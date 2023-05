U novom broju saznajte koje tvrtke vladaju Hrvatskom

Hrvatska postaje država kojom sve više vladaju – trgovci i energetičari. To je zaključak na osnovi deset najvećih tvrtki prema ukupnim prihodima ostvarenima u 2022. godini, unatoč tomu što su od klasičnih trgovačkih lanaca ostali samo Konzum plus i Lidl, a Spar je ispao. No tu su još četiri trgovca plinom i naftom, a i najveća tvrtka – Ina – sve je više trgovac, a sve manje proizvođač nafte i plina. I prerada je ugašena u Sisku, a riječka rafinerija na dugom je remontu još od studenoga prošle godine. U prvih deset još su dva energetičara, HEP i njegova tvrtka kći HEP – Proizvodnja te najveći telekom (HT). O liderima i izazovačima u temi tjedna piše Goran Litvan.

Nova reforma u sustavu poreza na dohodak i doprinosa, za koju ministar financija Marko Primorac kaže da je najveća do sada, poželjna je i očekivana. Inflacija je obezvrijedila porezne pragove i cenzuse kojima su uređeni iznosi neoporezivoga dijela dohotka – ti su pragovi već nekoliko godina propisani u istom apsolutnom iznosu i njihova kupovna vrijednost slabi sa svakim postotkom povećanja cijena. Drugi tehničkoprovedbeni problem oporezivanja dohotka u 2023. godini posljedica je uvođenja eura i Vladina opredjeljenja da promjena državne valute ni na koji način ne utječe na pravni sustav države, pa su sada svi iznosi koji se upotrebljavaju pri određivanju poreznih olakšica i obveza fizičkih osoba određeni u decimalnim brojevima. To otežava pravilnu primjenu i narušava načelo jednostavnosti koje bi trebalo vrijediti u sustavu oporezivanja dohotka. Liderova stručnjakinja za financije i računovodstvo Marija Zuber izdvojila je gdje bi mogli nastati problemi ako zahvati u porezni sustav budu izvedeni onako kako se moglo vidjeti u medijima i dalo naslutiti iz izjava ministra financija Marka Primorca, ali i ponudila moguća rješenja.

Nemaju samo najveći dioničari – Pavao Vujnovac, Mario Radić i Jurica Lovrinčević – različita stajališta o neisplati dividende. Mali dioničar Hrvoje Marković: ‘Zadržavanjem dobiti Pevex financira banke, a gubi zbog inflacije.‘ Drugi manji dioničar, Franjo Kralj: ‘Ako se zadrži dobit, cijena dionice bit će viša, što mi je isplativije nego da mi se isplati dividenda.‘ Serijal se nastavlja...O najuzbudljivijoj dioničarskoj priči u Hrvatskoj piše Edis Felić.

Pomalo kontraintuitivno, inflaciju kao najveći izvor zabrinutosti ekonomskih analitičara smijenila je recesija pa čovjek sve više ima dojam da je na djelu déjà vu. Jedan mjesec svi se brinu zbog stope rasta cijena, drugi zbog moguće recesije – i tako ukrug. Trenutačno je recesija u modi, inflacija je totalno passé, ali vjerojatno samo do sljedećeg mjeseca. Zašto je opet recesija najveća prijetnja saznala je Manuela Tašler.

Odlukom Europskog vijeća od 28. srpnja 2020. Tamara Laptoš imenovana je europskom tužiteljicom u Uredu Europskoga javnog tužitelja (EPPO) u Hrvatskoj, gdje je počela raditi 1. rujna te godine. EPPO je kao neovisno tijelo Europske unije odgovorno za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima EU-a, što uključuje prijevare, korupciju, pranje novca i prekogranične prijevare u području PDV-a. Prije početka operativnog rada toga novog tijela EU-a 1. lipnja 2021., rekla je Laptoš za Lider, ono je trebalo donijeti poslovnik o unutarnjem radu i sve druge propise koji uređuju unutarnje poslovanje te oformiti sve službe potrebne za funkcioniranje takva ureda. Taj proces još traje. Iako je bila otvorena za sve teme, o konkretnim slučajevima nije željela govoriti ništa više od onoga što je objavljeno u medijima. Iskreno, to smo i očekivali. Također nije htjela komentirati nedavnu ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić. S europskom tužiteljicom je razgovarao Edis Felić.

Uz novi broj stiže i poseban prilog ‘Brendovi‘