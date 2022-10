Cindrigo preuzeo 90 posto geotermalnog projekta Slatina 3

Tvrtka Cindrigo sa sjedištem u Velikoj Britaniji preuzela je 90 posto vlasništva nad EES Dravacel energetika, hrvatskom tvrtkom koja ima koncesiju za za geotermalna istraživanja u Slatini. Dozvolu za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru Slatina 3 tvrtka EES Dravacel energetika dobila je 2018. godine.

Prema informacijama iz tvrtke Cindrigo, dosadašnji vlasnik Marijan Mikulić ostat će u 10-postotnom vlasništvu tvrtke, a Cindrigo je obvezan osigurati obrtni kapital kao i sredstva za izgradnju geotermalne elektrane snage 20 MW.

S ciljem razvoja geotermalnog projekta u Hrvatskoj, Cindrigo je sklopio ugovor o kratkoročnom zajmu u iznosu 1,4 milijuna funti s Danir AB, najvećim dioničarem tvrtke. Zajam će biti korišten za osiguravanje radnog kapitala u iznosu od 500 tisuća eura za EES Dravacel energetiku te za premošćivanje nekih drugih dugova kompanije. Cindrigo očekuje da će ovaj geotermalni projekt generirati zaradu od oko 12 milijuna funti godišnje.

Ranije ove godine, Cindrigo je objavio da je preuzeo tvrtku Energy Co-invest Global Corp, specijaliziranu za geotermalnu energiju, koja uz ostalu imovinu, ima i licence za tri geotermalna bloka u Hrvatskoj, svaki kapaciteta od 20 MW. No, u tom trenutku Energy Co-invest Global Corp nije imala niti jednu licencu za goetermalna istraživanja u Hrvatskoj, što su nam potvrdili i iz Ministarstva gospodarstva.

Jordan Oxley, direktor Cindriga kojeg smo tada kontaktirali, priznao je tada da još nisu preuzeli geotermalne blokove, no da su dogovorili uvjete za za stjecanje većinskog vlasništva u njima. Nije poznato koja još dva projekta Cindrigo planira preuzeti u Hrvatskoj.

Na svojim internet stranicama Cindrigo navodi da im je dugoročna strategija osiguranje do 1000 MW geotermalnih kapaciteta do 2030. godine, odnosno 200 MW do 2023. godine te 450 MW do 2025. godine te da su za prvi krug projekata identificirali geotermalne resurse u Hrvatskoj i Mađarskoj, u Panonskom bazenu srednje Europe.

Ovo je drugo geotermalno preuzimanje ove godine. Naime, krajem lipnja, kao novi vlasnik tvrtke Geo Power Babina Greda, koja ima dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru Babina Greda 1, upisala se tvrtka ENNA Renew, kompanija iz ENNA Grupe.