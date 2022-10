U novom broju čitajte o tradingu, narodnim obveznicama i krahu proizvodnje šećera u RH

Manjak sugovornika koji znaju objasniti što je to ‘trading‘ sugerira da je vlasnik Enna grupe Pavao Vujnovac imao pravo kad je na nedavnoj Liderovoj konferenciji ‘Dan velikih planova‘ izjavio kako Hrvati ne znaju što je to. Doduše, jasno im je da je obično riječ o nekoj vrsti špekuliranja cijenom robe, obično sirovina, ali ne i kako to zapravo funkcionira, pa smo u Lideru odlučili približiti taj misteriozni biznis širokim masama. Da bismo dobili odgovore na ta pitanja poslali smo, što službene što neslužbene, upite na dvadesetak adresa. Kontaktirali smo ekonomske stručnjake, sveučilišne profesore ekonomije, biznismene raznih profila, čak i brokere, ali odgovori su ili izostali u potpunosti ili su se naši kontakti pristojno zahvalili na upitu i skrušeno priznali: ne znam, nije mi to specijalnost. Ipak, Ksenija Puškarić je u temi tjedna uspjela otkriti i objasniti što je to trading i zašto trading kompanije trguju s nečim što ne posjeduju.

Na bankovne račune Hrvati su lani pospremili novih 25 milijardi kuna, povećavši tako štednju na 263,4 milijarde. No uzme li se u obzir da su kamate na štedne depozite mršavih 0,3 posto, a inflacija na godišnjoj razini 12 postotnih bodova veća, lako je izračunati da se realna vrijednost štednje smanjila. Čak 31,6 milijardi kuna isparilo je u godinu dana. U svjetlu tih podataka nedavna najava ministra financija Marka Primorca o izdavanju tzv. narodnih obveznica zvuči prilično primamljivo. No, što su te obveznice i kako funkcioniraju otkrila je Antonija Knežević.

Proizvodnja šećera u Hrvatskoj imala je svoju prošlost, ali bojim se da nema svoju budućnost. Riječi su to ekonomskog analitičara Damira Novotnyja jer su se posljednjih godina promijenile mnoge okolnosti koje ne idu na ruku ne samo domaćoj Hrvatskoj industriji šećera (HIŠ), već i šećeranama u Europskoj uniji koje prerađuju šećer iz šećerne repe. Ostaje li Hrvatska bez posljednje šećerane? Dok jedan od suvlasnika Hrvatske industrije šećera decidirano odbacuje prodaju, a drugi upit o tome preusmjerava na njega, u kuloarima se može čuti informacija da je tvrtka već prodana ili pred prodajom. Ipak, potvrdu takve informacije ne može se dobiti ni iz jednog izvora. S druge strane, jasno je da će preostala domaća šećerana teško preživjeti bez dodatnih ulaganja. O slatkom biznisu piše Edis Felić.

Martin Evačić, glavni direktor NTL-a u intervjuu je Željki Laslavić rekao kako Vlada ograničenjem cijena devet namirnica prešutno krši zakon. Također, dodaje da su kao HUP-ova Udruga trgovine na sastanku u Vladi tu odluku podržali. Međutim, cijene su ipak određene prenisko. Zamrznute su na razini akcijskih cijena u tom trenutku, a trebalo ih je ograničiti na razinu onih zatečenih i spriječiti daljnje poskupljivanje tih proizvoda ili uvesti neke medijalne cijene. Na tim se proizvodima sada ne zarađuje ili se, u slučaju prijelaznih zaliha, gubi.

