U novom broju Lidera čitajte što je novoj Vladi na gospodarskom meniju

Novi broj Lidera započinjemo i novom Vladom. Svojedobno je jedan mali poduzetnik, inače gorljivi ljevičar, ustvrdio da svakodnevni, onaj mali životni biznis ipak bolje klizi kada je na vlasti HDZ. Nismo provjerili, ali valjda je opet sretan, jer se HDZ-u sada pribraja ‘Domovinski pokret krupnoga kapitala‘ ili, kako bi se žargonski reklo, hard core poduzetnici, pa ima ‘da cveta cveće u naše preduzeće‘. Kada je o gospodarstvu riječ, načelno je na meniju – maksimalna zaštita hrvatskih interesa! Zgodna dosjetka u vrijeme posvemašnjega europskog i globalnog prožimanja (trebamo još samo ‘utefteriti‘ potpis na članstvo u OECD-u) vuče tek na osovinu Orbán – Fico – Babiš – Duda. Ako DP, kada zaposjedne Banske dvore, ne olabavi retoriku, eto nas u društvu Višegradske skupine, koju Bruxelles sve češće financijski kažnjava. U aktualnoj temi broj Gordana Gelenčer piše kako bi nas fokus na nacionalne interese mogao udaljiti od EU-a.

Poslovni sajmovi su uspješnim državama ključni a hrvatskoj vladi preskupi, saznaje Ksenija Puškarić u temi tjedna. No, usprkos nedovoljnom interesu države poduzetnici u Hrvatskoj ne namjeravaju odustati od odlazaka na sajmove, ma koliko oni bili skupi. Možda jesu skupi, ali i isplativi su. Poslovi koji se ondje sklope zaslužni su za velik broj hrvatskih šlepera koji, puni do vrha, prelaze naše granice do svojih kupaca. Ondje gdje se proizvod može vidjeti, opipati, isprobati, počinje priča o uspješnoj izvoznoj ekonomiji. Domaći poduzetnici to znaju a zna i Slovenija koja potpomaže odlaske na sajmove. Razlog zbog kojega Hrvatska to ne prepoznaje jednako vjerojatno je u tome što su prihodi nekih institucija koje organiziraju odlazak na takve sajmove u padu, pa se štedi na tome. Međutim, nije to najveći problem. Veći je taj što se na važne sajmove onda vodi one koji više idu da im rit vidi puta nego da se zapravo predstave i sklope posao.

JGL Grupa najveća je hrvatska farmaceutska tvrtka u domaćem vlasništvu, osnovana još davne 1991. kao prvo privatno farmaceutsko društvo u zemlji. Jedan od osnivača i vlasnika Ivo Usmiani na čelu je Upravnog odbora i zajedno s poslovnim partnerima od malog laboratorija s dvadesetak ljudi izgradio je farmaceutsku kompaniju s gotovo 1300 zaposlenika. Danas posluju na 60-ak tržišta, a gotovo 85 posto prihoda ostvaruje na izvozu svojih proizvoda. Nedavno je u sklopu globalnog programa ‘EY Poduzetnik godine‘ Usmiani proglašen najuspješnijim hrvatskim poduzetnikom za 2023., a s njim je razgovarala Donatella Pauković.

Protekloga smo vikenda svjedočili povijesnom događaju, barem kad govorimo o domaćoj glazbenoj sceni: Marko Purišić iliti Baby Lasagna osvojio je drugo mjesto na ‘Euroviziji‘. Bez obzira na to koliko smo svi priželjkivali pobjedu i Eurosong u svom dvorištu žiri tog natjecanja rekao je svoje pa će iduće godine izvođači ipak morati putovati u Švicarsku, zemlju ovogodišnjeg pobjednika. Uzbuđenje oko ‘Eurosonga‘ i plesanje uz ritam pjesme ‘Rim Tim Tagi Dim‘ nagnali su nas na to da malo pobliže proučimo domaću glazbenu industriju, odnosno domaći diskografski biznis o kojem je sve saznala Anamarija Mujanović.

Tu je i poduzetnička priča o mladoj porečkoj tvrtki Evoluta u kojoj su dva susjeda tijekom korone osmislili novi jedinstveni proizvod na tržištu. Pišemo i o ESG ocjenjivanju i saznajemo kako zauzeti dobro mjesto na toj ‘rejtinškoj‘ listi. Donosimo priču o tvrtki Kotka i nerealnu ideju koja ide u realizaciju a riječ je o Olimpijskim igrama na steroidima.

Ali ni to nije sve jer uz novi broj stiže i Brenda. Ako se pitate who the f... is Brenda?!, evo vam odgovora. Brenda je zaštitno lice Liderova godišnjeg specijalnog izdanja ‘Brendovi‘, koji izlazi s ovim brojem. Ona se već godinama pojavljuje na stranicama Liderovog specijala posvećenog brendovima a ove smo je godine i oživjeli pa se Brenda popela na pozornicu i zapjevala.