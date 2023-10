Poštanski sektor balansira između rasta i održivosti

U poštanskom sektoru i logističkoj industriji izazovi su konstanta. Izazove pak ubrzava streloviti rast paketnog poslovanja koje diktira trendove i brzinu kojom se mijenjaju. Novi rekordi u paketnom poslovanju znače da su kupci zadržali navike kupovine stečene u zadnje tri godine uslijed pandemije. No to je samo jedna strana priče u razvoju logistike i poštanskog sektora koji moraju delikatno balansirati između velikog rasta paketnog poslovanja te smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. U pitanju je izazov koji će sljedećih godina odrediti smjer čitavoga gospodarstva. Hrvatska pošta do sada je napravila nekoliko velikih koraka u smjeru transformacije poslovanja u ‘zeleno‘ i održivo.

Od listopada 2022. do početka 2023. godine Hrvatska pošta preuzela je 157 novih električnih vozila, a sredinom svibnja voznom parku priključeno je još 100 električnih mopeda. Poštanski vozni park sada ima 423 električna vozila što ga čini najvećim ‘zelenim‘ voznim parkom u Hrvatskoj. Zahvaljujući novim električnim vozilima Hrvatska pošta ove će godine smanjiti emisije CO2 za više od 1300 tona.

Hrvatska pošta razvija i vlastitu mrežu punionica za električna vozila koje se nalaze u sklopu sortirnih i dostavnih centara te poslovnih objekata. Dosad je postavljeno više od 60 punionica, a do kraja godine bit će ih više od 80. Punionice će se na kraju nalaziti u 18 gradova, od Osijeka do Dubrovnika čime će se osigurati preduvjeti za širenje flote električnih vozila diljem Hrvatske.

Paketomati – zeleni dostavni kanal za moderne korisnike

Još jedna „zelena“ okosnica su i paketomati, novi poštanski dostavni kanal. Paketomati su važni u kontekstu održivog poslovanja jer se njihovim korištenjem smanjuju emisije CO2 na način da se povećava postotak uručenja u prvom pokušaju, a dostavna vozila trebaju obići manje lokacija.

U svibnju je postavljen 300. paketomat čime je dovršena mreža poštanskog zelenog dostavnog kanala. Paketomati su danas dostupni diljem Hrvatske, uključujući i otoke Korčulu, Hvar, Brač, Pag, Vir, Krk i Lošinj, a nalaze se na frekventnim i lako dostupnim lokacijama. Dostupni su svaki dan u tjednu, od 0 do 24 sata, a korisnici mogu beskontaktno preuzimati i slati svoje pakete u vrijeme kada im najviše odgovara, a putem paketomata mogu i vratiti robu kupljenu u e-trgovinama. Za dostavu i otpremu pošiljaka brine Paket24, usluga brze dostave Hrvatske pošte. Paket24 partner je najznačajnih globalnih i domaćih tvrtki, a na lokacije paketomata dostavlja i pošiljke naručene u brojnim hrvatskim i međunarodnim e-trgovinama. Ako ste naručili robu u e-trgovini koja ne nudi paketomat kao mjesto isporuke, pošiljku možete naknadno preusmjeriti putem poveznice koju dobivate u elektroničkoj obavijesti.

Međunarodne inicijative

Predanost smanjenju emisija CO2 Hrvatska pošta potvrdila je pristupanjem međunarodnim inicijativama kojima su postavljeni konkretni i mjerljivi ciljevi. Kao potpisnica inicijative The Climate Pledge Hrvatska pošta posvetila se postizanju nulte stope emisije ugljika do 2040. – deset godina prije cilja postavljenog Pariškim sporazumom, dok se kao članica Science Based Targets inicijative obvezala na postavljanje kratkoročnih ciljeva kojima će prepoloviti emisije štetnih plinova do 2030. godine. U postizanju ciljeva Hrvatska pošta oslanjat će se na rastući „zeleni“ vozni park i alternativne dostavne kanale poput paketomata.

Najveća dostavna mreža

Hrvatska pošta vodeći je logističar na tržištu i danas je digitalno inovativna tvrtka koja povezuje korisnike, tvrtke i zemlje. Oko 2000 poštara svaki dan dostavi milijun pošiljaka, a poštanski uredi u 800 naselja najveća su maloprodajna mreža u državi. Osim dostave na svaku adresu u Hrvatskoj, Hrvatska pošta korisnicima i poslovnim partnerima nudi i najveću mrežu mjesta za preuzimanje i dostavu pošiljaka –300 paketomata i 1016 poštanskih ureda.