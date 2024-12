Budućnost prehrambene industrije: 50 posto tvrtki planira implementirati održiva rješenja

Proizvodnja hrane i dalje se oslanja na energetski intenzivne procese i fosilna goriva, što predstavlja nove izazove za proizvođače[1]. Povećani pritisak za optimizacijom korištenja resursa kao što su sirovine, energija i voda, kao i procesi proizvodnje ambalaže, podudara se s rastućim operativnim troškovima, uključujući cijene sirovina, naknade za emisije CO2 i otpadne vode. Kao rezultat toga, proizvođači u prehrambenoj industriji sve se više okreću održivim rješenjima u svim područjima poslovanja.

Istraživanje tvrtke Tetra Pak[2] otkriva značajne pomake u pristupu prehrambene industrije promjenama. Za polovicu tvrtki koje su sudjelovale u istraživanju, rastuća očekivanja potrošača potiču usvajanje održivih praksi u proizvodnji i preradi. Ključnu ulogu imaju odluke o kupovini, a 74 % potrošača izrazilo je spremnost odabrati proizvode ekološki osviještenih tvrtki. To naglašava da prijelaz na održivije procese i proizvode nije samo odgovor na trendove, već i reakcija na jasan signal s tržišta. Međutim, ostaje ključni izazov: kako suvremena proizvodna rješenja mogu istovremeno smanjiti troškove za proizvođače hrane, te tako potaknuti sektor na provođenje ovih promjena?

Održivost: Usklađivanje optimizacije i smanjenja troškova

Proizvođači ističu tri ključna područja održivosti[3] koja utječu na poslovnu strategiju: smanjenje emisija CO2, smanjenje upotrebe ograničenih resursa kao što su voda, energija dobivena iz fosilnih goriva te sredstva za čišćenje neophodna za sigurnost hrane.

- Primjećujemo da se s vremenom fokus proizvođača hrane postupno mijenjao. Danas, naši razgovori s tvrtkama za preradu hrane naglašavaju postizanje operativnih ušteda. Unaprjeđenje postojećih proizvodnih linija postalo je prioritet, jer čak i ciljana prilagodba proizvodnih procesa može dovesti do značajnih smanjenja troškova i osigurati učinkovito korištenje resursa u skladu s ciljevima održivosti - objašnjava Laurentiu Boncica, direktor rješenja za preradu za regiju East Europe u tvrtki Tetra Pak.

Kontinuirana evolucija u prehrambenoj industriji

Okretanje prema održivosti u proizvodnji hrane uključuje inovacije i modernizaciju procesa. 65% lidera u industriji naglašava važnost inovativnih rješenja u smanjenju ugljičnog otiska prehrambenih sustava[4].

- U tvrtki Tetra Pak izdvajamo značajna sredstva za istraživanje i razvoj rješenja za proizvodnju hrane, podržavajući naše partnere u njihovom poslovanju. Naši napori rezultirali su specijaliziranim proizvodnim linijama Best Practice koje smanjuju potrošnju vode, emisije CO2 i gubitke sirovina - objašnjava Boncica. Također napominje da nadogradnja ili modernizacija samo jednog dijela opreme može značajno smanjiti potrošnju resursa i operativne troškove.

- Uzmimo za primjer Tetra Pak® Tubular Heat Exchanger koji koristi P2P sustav regeneracije topline. Može značajno smanjiti troškove energije do 55 posto u usporedbi s tradicionalnim sustavima s vodenom petljom. Ova tehnologija također minimizira upotrebu pare i ledene vode, poboljšavajući energetsku učinkovitost i operativnu održivost - kaže Laurentiu Boncica.

Stručnjak iz Tetra Paka ističe da rješenja usmjerena na održivost nadilaze pojedinačne komponente i mogu potaknuti promjene u cijelim proizvodnim linijama. Za proizvođače koji teže optimizaciji u velikim razmjerima, ovi sveobuhvatni pristupi podižu učinkovitost i upravljanje resursima na potpuno novu razinu. Također, daje primjer iz područja proizvodnje mlijeka: pojednostavljivanjem proizvodnje i smanjenjem broja koraka u preradi mlijeka, UHT linije koje koriste OneStep tehnologiju transformiraju proizvodnju mlijeka. Rezultati su jasni: s do 35 posto manjom potrošnjom vode i 44 posto manjom potrošnjom energije u usporedbi s tradicionalnim UHT linijama, ova tehnologija donosi značajno smanjenje i ekološkog utjecaja i operativnih troškova. Također smanjuje potrošnju toplinske energije do 29 posto i smanjuje emisiju ugljika do 36 posto, što čini ključan korak prema postizanju ciljeva održivosti u mliječnoj industriji

Napravite promjenu danas misleći na sutra

Održiva transformacija u prehrambenom sektoru nije samo odgovor na potrošačke trendove. To je strateška inicijativa za dugoročnu stabilnost i inovacije. Uslijed povećane osviještenosti, proizvođači hrane diljem svijeta usvajaju inovacije koje koriste kako operativnoj učinkovitosti tako i planetu. Ovi napori, vođeni načelima kružnog gospodarstva i usmjereni na smanjenje otpada, oblikuju poslovne modele koji štite prirodne resurse i grade povjerenje potrošača. Održivost postaje konkurentska prednost, potičući tvrtke da istražuju nove tehnologije i procese. Kao rezultat toga, prehrambena industrija ne samo da se prilagođava promjenama, već aktivno oblikuje svoju budućnost, pružajući vrijednost koja nadilazi tradicionalne metode proizvodnje i distribucije.

[1] Značajan dio energije koja se koristi u proizvodnji hrane i pića dolazi iz fosilnih goriva, prvenstveno prirodnog plina - prema Food & Drink Federation izvješću Achieving Net Zero: A Handbook For The Food And Drink Sector.

[2] B2B studija tvrtke Tetra Pak iz 2023. o planetarnim izazovima i njihovom utjecaju na proizvođače hrane i pića, n = 346.

[3] B2B studija tvrtke Tetra Pak iz 2023. o planetarnim izazovima i njihovom utjecaju na proizvođače hrane i pića, n = 346.