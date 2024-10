Hrvatski Telekom ove godine broji šest certifikata SELECTIO Grupe za HR izvrsnost

Hrvatski Telekom, jedan od vodećih telekom operatora u regiji te priznati lider u kvaliteti mreže i digitalizaciji unutar Deutsche Telekom Europe grupe, ponovno je zaslužio prestižne certifikate koji potvrđuju izvrsnost HR sustava – Poslodavac Partner i Above and Beyond.

SELECTIO Grupa, najpoznatija HR konzalting grupacija u Hrvatskoj, već više od 18 godina dodjeljuje certifikat Poslodavac Partner tvrtkama koje zadovolje visoke HR standarde usklađene s najboljim svjetskim praksama. Ove godine, Hrvatski Telekom je pokazao kontinuiranu visoku kvalitetu u svim promatranim područjima upravljanja ljudskim potencijalima te je primio i certifikat Above and Beyond, što ga svrstava među 10% najboljih Poslodavaca Partnera.

– Težnja za izvrsnošću u Hrvatskom Telekomu vidljiva je u kontinuiranom ispunjavanju svih uvjeta za stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i razvoj uspješne organizacijske kulture. Od posljednje certifikacije, HR odjel dodatno je unaprijedio procese i uložio značajne resurse u poticanje inovacija te razvoj kompetencija budućnosti. Prepoznate su potrebe za razvojem zaposlenika, kojima tvrtka osigurava budžet i vrijeme za osvježavanje postojećih i uvođenje novih razvojnih programa, kojih je u 2024. bilo čak 15, kreiranih prema specifičnim potrebama zaposlenika. Osim toga, zaposlenici imaju podršku u učenju putem aplikacija te korištenjem AI tehnologija, čime se poboljšava iskustvo stjecanja novih znanja – rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz SELECTIO Grupe

Jednake prilike i inkluzija na djelu

HR timovi u tvrtkama s kvalitetno postavljenim HR sustavima svjesni su da raznoliki timovi ostvaruju bolje rezultate, a u HT-u su različitosti uspješno integrirane u poslovanje.

Hrvatski Telekom posvećen je pružanju jednakih prilika i podrške svojim zaposlenicima iz ranjivih skupina, a također surađuje i s vanjskim udrugama i organizacijama koje djeluju na tržištu rada. Tvrtka ima educirane stručnjake za provođenje selekcijskih procesa koji su prilagođeni osobama s invaliditetom čime se garantiraju jednake prilike kod zapošljavanja.

I dalje je aktualan Smartwork model rada koji nudi pogodnost fleksibilnog radnog vremena i povremenog rada na daljinu. Za osobe s invaliditetom, koji Smartwork mogu koristiti u proširenom obliku, uključujući i opciju 100 posto rada od kuće, osigurana je i prilagodba fizičkog i digitalnog radnog okruženja te radnih procesa. Dodatno, Hrvatski Telekom, osim što zapošljava umirovljenike, aktivno radi na njihovoj inkluziji kroz redovite nacionalne programe digitalne pismenosti. U protekloj godini tvrtka je educirala više od 380 građana, omogućujući im lakšu integraciju u digitalno društvo.

Tijekom 2024. organizacija je kroz proces evaluacije dokazala da svojim zaposlenicima osigurava jednake plaće za jednak rad, bez obzira na spol ili druge čimbenike koji ne utječu na kvalitetu rada i zaslužila još jedan prestižni certifikat: Equal Pay Champion.

Sve aktivnosti koje se provode u HT-u ogledaju se u inkluziji, a upravo zbog toga što ju u Hrvatskom Telekomu uspješno postižu, SELECTIO Grupa je ove godine, uz već osvojene kategorije „Impact“, „Future“ i „Innovation“, nagradila Hrvatski Telekom Above and Beyond certifikatom u dodatnoj kategoriji HR izvrsnosti – „Inclusion“.

Sustav nagrađivanja i velik broj pogodnosti

Nagrađivanje, bonusi, napredovanja, rotacije na druga radna mjesta i osobni razvoj u Hrvatskom Telekomu utemeljeni su na transparentnim procesima koji podržavaju sve oblike karijernog puta. Osim nagrada i napredovanja koji dolaze kao rezultat dobrog radnog učinka i ostvarenih rezultata, svim zaposlenicima dostupno je više od 20 različitih materijalnih benefita; od zdravstvenih kroz plaćen sistematski pregled, sportskih, preko telekomunikacijskih usluga do popusta i pogodnosti kod velikog broja partnera. Kolektivnim ugovorom zaposlenicima su osigurana materijalna sredstva i/ili plaćeni slobodni dani kao pomoć i podrška kod posebnih životnih situacija kao što su rođenje djeteta, njega članova obitelji, smrtni slučajevi, prvi dan škole i sl.

Tvrtka redovito provodi inicijative kojima podržava bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života, prevenciju stresa i njegovih negativnih posljedica. U 2024. napravljen je dodatni iskorak u ovom području kada su uvedene dodatne edukacije iz domene roditeljstva, što je sve zajedno rezultiralo certifikatom SELECTIO Grupe - „Future Resilience“.

Uz razne programe za zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja prilagođenog različitim skupinama zaposlenika, Hrvatski Telekom zdrave navike potiče i aktivacijom za više fizičkog kretanja kroz sudjelovanje na B2B run, Olimpijadu HT Grupe, skupljanje koraka, osiguravanjem besplatnog servisa bicikala na čak pet lokacija u Hrvatskoj i sličnim aktivnostima koje se događaju tijekom cijele godine, a pojačano u svibnju, već tradicionalnom „Mjesecu zdravlja u HT-u“.

Kvaliteta HR procesa i predanost timova da ostvaruje najbolje rezultate uz odličan timski rad i međusobno poštovanje već je stvorila poticajno radno okruženje koje se iz godine u godinu nadopunjava s novim inicijativama, a tako će u HT-u nastaviti i u budućnosti.