Nakon rekonstrukcije vrijedne 35 milijuna kuna, otvoren novigradski hotel Aminess Maestral

Ovogodišnju turističku sezonu hotelijerska kompanija Aminess nastavila je otvorenjem novigradskog hotela Aminess Maestral s četiri zvjezdice, u čiju je rekonstrukciju smještajnog dijela investirano 35 milijuna kuna

Iza otvorenih vrata hotela Aminess Maestral goste će tako dočekati čak tristo uređenih soba i kupaonica, pri čemu je posebna pažnja posvećena modernom dizajnu i uređenju koje potpisuje arhitekt Višen Slamar iz renomiranog, porečkog arhitektonskog studija Tissa.

Ovom renovacijom Aminess nastoji podići razinu kvalitete usluge i samog iskustva boravka u hotelu za sve svoje goste. Uz to, ovom je investicijom cilj produljiti turističku sezonu hotela Aminess Maestral i to na cijelu godinu, jer isti može ponuditi niz obiteljskih i sportskih sadržaja, uključujući dječji animacijski program, razne zabavne aktivnosti, 17 zemljanih tenis terena uz more, nogometne terene, opremljen fitness centar s 30 Technogym sprava, teren za beach volley, Punto Mare fun&beach zonu, uređenu šljunčanu plažu s ležaljkama i suncobranima, pool bar, te uređenu šetnicu uz more koja je idealna za trčanje. Aminess Maestral Hotel sadrži i wellness centar koji se prostire na više od 2.500 četvornih metara sa SPA i beauty zonom, te najvećim unutarnjim bazenom u Istri s grijanom morskom vodom.

Uz sve navedeno, Aminess Maestral Hotel može se pohvaliti bogatom gourmet ponudom, pri čemu je svakako naglasak na korištenju lokalnih namirnica. U a la carte restoranu Oliveto u sklopu hotela održavaju se i ekskluzivni projekti Aminess Wine & Gourmet Nights te Aminess Cooking with Class by David Skoko koji objedinjuje čari odmora u Istri i učenje od chefa Skoke. Nova sezona na rasporedu je i ove godine.

Pod brendom Aminess hoteli i kampovi nalaze se hoteli, kampovi i vile visoke kategorije u Novigradu u Istri, na Krku, Korčuli, Pelješcu, a odnedavno i u Makarskoj. Radi se o ukupno 13 hotela, 4 kampa s više od 450 mobilnih kućica, 92 apartmana i naselju od 80 vila, koji dnevno mogu ugostiti više od 13.000 gostiju.