Burzovne robe: Cijene sirovina se stabilizirale u veljači, tržište očekuje daljnje usporavanje rasta SAD-a

Piše: Robert Jurišić, S-GRAIN BI

Cijene sirovina stabilizirale su se u veljači. Cijene energije porasle su 1,1 posto u veljači, predvođene naftom koja je porasla 3,7 posto. Cijene neenergetskih proizvoda malo su se promijenile, 0,3 posto. Cijene poljoprivrednih proizvoda u veljači su porasle 1,2 posto. Cijene hrane pale su za 1,2 posto nakon pada cijena žitarica od 4,1 posto te ulja i krupice od 4 posto. Sirovine su porasle za 0,8 posto, dok su pića porasla za 12,7 posto. Cijene gnojiva porasle su 1,8 posto. Cijene metala pale su 1,9 posto u veljači, predvođene željeznom rudom (pad od 8,4 posto) i cinkom (pad od 6,2 posto). Cijene kositra porasle su za 3,9 posto. Plemeniti metali oslabili su za 0,7 posto, predvođeni platinom (pad od 3,4 posto) i srebrom (pad od 1,1 posto).

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna oštro pala, dok je euro ojačao nakon poruka iz američke i europske središnje banke da bi uskoro mogle početi smanjivati kamatne stope. Dolarov indeks (DXY), pao je prošloga tjedna 1,1 posto, na ispod 103 boda što je bullish vjetar u leđa za tržišta roba denominirana u dolarima. Pritom je cijena eura dosegnula razinu od 1.0940 dolara. Bloombergov robni indeks (BCI) za sada je na razini mjeseca ožujka u blagom porastu. Vidjet ćemo hoće li tako biti na razini cijelog mjeseca.

Ovaj tjedan, glavna vijest biti će CPI podaci o inflaciji u SAD-u u utorak, koji će biti važna podloga za sastanak FED-a sljedećeg tjedna i odluka o kamatnim stopama. Očekivanja su za nepromijenjenih 3,1 posto, ali brojke veće od očekivanih mogle bi potaknuti strahove da bi FED-u moglo trebati dulje od očekivanog da započne svoj ciklus popuštanja, stavljajući pritisak na povećanje prinosa, posebno ako se tržište rada ne uspori. Vidjet ćemo mogu li neki od tih velikih katalizatora koji su pred nama - uključujući odluku FED-a od 20. ožujka i tromjesečno izvješće USDA o zalihama od 28. ožujka - vratiti malo života na ova tržišta.

Depresivno je biti ulagač u robu

Makroekonomsko okruženje važno je za burzovne fobe i futurese. Promjene na dionicama, deviznim tržištima i kamatnim stopama uvelike utječu na tržišne cijene roba, uključujući cijene roba koje svakodnevno konzumiramo. Uzmimo, na primjer, odnos između indeksa S&P 500 i današnjih globalnih tržišnih cijena kave. Kako se ekonomski izgledi poboljšavaju, trgovci kavom često pretpostavljaju da će potrošači piti više kave, što dovodi do povećanja cijena. Ovo je samo jedan primjer koliko su naše dnevne robe usko povezane sa širim ekonomskim pokazateljima.

Danas je depresivno biti ulagač u robu. ‘Prinos‘ koji ulagači mogu očekivati ​​od kupnje i držanja košarice raznolikih robnih futuresa pao je na četverogodišnji minimum od minus 3,7 posto. Ovaj negativni nosivi prinos potaknut je velikom globalnom zalihom, slabom potražnjom i uvjerenjem da roba danas vrijedi manje nego što će vrijediti u budućnosti. Danas je za investitore isplativije ulagati u primjerice indeks S&P 500 ili 10-godišnje državne obveznice.

Zanimljivo je vidjeti da je Kina oštro povećala svoj proračun za stvaranje zaliha žitarica i uljarica dok povećava potporu i politike za poticanje poljoprivrednih proizvoda. I dalje vas tjera da se zapitate stvaraju li jednostavno rezerve prije poteza na Tajvanu ili ispred Trumpa. Također rade puno na povećanju učinkovitosti poljoprivrede, više subvencija za poljoprivrednike, GMO napredak, tehnologije sjemena itd.

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna pale te su izgubile velik dio dobitaka od prethodnoga tjedna, a u fokusu trgovaca bila je monetarna politika. Tako je nafta Brent pala na razini tjedna 1,8 posto te se na početku novog tjedna njome trguje oko razine od 82 $/bbl, dok je nafta WTI pala na razini tjedna za 2,5 posto te se na početku novog tjedna njome trguje na razini ispod 78 $/bbl. Tržište očekuje daljnje usporavanje rasta najvećeg svjetskog gospodarstva, kao i potrošnje, pa ne bi trebala porasti ni potražnja za naftom. Značajniji pad cijena nafte spriječili su podaci o kineskoj međunarodnoj trgovini, koji su bolji nego što se očekivalo. To je potaknulo nadu da se oporavak drugog po veličini svjetskog gospodarstva ubrzava. Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, od početka godine cijena nafte Brent porasla je gotovo 7, a nafta WTI gotovo 8 posto.

Produljena suspenzija carina za Ukrajinu

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF pale su na ispod 26 €/MWh jer su velike zalihe i slaba potražnja nadmašili zabrinutost oko ponude. Europska skladišta plina trenutno imaju 61,6 posto popunjenost kapaciteta, što je najviša razina od 2011. godine. Veljača je u Europi bila osjetno toplija, 3,3 Celzijeva stupnja toplija od prosječne temperature između 1991. i 2020., što je deveti uzastopni mjesec s novim globalnim temperaturnim rekordom za ovo doba godine. Na strani opskrbe, norveško postrojenje Nyhamna je isključeno, smanjujući dotok plina u Europu. Štoviše, raste neizvjesnost o tome koliko će dugo trajati prekid rada Freeport LNG-a. Isprva se očekivalo da će se puni kapacitet vratiti do sredine veljače, ali je vremenski okvir pomaknut, najprije do kraja veljače, a sada dalje do sredine ožujka.

Odbor za trgovinu Europskog parlamenta odobrio je prijedlog Europske komisije da se do lipnja 2025. produlji suspenzija carina i uvoznih kvota za ukrajinske poljoprivredne proizvode. Uvodi se mogućnost hitnih kočnica u sektorima šećera, peradi i jaja ako uvezene količine premaše prosječne razine 2022. i 2023., ali se istovremeno odbijaju amandmani za uvođenje istih kočnica u žitaricama i medu.

Izvješće Commitment of Traders (COT) ovog vikenda pokazalo je da su hedge fondovi postavili povijesno velike kratke pozicije na američkom tržištu soje, kladeći se na pad cijena. Međutim, prošlog tjedna zabilježeno je nekoliko pozitivnih kretanja, uključujući veće novčane vrijednosti, slabiji američki dolar i poboljšanu kinesku potražnju, što je neke hedge fondove natjeralo da pokriju svoje kratke gubitke. To je podiglo cijene soje, što je dovelo do više hedge fondova koji pokrivaju svoje pozicije, daljnje eskalacije cijena, što je klasičan scenarij short coveringa. Cijene soje porasle su za 3,1 posto u četvrtak i petak prošlog tjedna, što je najveći dvodnevni rast od prošlog srpnja. Paralelno, ovo je školski primjer kako pozicioniranje hedge fondova može značajno utjecati na cijene roba na tržištu.

I dalje prevladava ‘Buyer‘s market‘

Na CBOT-u je prošlog tjedna kretanje cijene bilo mješovito. Tako je na razini tjedna, terminska cijena za najbliže ugovore pšenice pala za 3,6 posto, dok je za kukuruz narasla 3,5 posto, kao i za soju 2,8 posto. Na MATIF-u cijene pšenice starog rofa približavaju se ponovno razini od 200 €/t, a novog roda 210 €/t, dok se cijena kukuruza starog roda približava razini od 180 €/t, a novog je iznad te razine. Gledajući cijenu fizičke robe na našem najvažnijem izvoznom tržištu, onom Italije, cijene osnovnih žitarica nisu bitnije pogođene ovim po tko zna koji put pojeftinjenjem derivata, iako je to i dalje tzv. ‘Buyer’s market‘.

Kupnja zlata od strane središnjih banaka premašila je tisuću tona dvije godine zaredom. Analitičari banke ANZ predviđaju da će potražnja središnje banke za zlatom ostati visoka najmanje sljedećih šest godina. Središnje banke u zemljama u razvoju mogle bi kupiti više od 600 tona zlata godišnje do 2030. Prošlog tjedna smo svjedočili povijesnom vrhuncu dva vodeća proizvoda među decentraliziranim proizvodima – zlatu i Bitcoinu. Zlato je na putu da dosegne razinu od 2.200 $/oz, dok je Bitcoin probio razionu od 70.000 $. Bitcoin je tek 10-godišnje dijete, ali zlato pobjeđuje inflaciju već 3.000 godina i preživjelo je kolaps svih imperija.

Terminskim ugovorima za bakar trenutno se trguje oko 3,9 $/lbs, što je blizu najvišeg nivoa u zadnjih pet tjedana, potaknuto niskim zalihama i ograničenjima opskrbe diljem svijeta. Prekidi rada rudnika od prosinca pogoršali su pad zaliha, utječući na dobit kineskih talionica i potencijalno smanjujući proizvodnju. Zalihe bakra na LME-u najniže su od kolovoza. Osim toga, proizvodnja tvrtke Codelco pala je za gotovo 16 posto na godišnjoj razini u siječnju, dok je proizvodnja drugih proizvođača u zemlji porasla. Na strani potražnje, Kina je zabilježila porast uvoza sirovog bakra od 2,6 posto i porast uvoza koncentrata bakra od 0,6 posto u prva dva mjeseca 2024., čime je postavljen novi rekord za to razdoblje. Unatoč usporavanju kineskog tržišta nekretnina, velike se nade polažu u sektore zelene energije kao što su električna vozila i obnovljivi izvori energije kako bi se potaknula potražnja