Boris Podobnik je, čini se, jedini kandidat za predsjednika UGP-a

Nakon četiri i pol godine na čelu Udruge Glas poduzetnika (UGP), Hrvoje Bujas objavio je na društvenim mrežama da je njegovom vodstvu došao kraj. Naime, kako je sam napisao u objavi na Facebooku, onoga trenutka ‘kada ti određena pozicija postane uteg u tvom osobnom razvoju, kao i u širenju i jačanju nekih svojih afiniteta, onda je vrijeme za ići dalje, za nove i drugačije stvari te zatvaranje određenih poglavlja u životu‘.

Što se tiče novog vodstva, nedavno smo pisali da je Bujas napomenuo da će se o tome glasati na Skupštini Udruge 6. studenoga 2024. Tada nam nije otkrio tko bi mogli biti potencijalni kandidati za predsjednika UGP-a, ali je naglasio kako je riječ o jednom kandidatu čije ime nije htio izreći. Ipak, u međuvremenu smo došli do informacije da bi Bujasa mogao naslijediti njegov zamjenik, profesor na ZŠEM-u i aktivni UGP-ovac Boris Podobnik koji je navodno i jedini kandidat za predsjednika Udruge.

- Priznajem, istina je, ali samo zato što Hrvoje Bujas to više ne želi. Ja sam već neko vrijeme i stupao u medijima u ime UGP-a kao njegov zamjenik i imao sam namjeru to raditi još dugo, ali Hrvoje je prelomio i netko ga mora zamijeniti. Imajte na umu da je UGP u vrijeme pandemije kao uistinu nezavisna nova udruga malog i srednjeg velikog poduzetništva bio praktički jedini zaštitnik tog dijela poduzetništva. Kad je Vlada predložila prve mjere u vrijeme lockdowna one su bile nedostatne da bi mnoge firme preživjele i upravo su zahtjevi UGP-a prema Vladi, posebno Hrvoja Bujasa doprinjeli da mjere Vlade budu zadovoljavajuće za poduzetnike. A ujediniti mali privatni sektor u to gotovo ratno vrijeme za poduzetnike nije bio posao bez rizika, jer i danas mnogi ne žele javno istupati zbog straha. Zato je njegov značaj u hrvatskom poduzetništvu bio ogroman - otkriva Podobnik.

Kandidirati se za predsjednika UGP-a može svatko, ali Podobnikova je namjera i misija da učini malo i srednje poduzetništvo što robustnijim kroz smanjivanje ulaznih cijena. Robustnost je ovdje nužna, dodaje, jer zadnje četiri godine jednu krizu zamjenjuje druga, a poduzetnici su morali preživjeti pandemiju, lockdown, poremećaje u opskrbnim lancima, rusku agresiju na Ukrajinu, energetsku krizu, dedolarizaciju, stvaranje multipolarnog svijeta uz europske sankcije prema Kini i obrnuto i ‘zveckanje oružjem na Bliskom istoku‘.

- Svijet ide u smjeru koji nam neće dati prostora za mir i spokoj. Usput, ako želimo zadržati nešto gospodarstva u hrvatskim rukama nužno je da ojačamo upravo malo i srednje veliko poduzetništvo jer ono je gotovo cijelo u hrvatskim rukama. To je moja želja, jer kakva bismo mi bili nacija ako bismo u svojoj zemlji bili samo radnici ili menadžeri stranih korporacija. Trebamo i strane i naše firme u Hrvatskoj, jer tek kad nastupi rat se vidi koliko je loše jer su sve firme u stranim rukama - veli Podobnik.

‘Čovjek se jednostavno umori i ohladi‘

Podsjećamo, Glas poduzetnika osnovan je u jeku pandemije koronavirusa, na istoimenu inicijativu nekolicine poduzetnika, među kojima su bili Hrvoje Bujas i Dražen Oreščanin, a koji su se okupili kako bi ukazali na probleme i nedostatke Vladinih mjera za gospodarstvo pogođeno pandemijom. Oreščanin se s mjesta izvršnog direktora Udruge povukao još 2022. godine. A zašto se sada povukao Bujas?

- Malo se umorio, a kako je on naglasak stavljao iskuljučivo na borbu za bolji položaj privatnog sektora kroz smanjivanje parafiskalnih nameta, niže poreze, digitalizaciju uprave, a to baš nije išlo željenom brzinom, jednostavno se ohladio. Usput, kad imate svoje firme kao što on ima, a trošite puno vremena na vođenje udruge, vi tada manje vremena trošite na svoje vlastite firme pa povećavate šansu njihove propasti jer ste im manje posvećeni. Zato nije čudno da se čovjek jednostavno umori i ohladi, prođe ga entuzijazam - objašnjava Podobnik.

U slučaju njegove pobjede, Podobnik je istaknuo da bi ključne promjene bile usmjerene prema očuvanju potpune političke neutralnosti udruge, uz naglasak na konstruktivnoj kritici koja nudi alternativna rješenja za gospodarski napredak. Također je dodao da brojni članovi UGP-a surađuju s državom i jedinicama, a Udruga je žestoka u izjavama prema vlasti pa je očekivano da su se neki poduzetnici ‘ohladili od nas‘.

- Siguran sam da kad poduzetnici, a posebno manji od nas, dobiju puno bolje cijene, mnogi će se nama vratiti, a i nove ćemo pridobiti. Naime, mi smo i dosad imali niže cijene kao ponudu, ali su mnoge od tih pogodnosti bile nedovoljno vidljive i često nedigitalizirane. To ćemo riješiti - poručuje Podobnik uvjereno.

U planu su također i pojačana ulaganja u edukaciju poduzetnika i organiziracija radionica na kojima će članovi učiti od najuspješnijih u industriji, a borit će se i za druge ciljeve.

- Još ćemo više promicati žensko poduzetništvo i obiteljsko poduzetništvo, dakle, kako da se uspješno prenese obiteljski posao s jedne generacije na drugu. Promicat ćemo uključivost, posebno invalida, a državi ćemo nuditi rješenja kako da iskoristimo strane radnike, a da ne stvorimo sebi probleme koje su si stvorile mnoge zapadne zemlje. A ta rješenja postoje. Na kraju ćemo posebno poticati investicije u startupove, agrar, energiju, pa i spoj turizma i agrara jer kroz portfolio investicija poduzetnici će biti robustniji, a te investicije bit će i njihova mirovina - zaključuje Podobnik.