Hrvatska tvrtka koja pokazuje da se može: Lider u industriji koji nastavlja rasti

Primat Logistika, tvrtka koja je ove godine proslavila 20 godina djelovanja, lider je u onome čime se bavi i prepoznata je ne samo unutar naših granica nego i šire. S razlogom...

Samo u prošloj godini ostvarila je 12 milijuna eura prometa, što je rast od čak 50 posto u odnosu na godinu ranije, a takav uspješan rezultat nastavio se i u aktualnoj godini. Zapošljava 60 ljudi i svi poslovni uspjesi dijele se s njima kroz bonuse, što je čini iznimno poželjnim poslodavcem, ali i mjestom gdje se stvara motivirajuće radno okruženje.

A priča je krenula u malom mjestu Hrvatski Leskovac 1991., da bi se od 2003. nastavilo pod aktualnim imenom i vodstvom Brune Dujmovića, koji je bio na čelu kompanije do 2017., kad njegovu ulogu nasljeđuje sin Matej. Više nego uspješno jer svake godine bilježio je deset do 15 posto rasta prihoda, a s 2023. stigao do spomenutih rekordnih 50 posto i 12 milijuna eura.

Sve to postignuto je na iznimno konkurentskom tržištu, koje nagrađuje isključivo kvalitetu, što znači da se treba dokazivati iz dana u dan. Primat Logistika to i čini desetljećima, čime je stekla povjerenje mnogih klijenata, čiji broj samo raste iz godine u godinu.

Riječ je o vodećoj tvrtki za opremanje interijera poslovnih prostora kao što su uredi, knjižnice, muzeji, arhivi... No, vodeća je tvrtka i za opremanje skladišta. Ponajprije zahvaljujući predanosti, kvaliteti, inovativnim rješenjima i praćenju trendova, što potvrđuje zaokret prema automatiziranim procesima u skladišnim prostorima, čime se povećavaju učinkovitost, produktivnost i smanjuju troškovi.

Među klijentima Primat Logistike samo kroz prošlu i ovu godinu nalaze se imena poput Medike, Eurospina, Badela 1862., Tokića, DBT-a, osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog, tvrđave Sv. Ivan, knjižnice Sv. Nedelja te zemljišnoknjižnog odjela zagrebačkog Općinskog suda.

Svi oni dobili su vrhunsku uslugu, estetski privlačne, funkcionalne i prilagođene prostore te opremljena skladišta i interijere. A Primat Logistika dobila je priliku nanovo potvrditi kvalitetu i lidersku poziciju na tržištu.

Ono što ovu tvrtku izdvaja je individualni pristup klijentu jer na taj se način minimalizira mogućnost neuspjeha, maksimalizira potencijal i izbjegavaju eventualne propuštene mogućnosti. Dokazano, uspješna poslovna politika.

U konačnici, kontinuiranim uspjehom i održavanjem standarda, tvrtka iz Hrvatskog Leskovca stvara prepoznatljiv brend u svijetu interijera i logistike, a ujedno ostvaruje izniman pozitivan utjecaj u industriji te nastavlja graditi reputaciju kao pouzdan partner.

A pritom misli na sve koji su uključeni u cijelu priču o uspjehu – od zadovoljnih zaposlenika do klijenata…