Burak Baykan: Marina bila presudna za izmjenu Plana sa stanovima, hotel Maraska nije upitan

Regionalni direktor turske Doğus grupe, Burak Baykan jučer je u Zagrebu potpisao ugovor za izvođenje radova na hotelu Maraska sa zagrebačkom tvrtkom Kamgradom. Ta najveća domaća građevinska firma bila je izbor i 2018. godine kada je trebala početi obnova i gradnja prvog Hyatt hotela u Hrvatskoj, piše portal 057info.

Dvije godine se čekao ishod natječaja za koncesiju na Marinu Zadar a onda su dvije godine bile pandemijske, tako nam je direktor Baykan objasnio razloge kašnjenja projekta hotela Maraska.

U međuvremenu su radili na koncepciji hotela s pet zvjezdica za koju su produžili i važenje građevinske dozvole te su pregovarali sa svjetskim hotelskim brendom Hyatt oko promijene uvjeta u okruženju hotela, dodaje regionalni direktor. Završetak radova i opremanje hotela bit će spremno za kraj 2024. godine.

Kamgrad kao izvođač radova bit će uveden u posao nakon blagdana. On je morao čekati da se završi važan dio radova na postojećoj zgradi Maraske koju je trebalo statički učvrstiti i povezati. I sve to prema uvjetima i nadzorom konzervatora. Kako bismo ubrzali proces gradnje, prije potpisivanja ugovora s glavnim izvođačem započeli smo s ojačanjem temelja postojećeg objekta, što je najzahtjevniji proces ove gradnje. Do sada smo već uložili 4,5 milijuna eura samo vezano za građenje, a uložit ćemo još do 20 milijuna eura iz vlastitog kapitala do odobrenja kredita domaće banke. Radi se o investiciji od 55 milijuna eura, navodi Baykan kojeg je hrvatska javnost već dobro zna budući da je turska Doğus grupacija prisutna na ovim prostorima 12 godina.

Zbog čega ste odustali od koncesija za Marinu Zadar za koju je natječaj još otvoren?

- Zadarska marina trebala je biti lijepa priča u sklopu brenda Hyatt koji će upravljati hotelom, te smo se tad nadali da ćemo dobiti taj natječaj. Kad smo kao investitor uvidjeli da se dvije godine ne donosi odluka o Marini Zadar smo morali odustati od Marine Zadar i napraviti reviziju cijele investicije.

Isto tako su protekle i dodatne dvije godine na pandemiju, zbog promjena standarda u hotelskoj industriji koja se zahtijeva od strane menadžmenta Hyatt branda. Sve skupa je odužilo više od četiri godine sami proces izgradnje hotela. Nastavili smo pregovore koji su doveli do novog rješenja o okruženju budućeg hotela za koji je Hyatt tražio da se napravi revizija projekta u skladu s njihovim novim standardom, te smo se odlučili za stambeni projekt umjesto shopping centra koji se uklapao u projekt u slučaju da smo dobili natječaj za Marinu Zadar.

Za zemljište iza hotela se traži samo promjena oblika stambenih zgrada trenutno važećeg DPU-a, istaknuo je Baykan kao i da će se hotel izgraditi i otvoriti.

Namjere za izmjenom DPU-a, prema njegovim riječima, nepovezane su otvaranjem hotela. Također svaki projekt koji smo započeli u Hrvatskoj smo i završili, te je otvaranje hotela neupitno, ustvrdio je direktor Baykan.

Taj novi sadržaj su Hyatt stanovi, o kojima je govorio i za Lider za koje idejno rješenje dizajnirao 3LHD, nositelji vrhunske arhitekture u Hrvatskoj.

Na tri čestica površine 23 500 metara četvornih, prostor je razdvojen dvotračnom cestom koja će spajati Trpimirovu obalu s Ulicom Miroslava Krleže.

- Izgradnja te ceste je uvjet za dobivanje uporabne dozvole za hotel, podsjeća Burak Baykan.

Ona će razdvajat hotel i novi stambeni kompleks koji bi s onim iza hotela, imao ukupno 207 stanova.

Kao investitor Detaljnog plana uređenja Marska parka, Burak Baykan je 2017. godine kada se mijenjao Plan, bio na javnoj raspravi. To je rijetka i do tad neviđena praksa zadarskog urbanističkog planiranja. I sada su vodeći ljudi Dogus Hrvatske sazvali gradske vijećnike da im prezentiraju najnovije izmjene plana u odnosu na onaj iz 2010. godine.

Prema DPU-u Maraska parka, koji je radio Nikola Bašić, na tom je prostoru bilo predviđeno oko 200 stanova, dok bi hotel Maraska trebao imati samo 80-ak soba. U reviziji projekta planu iz 2017. dodane su još tri sobe i hotel je došao do ukupno 133 sobe.

Sada kada je osigurana gradnja hotela s pet zvjezdica, tim za upravljen projektom Maraska radi na pripremama za gradnju brendiranih stanova. Gradskim vijećnicima su predstavili prijašnji plan i prijedlog izmjena DPU te vizualizaciju prostora.

Predloženim izmjenama Plana, arhitektonski i urbanistički novi stanovi bit će spoj između povijesne zgrade Maraske i Tankerkomerca najljepše zgrade moderne zadarske arhitekture.

Dogus Hrvatska je Gradu Zadru uputili pismo namjere kojim se traži izmjena važećeg plana a na gradskim vijećnicima je da to odobre ili ne.

Regionalni direktor Doğusa koji nije odustao od zadarskog projekta a mogli su ga i prodati, kao iskusan investitor ima i za to plan B.