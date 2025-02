David Clutterbuck, stručnjak za coaching: Fokus se pomiče s nagrađivanja pojedinaca na nagrađivanje timova

Osnivač je organizacije Clutterbuck Coaching and Mentoring International (CCMI) te suosnivač Europskog vijeća za mentoriranje i coaching (EMCC)

Sposobnost brzog formiranja učinkovitog tima u tvrtki u današnjem je poslovanju postala ključna vještina. Upravo će to biti fokus dvodnevne edukacije koju će u Zagrebu od 10. do 12. veljače održati profesor David Clutterbuck, svjetski poznati i priznati autoritet u coachingu i mentorstvu. U stručnim krugovima uživa status ‘legende coachinga‘ s obzirom na to da je pionir suvremenoga profesionalnog coachinga i mentorstva te je proglašen za jednog od stotinu najutjecajnijih mislilaca u tom području. Osim toga, iznimno je plodan autor s više od osamdeset objavljenih knjiga iz područja liderstva, coachinga i mentorstva. Njegovim uslugama koriste se najveće globalne kompanije, ali i vlade. Osnivač je organizacije Clutterbuck Coaching and Mentoring International (CCMI) te suosnivač Europskog vijeća za mentoriranje i coaching (EMCC). Clutterbuck će edukaciju održati u suradnji s Irenom Antolić, predsjednicom EMCC-ja Croatia. U ekskluzivnom razgovoru za Lider govori kako nove tehnologije utječu na mentoriranje, kako se prilagoditi novim generacijama i koje su specifičnosti mentoriranja javnog sektora u odnosu na privatni.

Kako coaching i mentorstvo mogu pomoći kompanijama da se brže prilagode brzim tehnološkim i tržišnim promjenama?

– Menadžeri u većini organizacija toliko su zauzeti rješavanjem svakodnevnih problema da imaju malo vremena ili energije za obraćanje pozornosti na ono što se događa drugdje. Coaching i mentorstvo stvaraju prostor za refleksiju pa menadžeri mogu zastati i sagledati situaciju. Coach ili mentor postavlja moćna pitanja koja potiču samosvijest i inovativno razmišljanje. Jedan od najvećih utjecaja jest pomoć liderima da se bolje snalaze i bolje osjećaju s konstantnim, nepredvidivim promjenama i da na njih mogu reagirati brzo i samouvjereno.

Na koji način coaching pridonosi izgradnji organizacijske kulture koja potiče inovativnost i angažman zaposlenika?

– Suvremeni trendovi i potrebe već godinama usmjeravaju coaching sve više s individualnoga na coaching timova. U istraživanju provedenom prije tri godine više od 80 posto predsjednika uprava i visokopozicioniranih profesionalaca u ljudskim potencijalima izjavilo je da njihove organizacije trebaju prijeći s razvoja i nagrađivanja pojedinaca na razvoj i nagrađivanje timova. Coaching timova ima radikalno pozitivan utjecaj na psihološku sigurnost, što je jedan od ključnih faktora za angažman zaposlenika i poticanje inovativnosti. U današnjim uvjetima poslovanja, koje karakterizira promjenjivost, neizvjesnost, složenost i dvosmislenost, istinski je izazov lidera razvijati sposobnost brze prilagodbe i osigurati psihološku sigurnost i učinkovite procese u timovima i organizacijama.

Sposobnost brzoga kreiranja i rekreiranja visokoučinkovitih timova postaje ključna kompetencija za uspjeh. Zato smo razvili program edukacije koji ću provoditi u Zagrebu – Rapid Teaming – za lidere, menadžere i coacheve kako bismo ih opremili znanjima, strategijama i alatima za uspješan odgovor na izazove liderstva u tako kompleksnim uvjetima. U našem radu u CCMI-u (Clutterbuck Coaching and Mentoring Internationalu) sada radimo i s ‘timovima timova‘. Kao što možete imati tim pojedinačnih vrhunskih izvođača, a da taj tim svejedno ne postiže puni potencijal, tako možete imati i sustav visokoučinkovitih timova a da organizacija i dalje ne funkcionira najbolje. Ključan je element ovdje poticanje inovacije i usklađivanje timova.

Koje su konkretne prednosti mentorskog programa za privlačenje i zadržavanje vrhunskih talenata u kompaniji?

– Dobro osmišljen mentorski program obično će rezultirati povećanjem zadržavanja za trećinu onih zaposlenika koji imaju mentora. Postoje i podaci koji govore da mentorski programi utječu i na zadržavanje mentora. U današnjemu poslovnom svijetu, gdje su milenijci već preuzeli pola rukovodećih funkcija, a generacija Z sve je prisutnija, potrebe zaposlenika su drukčije. Oni traže lidere s coaching stilom upravljanja, traže transformacijsko vođenje i ne pristaju na transakcijsko. Traže poslodavca koji će im omogućiti rast i razvoj, ne samo unutar granica njihove primarne uloge, već i cjelovit razvoj, širu angažiranost, primjerice u projektnim timovima. Mentori imaju ključnu ulogu u usmjeravanju mentoriranih osoba prema tim prilikama.

