite razgovore voditelja sa zaposlenicima.

- Neprekidno ulažemo u edukaciju i razvoj naših zaposlenika jer to je centralni element naše strategije i izuzetno nam je važan. Naša ponuda obuhvaća raznolike treninge i inicijative usmjerene na vještine budućnosti, ali istovremeno intenzivno radimo na promicanju kulture učenja kod naših zaposlenika. Smatramo da je iznimno bitno da naša kompanija približi svakom zaposleniku sve mogućnosti koje su im na raspolaganju za rast i napredak. No, jednako je važno stvarati poticajno okruženje u kojem naši zaposlenici preuzimaju odgovornost i aktivno se angažiraju u vlastitom učenju i oblikovanju svoje karijere - dodala je prilikom podjele certifikata Tena Šimon Čolig, rukovoditeljica za upravljanje talentima u A1 Hrvatska.

Zanimljivo je i da zaposlenike u A1 potiču na promjenu karijere, osobito u kontekstu kompetencija budućnosti, pri čemu zaposlenici stječu vrijedne certifikate. Također, edukacije o AI-u, robotici i automatizaciji poslovanja, dostupne su svim zaposlenicima kako bi ih potaknuli na učenje o novim tehnologijama i motivirali da prepoznaju prilike za vlastitim dugoročnim razvojem unutar organizacije.

Poseban značaj u ovoj godini ima projekt kojeg je A1 u suradnji s partnerima, među kojima je i SELECTIO, kreirao kao centralno mjesto u Hrvatskoj za vještine budućnosti. Riječ je o prvoj interaktivnoj Mapi poslova i vještina budućnosti koja od ove godine uključuje i prvi test za procjenu vještina budućnosti. Test su prvi iskušali najmlađi radnici, pripadnici generacije Z.

Podsjećamo da je A1 Hrvatska nedavno dobila i Above and Beyond certifikat u kategoriji „Future“ i „Innovation“ što predstavlja dodatnu potvrdu uspješnosti u odgovorima na poslovne i gospodarske izazove. Ova priznanja koja izdaje SELECTIO Grupa smještaju A1 među 10 posto najboljih poslodavaca u Hrvatskoj prema kvaliteti HR-a.

Certifikat Poslodavac Partner proteklih osamnaest godina daje motivaciju i potporu brojnim tvrtkama za izgradnju sve kvalitetnijih radnih mjesta, a s vremenom je postao i ključni pokazatelj uspješnosti organizacija koje danas čine skupinu najpoznatijih i najtraženijih poslodavaca u Hrvatskoj.