INDUSTRY 4 ENVIRONMENT: The new era of workplace

31. svibnja i 1. lipnja 2022. u Opatiji se održava osma Lean Spring Summit konferencija u organizaciji tvrtke Culmena.

Tema konferencije je Industry 4 Environment: The new era of workplace, a sudionici će saznati više o temama kao što su Pametne tvornice, Lean Management, optimizacija procesa i poslovanja, Digitalna transformacija, Industrija 4.0 i digitalne tehnologije, Green poslovanje i green tehnologije te nova radna mjesta s novim znanjima iz područja digitalnih i zelenih tehnologija.

Na ovogodišnjoj konferenciji stručnjaci i znanstvenici će prezentirati konkretne prijedloge rješenja i metodologija pomoću kojih možete optimizirati i olakšati svoje poslovanje uz primjenu modernih tehnologija, smanjiti troškove te eliminirati gubitke u proizvodnji, uzimajući u obzir brigu o okolišu i ublažavanju klimatskih promjena. Primjeri su:

• optimizacija proizvodnih procesa korištenjem IoT sustava i umjetne inteligencije,

• uvođenje pametnih alata za planiranje i vođenje proizvodnje, • pametni digitalni asistenti,

• robotizacija i automatizacija procesa koji predstavljaju uska grla u proizvodnji,

• uvođenje prediktivnog održavanja,

• proizvodnja bez korištenja papirnate dokumentacije,

• vertikalna i horizontalna integracija,

• ERP sustavi 4.0,

• pametni materijali,

• optimizacija korištenja resursa poduzeća,

• obnovljivi izvori energije te recikliranje i ponovno korištenje nusprodukata i otpada iz proizvodnje.

Pokazat će se i na koji se način nositi s promjenama, omogućiti zaposlenicima prilagodbu i pripremiti poduzeće za transformaciju. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu postavljena je Pametna tvornica te će se na konferenciji predstaviti prva iskustva njene primjene, kao i modeli rada. Također, predstavit će se i Culmenina Lean Akademija, program te rezultati koje su postigli Lean menadžeri prve upisane generacije polaznika.

Dodatne informacije o konferenciji i prijave su na web stranici.

Vidimo se u Opatiji!