Poboljšanjem vodnokomunalne infrastrukture do poboljšanja uvjeta života i poslovanja na području Kutine, Popovače i Ludine

Moslavina d.o.o. korisnik je bespovratnih sredstava Europske unije, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. kojima se sufinancira i provodi dosada najveći infrastrukturni projekt na području Sisačko-moslavačke županije i jedan od najcjelovitijih projekata vodnokomunalne infrastrukture na području RH usmjeren na učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda: „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

Uspješnom pripremom i prijavom projekta vrijednog skoro pola milijarde kuna, točnije 488.414.656,13 kn, s PDV-om, odnosno, 390.731.725 kn bez PDV-a Moslavina d.o.o. osigurala je za provedbu projekta sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 262.967.282,54 kn.

Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracije Kutina gdje će se izgraditi ili rekonstruirati više od 130 km (do sada položeno 99 km) mreže javne vodoopskrbe i odvodnje u 17 naselja aglomeracije Kutina. Osim radova na izgradnji i rekonstrukciji mreže, gradi se i novi Uređaj za kondicioniranje vode Ravnik II, Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Kutini 23.000 ES, 2 nova bunara u Crpilištu Osekovo i mnogobrojne crpne stanice na mreži. Izgradnjom nove mreže ostvarit će se mogućnost priključenja na sustav javnog vodovoda za kućanstva putem 3304 priključka (do sada izvedeno 2233), a mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje omogućit će se putem 2325 priključaka (do sada izvedeno 1263) za kućanstva koja trenutno koriste septičke jame.

Realizacija ovog projekta omogućit će višestruko unaprjeđenje kvalitete života na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina. Realizacijom ovog projekta podiže se ljestvica standarda života stanovnika ovog kraja, a njegova realizacija je i preduvjet za unaprjeđenje vodnokomunalnog sustava, osiguranje kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom, smanjenje gubitaka vode, smanjenje utjecaja na okoliš, stvaranje pozitivne poslovne klime, razvoj turizma i gospodarstva u cijelosti.