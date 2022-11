Carl Icahn: Inflacija neće nestati u bliskoj budućnosti, recesija je neizbježna

Nakon vijesti u četvrtak da je inflacija u SAD-u počela popuštati te da je pala na najnižu razinu do siječnja, poznati investitor Carl Icahn je u emisiji ‘Closing Bell: Overtime‘ na CNBC-u izjavio da oporavak nije promijenio njegovo negativno stajalište o tržištu te vjeruje da je recesija još uvijek na pomolu.

‒ Još uvijek sam vrlo neodlučan u pogledu onoga što će se dogoditi te još uvijek mislim da smo na medvjeđem tržištu ‒ rekao je Icahn dodajući da još uvijek drži svoj portfelj zaštićenim.

Prema podacima američkog Zavoda za statistiku rada godišnji je indeks potrošačkih cijena pao s 8,2 posto u rujnu na 7,7 posto u listopadu. Nakon ove objave, Dow Jones Industrial Average skočio je za 1200 bodova što je njegov najveći jednodnevni rast od svibnja 2020. godine, a S&P 500 je skočio za 5,5 posto u svom najvećem porastu od travnja 2020. godine.

Nema čarobnog štapića za inflaciju

Kako je rekao Icahn, veliki skokovi na medvjeđem tržištu često se događaju zbog velikih kratkoročnih kamata nastalih tijekom pada, a iako je izvješće o inflaciji pokazalo neke znakove popuštanja, osnivač i predsjednik Icahn Enterprisesa vjeruje da su pritisci na cijene veći nego što većina misli zbog povećanja plaća.

‒ Inflacija neće nestati, ne u bliskoj budućnosti. Imati ćemo još veću inflaciju plaća. Mnogi ljudi ne žele raditi ‒ izjavio je Icahn.

Kombinacija viših kamatnih stopa i obrnute krivulje prinosa navela je Icahna da vjeruje kako je recesija neizbježna.

Na agresivno povećanje kamatnih stopa Federalnih rezervi u cilju da spuste inflaciju koja se kreće na najvišim razinama od ranih osamdesetih Ichann je rekao da su učinili ono što su morali te da su zakasnili s dizanjem kamata.

‒ Ali ne mislim da je inflacija gotova. Živio sam 70-te. Trebale su godine i godine i godine da se s tim završi. Ne možete mahnuti čarobnim štapićem da biste riješili inflaciju ‒ objasnio je.

Američke su Federalne rezerve povisile referentnu stopu s gotovo nule u ožujku na raspon od 3,75 do 4 posto danas, a najavljeno je i da bi stope mogle dosegnuti vrhunac iznad 5 posto po prvi puta od 2007. godine.

Zaradio 250 milijuna na dionicama Twittera

Visoke kamatne stope, rastući korporativni dug, pritisak na bogatstvo kućanstava, vjerojatna recesija i rat Rusije i Ukrajine samo su neki razlozi zbog kojih je poznati investitor pesimističan u pogledu budućnosti. Istaknuo je i da su dionice velikih tehnoloških tvrtki precijenjene.

‒ Puno se toga mora dogoditi da se ovo gospodarstvo preokrene i da se izvučemo iz recesije ‒ zaključio je Icahn upozoravajući i da bi se slom kripto tržišta potaknut propašću FTX-a mogao preliti na druge klase imovine.

Iako je proučavao digitalnu imovinu, konkretno bitcoin, investitor je izjavio da nije mogao shvatiti njihovu vrijednost pa tako nikada nije niti kupio ikakvu kriptovalutu, a možda se čak i u par trenutaka kladio protiv njih. No ulagao je pak u Twitter, prije no što je Elon Musk objavio svoju želju za kupnjom, počeo je kupovati dionice no stao je kada je osjetio da bi mogao pokušati ući u upravu. Upravo zato je prokomentirao i trenutnu situaciju ove, nekada najpopularnije, društvene mreže.

Icahn, kako je rekao, dijeli Muskov stav da je moderiranje Twittera previše restriktivno i da bi njegovi korisnici trebali imati veću slobodu govora te je bio vrlo sretan kada je došao na poziciju prvog čovjeka Twittera.

‒ Od početka je bio savršen tip za to ‒ rekao je investitor dodajući da bi se možda i pridružio Muskovoj ponudi za tvrtku, ali ga nikada nije pozvao.

Iako Icahn nije bio partner s Muskom ipak je zaradio procijenjenih 250 milijuna dolara na dionicama.